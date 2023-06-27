https://sputnikarabic.ae/20230627/العراق-القبض-على-5-عناصر-إرهابية-في-3-محافظات-1078551961.html

العراق... القبض على 5 عناصر إرهابية في 3 محافظات

العراق... القبض على 5 عناصر إرهابية في 3 محافظات

أكد جهاز مكافحة الإرهاب العراقي، اليوم الثلاثاء، القبض على 5 عناصر إرهابية انتشروا في مناطق متفرقة من الأراضي العراقية. 27.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-27T18:52+0000

2023-06-27T18:52+0000

2023-06-27T18:52+0000

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وذكرت قناة "السومرية"، مساء اليوم الثلاثاء، أن جهاز مكافحة الإرهاب العراقي قد نجح بتوجيهات من محمد شياع السوداني، رئيس الوزراء العراقي، إيقاف سلسلة عمليات في مناطق متفرقة من البلاد، حيث تم إلقاء القبض على 5 عناصر إرهابية.وأفادت بأن جهاز مكافحة الإرهاب العراقي، وبإشراف مباشر من رئيس الجهاز، الفريق أول الركن عبد الوهاب الساعدي، قد قام بتنفيذ العديد من العمليات في أكثر من 3 محافظات مختلفة في العراق، من أجل القبض على عناصر إرهابية خطرة.وجاء في بيان للمتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، اللواء يحيى رسول: "قطعاتنا شرعت بتنفيذ واجب أسفر عن القبض على أحد المطلوبين في محافظة كركوك، وبعمليتين منفصلتين وبالتعاون والتنسيق مع مديرية مكافحة الإرهاب في السليمانية، وفوج مكافحة الإرهاب في السليمانية، أسفرت العمليتين عن القبض على مطلوبين اثنين في محافظة السليمانية".وتابع البيان العسكري العراقي أن أبطال جهاز مكافحة الإرهاب في البلاد قد تمكنوا من إلقاء القبض على إرهابيين اثنين في محافظة الأنبار.ومنتصف الشهر الماضي، أعلنت السلطات العراقية مقتل 6 عناصر من تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا وعدة دول) بضربة جوية للطيران العراقي، في محافظة كركوك شمالي البلاد.وأعلن العراق، في كانون الأول/ ديسمبر 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش"، بعد نحو 4 سنوات من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد، معلنا إقامة ما أسماها "الخلافة الإسلامية".وتخوض السلطات الأمنية العراقية معارك في عدد من المدن، منها نينوى وكركوك وديالى وصلاح الدين والأنبار وضواحي بغداد، للقضاء على ما تبقى من عناصر تنظيم "داعش" في أعقاب القضاء على التنظيم، الذي احتل لسنوات مناطق واسعة في العراق وسوريا.وأكدت السلطات العراقية، في أكثر من مناسبة، سعيها للقضاء على التنظيمات الإرهابية في البلاد، وحصر السلاح في يد الدولة.

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الأخبار, العراق, أخبار العراق اليوم, تنظيم داعش الإرهابي, العالم العربي