https://sputnikarabic.ae/20230627/لوكاشينكو-إذا-انهارت-روسيا-نموت-جميعا-1078533913.html
لوكاشينكو: إذا انهارت روسيا نموت جميعا
لوكاشينكو: إذا انهارت روسيا نموت جميعا
صرح الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الثلاثاء، أنه إذا انهارت روسيا، فإن العواقب الكارثية ستؤثر على الجميع. 27.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-27T09:12+0000
2023-06-27T09:12+0000
2023-06-27T09:12+0000
العالم
أخبار بيلاروسيا اليوم
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وأضاف: "موقفي: إذا انهارت روسيا، سنبقى تحت الأنقاض وسنموت جميعا".وقال: "إذا كان هناك اضطراب في روسيا، فالغرب سيستفيد منه على الفور".وأعلن الرئيس البيلاروسي، اليوم الثلاثاء، بأنه أصدر على خلفية أحداث 24 يونيو/حزيران، في روسيا، تعليماته بوضع الجيش في حالة التأهب القتالي الكامل.وفي وقت سابق، صرح لوكاشينكو، أن الغرب يعد سيناريو لتغيير السلطة بالقوة في بيلاروس، مؤكدًا أن بلاده لن تسمح بذلك.وقال لوكاشينكو، أثناء لقائه مع المشاركين في الاجتماع 52 لمجلس رؤساء وكالات الأمن والخدمات الخاصة في رابطة الدول المستقلة في مينسك، إن "الغرب يدبر سيناريو عنيف للإطاحة بالحكومة في بيلاروس"، مضيفًا: "نحن نرى هذا، ولن نسمح بحدوث ذلك".واتهم لوكاشينكو "الغرب بتدريب جماعات مسلحة في ليتوانيا وبولندا وأوكرانيا لإرسالها إلى مينسك"، حسب وكالة "بيلتا" البيلاروسية الحكومية.
https://sputnikarabic.ae/20230626/لافروف-يكشف-تفاصيل-جديدة-حول-محاولة-التمرد-الفاشل-ودور-لوكاشينكو--1078507549.html
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العالم, أخبار بيلاروسيا اليوم
العالم, أخبار بيلاروسيا اليوم
لوكاشينكو: إذا انهارت روسيا نموت جميعا
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صرح الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الثلاثاء، أنه إذا انهارت روسيا، فإن العواقب الكارثية ستؤثر على الجميع.
وأضاف: "موقفي: إذا انهارت روسيا، سنبقى تحت الأنقاض وسنموت جميعا".
وقال: "إذا كان هناك اضطراب في روسيا، فالغرب سيستفيد منه على الفور".
وأعلن الرئيس البيلاروسي، اليوم الثلاثاء، بأنه أصدر على خلفية أحداث 24 يونيو/حزيران، في روسيا، تعليماته بوضع الجيش في حالة التأهب القتالي الكامل.
وفي وقت سابق، صرح لوكاشينكو، أن الغرب يعد سيناريو لتغيير السلطة بالقوة في بيلاروس، مؤكدًا أن بلاده لن تسمح بذلك.
وقال لوكاشينكو، أثناء لقائه مع المشاركين في الاجتماع 52 لمجلس رؤساء وكالات الأمن والخدمات الخاصة في رابطة الدول المستقلة في مينسك، إن "الغرب يدبر سيناريو عنيف للإطاحة بالحكومة في بيلاروس"، مضيفًا: "نحن نرى هذا، ولن نسمح بحدوث ذلك".
واتهم لوكاشينكو "الغرب بتدريب جماعات مسلحة في ليتوانيا وبولندا وأوكرانيا لإرسالها إلى مينسك"، حسب وكالة
"بيلتا" البيلاروسية الحكومية.