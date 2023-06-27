https://sputnikarabic.ae/20230627/ضابط-أمريكي-أوكرانيا-عالقة-فيحلقة-الموت-1078545700.html
ضابط أمريكي: أوكرانيا عالقة في"حلقة الموت"
ضابط أمريكي: أوكرانيا عالقة في"حلقة الموت"
صرّح ضابط الاستخبارات الأمريكي المتقاعد، سكوت ريتر، أن القوات المسلحة الأوكرانية عالقة في "حلقة الموت"، وتفقد تدريجيًا جنودها الأكثر خبرة. 27.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-27T14:53+0000
2023-06-27T14:53+0000
2023-06-27T14:53+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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العالم
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وقال ريتر في مقابلة مع الصحفي، داني هايفونغ، في قناته على "اليوتيوب": "يزداد الأمر سوءًا. إنهم (الأوكرانيين) يرسلون أشخاصًا ليس لديهم تدريب وخبرة كافيتين، هذا يعني أن موتهم في ساحة المعركة آخذ في الازدياد، وكلما زاد عدد القتلى كان عليهم استبدال الجنود القتلى بشكل أسرع، وبالتالي يستمر معدل الوفيات في الازدياد. هذه "الخوارزمية القاتلة" هي تحدث الآن بالفعل".وفي وقت سابق، قال ريتر إن كذبة حلف شمال الأطلسي بشأن الانتصار الوشيك للقوات المسلحة الأوكرانية، خلال الهجوم المضاد، لم تحكم على الأوكرانيين إلا بالدمار والفشل.وأشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، إلى أنه لم تفشل القوات الأوكرانية في الهجوم المضاد فحسب، بل تكبدت أيضًا خسائر فادحة، فقد تم بالفعل تدمير مئات المركبات المدرعة الغربية.اقرأ أيضا: قناصون روس يتسللون إلى الخطوط الأمامية وينفذون مهمة سرية... فيديواقرأ أيضا: القوات الروسية تدمر قافلة معدات عسكرية أجنبية الصنع للجيش الأوكراني... فيديو
https://sputnikarabic.ae/20230627/ضابط-استخبارات-أمريكي-الناتو-طعن-أوكرانيا-في-الظهر-1078534287.html
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ضابط أمريكي: أوكرانيا عالقة في"حلقة الموت"
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صرّح ضابط الاستخبارات الأمريكي المتقاعد، سكوت ريتر، أن القوات المسلحة الأوكرانية عالقة في "حلقة الموت"، وتفقد تدريجيًا جنودها الأكثر خبرة.
وقال ريتر في مقابلة مع الصحفي، داني هايفونغ، في قناته على "اليوتيوب": "يزداد الأمر سوءًا. إنهم (الأوكرانيين) يرسلون أشخاصًا ليس لديهم تدريب وخبرة كافيتين، هذا يعني أن موتهم في ساحة المعركة آخذ في الازدياد، وكلما زاد عدد القتلى كان عليهم استبدال الجنود القتلى بشكل أسرع، وبالتالي يستمر معدل الوفيات في الازدياد. هذه "الخوارزمية القاتلة" هي تحدث الآن بالفعل".
وأشار ريتر إلى أن الأوكرانيين في وضع صعب على الرغم من امتلاكهم أسلحة ومعدات غربية حديثة، إلا أنهم لا يعرفون كيفية استخدامها بشكل صحيح، ولا يتمتع المجندون بتدريب وخبرة عسكرية كافية للبقاء على قيد الحياة في المعارك ضد الجيش الروسي.
وفي وقت سابق، قال ريتر إن كذبة حلف شمال الأطلسي بشأن الانتصار الوشيك للقوات المسلحة الأوكرانية، خلال الهجوم المضاد، لم تحكم على الأوكرانيين إلا بالدمار والفشل.
وأشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، إلى أنه لم تفشل القوات الأوكرانية في الهجوم المضاد فحسب، بل تكبدت أيضًا خسائر فادحة، فقد تم بالفعل تدمير مئات المركبات المدرعة الغربية.