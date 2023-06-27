https://sputnikarabic.ae/20230627/وزير-الدفاع-الإسرائيلي-أحبطنا-مخططا-لغسيل-الأموال-من-حزب-الله-وإيران-1078552135.html
وزير الدفاع الإسرائيلي: أحبطنا مخططا لغسيل الأموال من "حزب الله" وإيران
وزير الدفاع الإسرائيلي: أحبطنا مخططا لغسيل الأموال من "حزب الله" وإيران
قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، اليوم الثلاثاء، إن الجيش الإسرائيلي أحبط مخططا لغسيل الأموال من "حزب الله" اللبناني وإيران. 27.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-27T19:20+0000
2023-06-27T19:20+0000
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وأفاد الموقع الإلكتروني العبري "مفزاك لايف"، مساء اليوم الثلاثاء، أن تصريحات غالانت جاءت في كلمة له خلال المؤتمر الثالث للعملات المشفرة، الذي استضافه مقر وزارة الأمن لمكافحة الإرهاب الاقتصادي.وأوضح الوزير الإسرائيلي أن "بلاده أحبطت خطة غسيل أموال لحزب الله اللبناني وفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، والتي عملت باستخدام العملات الرقمية للحرس الثوري وصادرت ملايين الدولارات لمنظمات متطرفة".وأشار غالانت إلى أن إسرائيل تواجه منذ نشأتها تهديدات أمنية معقدة، وأنه بمرور الوقت تتغير التهديدات وتتطور، وأن تل أبيب تواجه بلا هوادة "الإرهابيين" ورعاة الإرهاب.ولفت وزير الدفاع الإسرائيلي إلى أن بلاده نجحت في تطوير قدرات جديدة نجحت في تنفيذ عملية واسعة النطاق وغير مسبوقة، كان الهدف منها هزيمة محور ما أسماه بـ"تمويل التطرف باستخدام العملات الرقمية".وذكر غالانت أن "حزب الله" و"فيلق القدس" الإيراني كانا يقومان بتحويل ملايين الدولارات لاستخدامها من قبل عناصر لتنفيذ هجمات عدائية، على حد زعمه.
https://sputnikarabic.ae/20230626/حزب-الله-ينشر-مشاهد-إسقاط-الطائرة-المسيرة-الإسرائيلية-جنوبي-لبنان-صور-وفيديو-1078514385.html
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العالم العربي, أخبار حزب الله, إيران, أخبار إيران, الحرس الثوري الإيراني, الأخبار, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
العالم العربي, أخبار حزب الله, إيران, أخبار إيران, الحرس الثوري الإيراني, الأخبار, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
وزير الدفاع الإسرائيلي: أحبطنا مخططا لغسيل الأموال من "حزب الله" وإيران
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قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، اليوم الثلاثاء، إن الجيش الإسرائيلي أحبط مخططا لغسيل الأموال من "حزب الله" اللبناني وإيران.
وأفاد الموقع الإلكتروني العبري "مفزاك لايف"، مساء اليوم الثلاثاء، أن تصريحات غالانت جاءت في كلمة له خلال المؤتمر الثالث للعملات المشفرة، الذي استضافه مقر وزارة الأمن لمكافحة الإرهاب الاقتصادي.
وأوضح الوزير الإسرائيلي أن "بلاده
أحبطت خطة غسيل أموال لحزب الله اللبناني وفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، والتي عملت باستخدام العملات الرقمية للحرس الثوري وصادرت ملايين الدولارات لمنظمات متطرفة".
وأشار غالانت إلى أن إسرائيل تواجه منذ نشأتها تهديدات أمنية معقدة، وأنه بمرور الوقت تتغير التهديدات وتتطور، وأن تل أبيب تواجه بلا هوادة "الإرهابيين" ورعاة الإرهاب.
ولفت وزير الدفاع الإسرائيلي إلى أن بلاده نجحت في تطوير قدرات جديدة نجحت في تنفيذ عملية واسعة النطاق وغير مسبوقة، كان الهدف منها هزيمة محور ما أسماه بـ"تمويل التطرف باستخدام العملات الرقمية".
وذكر غالانت أن "حزب الله"
و"فيلق القدس" الإيراني كانا يقومان بتحويل ملايين الدولارات لاستخدامها من قبل عناصر لتنفيذ هجمات عدائية، على حد زعمه.