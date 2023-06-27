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https://sputnikarabic.ae/20230627/شويغو-روسيا-وكوبا-تخططان-لتطوير-مشاريع-مشتركة-في-المجال-العسكري-التقني-1078549143.html
شويغو: روسيا وكوبا تخططان لتطوير مشاريع مشتركة في المجال العسكري التقني
شويغو: روسيا وكوبا تخططان لتطوير مشاريع مشتركة في المجال العسكري التقني
أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، اليوم الثلاثاء، خلال محادثات في موسكو مع نظيره الكوبي لوبيز مييرا، أن كوبا كانت ولا تزال أهم حليف لروسيا في منطقة البحر... 27.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-27T15:51+0000
2023-06-27T15:51+0000
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وقال شويغو: "كوبا كانت ولا تزال أهم حليف لروسيا في المنطقة، وقد أكد الأصدقاء الكوبييون موقفهم تجاه بلدنا، بما فيه إظهار الفهم التام لأسباب بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا".وأضاف: "كوبا، بالطبع كانت ولا تزال أهم حليف لروسيا في المنطقة. أكد الأصدقاء الكوبيون موقفهم تجاه بلدنا، بما في ذلك إظهار فهم كامل لأسباب بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا".وأشار شويغو إلى أن العلاقات الروسية الكوبية آخذة في التطور، وتم تحقيق وتيرة عالية من تطور الحوار السياسي بين البلدين.وأضاف: "تشكيل وفدكم الكبير يشهد على استعداد الجانب الكوبي لمناقشة مجموعة واسعة من القضايا في المجالين العسكري والتقني العسكري... أقترح اليوم مناقشة جميع مشاريع التعاون القائمة والواعدة في المجال العسكري بالتفصيل".وقال شويغو: "في الوقت الذي تنفذ فيه الولايات المتحدة حصارا تجاريا واقتصاديا غير قانوني وغير شرعي ضد كوبا، لعقود عديدة، نحن مستعدون لمساعدة جزيرة الحرية، وتقديم كتف لأصدقائنا الكوبيين".
https://sputnikarabic.ae/20230627/ضابط-أمريكي-أوكرانيا-عالقة-فيحلقة-الموت-1078545700.html
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روسيا, العالم, هافانا
روسيا, العالم, هافانا

شويغو: روسيا وكوبا تخططان لتطوير مشاريع مشتركة في المجال العسكري التقني

15:51 GMT 27.06.2023
© Sputnik . Sergey Guneyev / الانتقال إلى بنك الصوروزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو خلال الاجتماع الموسع النهائي لمجلس الدفاع الروسية في موسكو، روسيا 21 ديسمبر 2021
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو خلال الاجتماع الموسع النهائي لمجلس الدفاع الروسية في موسكو، روسيا 21 ديسمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.06.2023
© Sputnik . Sergey Guneyev
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أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، اليوم الثلاثاء، خلال محادثات في موسكو مع نظيره الكوبي لوبيز مييرا، أن كوبا كانت ولا تزال أهم حليف لروسيا في منطقة البحر الكاريبي.
وقال شويغو: "كوبا كانت ولا تزال أهم حليف لروسيا في المنطقة، وقد أكد الأصدقاء الكوبييون موقفهم تجاه بلدنا، بما فيه إظهار الفهم التام لأسباب بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا".
وأضاف: "كوبا، بالطبع كانت ولا تزال أهم حليف لروسيا في المنطقة. أكد الأصدقاء الكوبيون موقفهم تجاه بلدنا، بما في ذلك إظهار فهم كامل لأسباب بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا".
وأشار شويغو إلى أن العلاقات الروسية الكوبية آخذة في التطور، وتم تحقيق وتيرة عالية من تطور الحوار السياسي بين البلدين.
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وأضاف: "تشكيل وفدكم الكبير يشهد على استعداد الجانب الكوبي لمناقشة مجموعة واسعة من القضايا في المجالين العسكري والتقني العسكري... أقترح اليوم مناقشة جميع مشاريع التعاون القائمة والواعدة في المجال العسكري بالتفصيل".
وقال شويغو: "في الوقت الذي تنفذ فيه الولايات المتحدة حصارا تجاريا واقتصاديا غير قانوني وغير شرعي ضد كوبا، لعقود عديدة، نحن مستعدون لمساعدة جزيرة الحرية، وتقديم كتف لأصدقائنا الكوبيين".
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