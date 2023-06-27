https://sputnikarabic.ae/20230627/وزير-الدفاع-الكوبي-الوضع-في-أوكرانيا-نشأ-بسبب-السياسة-الأمريكية-1078550413.html
وزير الدفاع الكوبي: الوضع في أوكرانيا نشأ بسبب السياسة الأمريكية
وزير الدفاع الكوبي: الوضع في أوكرانيا نشأ بسبب السياسة الأمريكية
صرح لوبيز مييرا، وزير الدفاع الكوبي، اليوم الثلاثاء، أن أصول الصراع العسكري اليوم في أوكرانيا تكمن في السياسة العدوانية للولايات المتحدة. 27.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-27T16:41+0000
2023-06-27T16:41+0000
2023-06-27T16:41+0000
روسيا
العالم
هافانا
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وقال مييرا، خلال محادثات في موسكو مع وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو: "أدت رغبة الولايات المتحدة في مواصلة توسيع الناتو إلى حدود روسيا إلى عواقب... أجبرت روسيا على شن عملية عسكرية خاصة. في هذا السياق، تلعب روسيا دورا رائدا في مكافحة الفاشية، التي يحاولون نشرها في أوروبا اليوم".وأشار مييرا إلى أن هافانا تعارض العقوبات الأحادية الجانب ضد روسيا، والتي تتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة.وقال وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، إن "كوبا كانت ولا تزال أهم حليف لروسيا في المنطقة، وقد أكد الأصدقاء الكوبييون موقفهم تجاه بلدنا، بما فيه إظهار الفهم التام لأسباب بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا".وأشار شويغو إلى أن العلاقات الروسية الكوبية آخذة في التطور، وتم تحقيق وتيرة عالية من تطور الحوار السياسي بين البلدين.
https://sputnikarabic.ae/20230627/القوات-الروسية-تدمر-دبابات-وعربات-أوكرانية-على-اتجاهي-زابوروجيه-وجنوبي-دونيتسك-فيديو-1078549725.html
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روسيا, العالم, هافانا
وزير الدفاع الكوبي: الوضع في أوكرانيا نشأ بسبب السياسة الأمريكية
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صرح لوبيز مييرا، وزير الدفاع الكوبي، اليوم الثلاثاء، أن أصول الصراع العسكري اليوم في أوكرانيا تكمن في السياسة العدوانية للولايات المتحدة.
وقال مييرا، خلال محادثات في موسكو مع وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو: "أدت رغبة الولايات المتحدة في مواصلة توسيع الناتو إلى حدود روسيا إلى عواقب... أجبرت روسيا على شن عملية عسكرية خاصة. في هذا السياق، تلعب روسيا دورا رائدا في مكافحة الفاشية، التي يحاولون نشرها في أوروبا اليوم".
وأشار مييرا إلى أن هافانا تعارض العقوبات الأحادية الجانب ضد روسيا، والتي تتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة.
وأضاف وزير الدفاع الكوبي: "غزت الولايات المتحدة وبعض حلفائها مرارًا وتكرارًا دولًا ذات سيادة سعيًا وراء مصالحها. وتعارض كوبا سياسة النفاق والمعايير المزدوجة هذه... وسيطالب التاريخ تحميل الولايات المتحدة المسؤولية عن عواقبها العدوانية وعقيدتها العسكرية خارج حدود الناتو، التي تهدد السلام والأمن والاستقرار الدوليَين".
وقال وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، إن "كوبا كانت ولا تزال أهم حليف لروسيا في المنطقة، وقد أكد الأصدقاء الكوبييون موقفهم تجاه بلدنا، بما فيه إظهار الفهم التام لأسباب بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا".
وأشار شويغو إلى أن العلاقات الروسية الكوبية آخذة في التطور، وتم تحقيق وتيرة عالية من تطور الحوار السياسي بين البلدين.