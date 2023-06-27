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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230627/ضابط-أمريكي-أوكرانيا-عالقة-فيحلقة-الموت-1078545700.html
ضابط أمريكي: أوكرانيا عالقة في"حلقة الموت"
ضابط أمريكي: أوكرانيا عالقة في"حلقة الموت"
صرّح ضابط الاستخبارات الأمريكي المتقاعد، سكوت ريتر، أن القوات المسلحة الأوكرانية عالقة في "حلقة الموت"، وتفقد تدريجيًا جنودها الأكثر خبرة. 27.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-27T14:53+0000
2023-06-27T14:53+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وقال ريتر في مقابلة مع الصحفي، داني هايفونغ، في قناته على "اليوتيوب": "يزداد الأمر سوءًا. إنهم (الأوكرانيين) يرسلون أشخاصًا ليس لديهم تدريب وخبرة كافيتين، هذا يعني أن موتهم في ساحة المعركة آخذ في الازدياد، وكلما زاد عدد القتلى كان عليهم استبدال الجنود القتلى بشكل أسرع، وبالتالي يستمر معدل الوفيات في الازدياد. هذه "الخوارزمية القاتلة" هي تحدث الآن بالفعل".وفي وقت سابق، قال ريتر إن كذبة حلف شمال الأطلسي بشأن الانتصار الوشيك للقوات المسلحة الأوكرانية، خلال الهجوم المضاد، لم تحكم على الأوكرانيين إلا بالدمار والفشل.وأشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، إلى أنه لم تفشل القوات الأوكرانية في الهجوم المضاد فحسب، بل تكبدت أيضًا خسائر فادحة، فقد تم بالفعل تدمير مئات المركبات المدرعة الغربية.اقرأ أيضا: قناصون روس يتسللون إلى الخطوط الأمامية وينفذون مهمة سرية... فيديواقرأ أيضا: القوات الروسية تدمر قافلة معدات عسكرية أجنبية الصنع للجيش الأوكراني... فيديو
https://sputnikarabic.ae/20230627/ضابط-استخبارات-أمريكي-الناتو-طعن-أوكرانيا-في-الظهر-1078534287.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

ضابط أمريكي: أوكرانيا عالقة في"حلقة الموت"

14:53 GMT 27.06.2023
© Sputnik . Viktor Antonyuk / الانتقال إلى بنك الصورجنود من القوات الخاصة التابعة للقوات المسلحة الروسية خلال عملية العسكرية الخاصة الروسية في اتجاه محور خاركوف، 23 يوليو 2022
جنود من القوات الخاصة التابعة للقوات المسلحة الروسية خلال عملية العسكرية الخاصة الروسية في اتجاه محور خاركوف، 23 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.06.2023
© Sputnik . Viktor Antonyuk
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صرّح ضابط الاستخبارات الأمريكي المتقاعد، سكوت ريتر، أن القوات المسلحة الأوكرانية عالقة في "حلقة الموت"، وتفقد تدريجيًا جنودها الأكثر خبرة.
وقال ريتر في مقابلة مع الصحفي، داني هايفونغ، في قناته على "اليوتيوب": "يزداد الأمر سوءًا. إنهم (الأوكرانيين) يرسلون أشخاصًا ليس لديهم تدريب وخبرة كافيتين، هذا يعني أن موتهم في ساحة المعركة آخذ في الازدياد، وكلما زاد عدد القتلى كان عليهم استبدال الجنود القتلى بشكل أسرع، وبالتالي يستمر معدل الوفيات في الازدياد. هذه "الخوارزمية القاتلة" هي تحدث الآن بالفعل".

وأشار ريتر إلى أن الأوكرانيين في وضع صعب على الرغم من امتلاكهم أسلحة ومعدات غربية حديثة، إلا أنهم لا يعرفون كيفية استخدامها بشكل صحيح، ولا يتمتع المجندون بتدريب وخبرة عسكرية كافية للبقاء على قيد الحياة في المعارك ضد الجيش الروسي.

التدريبات التكتيكتية الخامسة المتنوعة للقوات المشتركة فى المنطقة العسكرية الشرقية في الحقل العسكري سيرغيفسكي في بريمورسكي كراي. - سبوتنيك عربي, 1920, 27.06.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
ضابط استخبارات أمريكي: "الناتو" طعن أوكرانيا في الظهر
09:30 GMT
وفي وقت سابق، قال ريتر إن كذبة حلف شمال الأطلسي بشأن الانتصار الوشيك للقوات المسلحة الأوكرانية، خلال الهجوم المضاد، لم تحكم على الأوكرانيين إلا بالدمار والفشل.
وأشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، إلى أنه لم تفشل القوات الأوكرانية في الهجوم المضاد فحسب، بل تكبدت أيضًا خسائر فادحة، فقد تم بالفعل تدمير مئات المركبات المدرعة الغربية.
اقرأ أيضا: قناصون روس يتسللون إلى الخطوط الأمامية وينفذون مهمة سرية... فيديو
اقرأ أيضا: القوات الروسية تدمر قافلة معدات عسكرية أجنبية الصنع للجيش الأوكراني... فيديو
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