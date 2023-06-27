https://sputnikarabic.ae/20230627/مسؤول-إيراني-سنبدأ-الأعمال-التمهيدية-للتعاون-النفطي-مع-السعودية-1078552902.html

مسؤول إيراني: سنبدأ الأعمال التمهيدية للتعاون النفطي مع السعودية

مسؤول إيراني: سنبدأ الأعمال التمهيدية للتعاون النفطي مع السعودية

قال محسن خجستة مهر، المدير التنفيذي لشركة النفط الوطنية الإيرانية، اليوم الثلاثاء، إنه لا يوجد حقل نفط مشترك غير محدد بين إيران والسعودية، ولكن سيتم البدء في... 27.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-27T19:49+0000

2023-06-27T19:49+0000

2023-06-27T19:49+0000

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وأفادت وكالة "إرنا"، مساء اليوم الثلاثاء، بأن تصريحات محسن خجستة مهر، جاءت على هامش اجتماع لتحسين الإنتاجية في عمليات الحفر، مؤكدا أنه "تم استلام الخطط والموافقات اللازمة لزيادة الإنتاج والحفاظ على الطاقة الإنتاجية لجميع الحقول المشتركة بين إيران والمملكة".وأشار المسؤول الإيراني أن "حقل فروزان النفطي المشترك بين إيران والمملكة العربية السعودية، ستعمل شركات بتروبارس والمنشآت البحرية على جبهتين، وقريبا سيتم الإعلان عن أنباء إيجابية بشأن زيادة إنتاج هذا الحقل".ولفت المدير التنفيذي لشركة النفط الوطنية الإيرانية إلى أنه تم توقيع عقد إنشاء حقل غاز "فرزاد ب"، حيث يجري إنشاء هذا الحقل من قبل شركة بتروبارس، في الوقت الحالي.وقال خجستة مهر:وفي الثالث عشر من الشهر الجاري، فتحت السفارة الإيرانية في السعودية أبوابها بعد 7 سنوات من الإغلاق، وذلك بعد توقيع اتفاق بين الرياض وطهران لاستئناف العلاقات برعاية صينية. وحضر ممثلون عن وزارتي الخارجية السعودية والإيرانية الافتتاح في مقر السفارة الإيرانية، الذي كان مغلقا لسنوات.وأعلن التلفزيون الرسمي الإيراني، أن طهران عيّنت المساعد السابق لوزير الخارجية الإيرانية للشؤون الخليجية، علي رضا عنايتي، سفيرا لدى المملكة العربية السعودية.واتفقت إيران والسعودية، في مارس/ آذار الماضي، على إعادة العلاقات بين القوتين الإقليميتين، بعد قطعها عام 2016.

https://sputnikarabic.ae/20230626/إيران-تتوقع-إعادة-فتح-السفارة-السعودية-في-طهران-والقنصلية-في-مشهد-قريبا-1078519571.html

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