https://sputnikarabic.ae/20230626/لافروف-يكشف-تفاصيل-جديدة-حول-محاولة-التمرد-الفاشل-ودور-لوكاشينكو--1078507549.html

لافروف يكشف تفاصيل جديدة حول "محاولة التمرد الفاشلة" ودور لوكاشينكو

لافروف يكشف تفاصيل جديدة حول "محاولة التمرد الفاشلة" ودور لوكاشينكو

تحدث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الاثنين، حول محاولة "التمرد المسلح" ودور الرئيس لوكاشينكو في الوساطة. 26.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-26T12:31+0000

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سيرغي لافروف

روسيا

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وقال لافروف في لقاء مع قناة "آر تي" إن "اقتراح (لوكاشينكو) حظي بدعم الرئيس (الروسي فلاديمير) بوتين، وأنتم تعرفون النتيجة".حول الاتصالات مع نظرائه الأجانب بشأن الوضع المتعلق بأحداث يوم 24 يونيو / حزيران: وأوضح لافروف أن "العديد من الزملاء الأجانب أعلنوا عبر الهاتف تضامنهم، وثقتهم في أن موسكو لن تسمح بمحاولات تقويض وحدة الدولة".وحول عاصفة تصريحات المحللين الغربيين والإعلام الغربي وتعليقاتهم حول الأحداث، قال لافروف: "على الأغلب أنهم يريدون النظر إلى ما يتخيلونه على أنه واقعي، عرفت كيفية تغطيتهم للأحداث... "سي إن أن" قالت إن الاستخبارات الأمريكية كانت تعلم بهذا التمرد وقرروا عدم الحديث على ما يبدو، على أمل أن ينجح التمرد. لاحظت تقرير آخر لشبكة "سي إن إن"، ظهر بالأمس فقط، بالإشارة إلى محللي المخابرات الأمريكية، دفعني للتفكير بذلك، حيث قيل إنه كان من المتوقع أن تواجه حملة بريغوجين ضد موسكو مقاومة أكبر بكثير وستكون أكثر دموية مما كانت عليه. حقا. هذه إجابة غير مباشرة عن سؤالك، حول ماذا كانوا (الغرب) ينتظرون".وقال لافروف، معلقًا على كلام ماكرون حول تمرد بريغوجين: "من الواضح أنه رأى فيها فرصة لتحقيق أهداف الغرب بإلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا". واعتبر لافروف أن ما حدث حول يفغيني بريغوجين لن يؤثر على علاقات موسكو مع الشركاء والأصدقاء.وشدد لافروف على أن "علاقات تكتل الغرب الجماعي مع روسيا دمرت بمبادرته (الغرب)".

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سيرغي لافروف, روسيا