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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230628/أوستن-ونظيره-الألماني-يناقشان-المساعدة-في-أوكرانيا-تعزيز-الجبهة-الشرقية-لحلف-الناتو-1078581477.html
أوستن ونظيره الألماني يناقشان المساعدة في أوكرانيا تعزيز الجبهة الشرقية لحلف الناتو
أوستن ونظيره الألماني يناقشان المساعدة في أوكرانيا تعزيز الجبهة الشرقية لحلف الناتو
ناقش وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، خلال اجتماعه مع وزير الدفاع الألماني، بوريس بستوريوس، يوم الأربعاء، الصراع في أوكرانيا والمساعدة العسكرية لكييف وتعزيز... 28.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-28T21:42+0000
2023-06-28T21:44+0000
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العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وذكر بيان صدر عن البنتاغون أن الزعيمين ناقشا "... الغزو في أوكرانيا. وقد شكر وزير الدفاع أوستن وزير الدفاع بستوريوس على دعم ألمانيا لأوكرانيا".بالإضافة إلى ذلك، ناقش وزيرا الدفاع الأمريكي والألماني دعم ألمانيا لتعزيز الجبهة الشرقية لحلف الناتو، بما في ذلك المساعدة المقدمة للولايات المتحدة والتحالف نفسه في نشر القوات العسكرية على الأراضي الألمانية.وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.وسبق أن أرسلت روسيا مذكرات إلى دول حلف الناتو بسبب توريد الأسلحة إلى أوكرانيا. وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنات تحمل أسلحة لأوكرانيا ستكون هدفًا قانونيًا لروسيا.وأعلنت الخارجية الروسية أن دول حلف الناتو "تلعب بالنار" من خلال توريد الأسلحة إلى أوكرانيا. وأكد المتحدث باسم الرئيس الروسي دميتري بيسكوف أن ضخ الأسلحة إلى أوكرانيا من الغرب لن يساهم في نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية وسيكون له تأثير سلبي.وأعلن لافروف أن الولايات المتحدة وحلف الناتو يشاركون مباشرة في الصراع في أوكرانيا، "بما في ذلك ليس فقط بتوريد الأسلحة، ولكن أيضًا بتدريب القوات... على أراضي المملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا وغيرها من الدول".
https://sputnikarabic.ae/20230610/ألمانيا-تقر-بتدمير-دبابات-ليوبارد-بضربات-روسية-في-أوكرانيا--1077970340.html
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أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الناتو, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الناتو, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم

أوستن ونظيره الألماني يناقشان المساعدة في أوكرانيا تعزيز الجبهة الشرقية لحلف الناتو

21:42 GMT 28.06.2023 (تم التحديث: 21:44 GMT 28.06.2023)
© AFP 2023 / KENZO TRIBOUILLARDوزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن
وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن - سبوتنيك عربي, 1920, 28.06.2023
© AFP 2023 / KENZO TRIBOUILLARD
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ناقش وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، خلال اجتماعه مع وزير الدفاع الألماني، بوريس بستوريوس، يوم الأربعاء، الصراع في أوكرانيا والمساعدة العسكرية لكييف وتعزيز الجبهة الشرقية لحلف الناتو.
وذكر بيان صدر عن البنتاغون أن الزعيمين ناقشا "... الغزو في أوكرانيا. وقد شكر وزير الدفاع أوستن وزير الدفاع بستوريوس على دعم ألمانيا لأوكرانيا".
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بالإضافة إلى ذلك، ناقش وزيرا الدفاع الأمريكي والألماني دعم ألمانيا لتعزيز الجبهة الشرقية لحلف الناتو، بما في ذلك المساعدة المقدمة للولايات المتحدة والتحالف نفسه في نشر القوات العسكرية على الأراضي الألمانية.
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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وسبق أن أرسلت روسيا مذكرات إلى دول حلف الناتو بسبب توريد الأسلحة إلى أوكرانيا. وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنات تحمل أسلحة لأوكرانيا ستكون هدفًا قانونيًا لروسيا.
وأعلنت الخارجية الروسية أن دول حلف الناتو "تلعب بالنار" من خلال توريد الأسلحة إلى أوكرانيا. وأكد المتحدث باسم الرئيس الروسي دميتري بيسكوف أن ضخ الأسلحة إلى أوكرانيا من الغرب لن يساهم في نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية وسيكون له تأثير سلبي.
وأعلن لافروف أن الولايات المتحدة وحلف الناتو يشاركون مباشرة في الصراع في أوكرانيا، "بما في ذلك ليس فقط بتوريد الأسلحة، ولكن أيضًا بتدريب القوات... على أراضي المملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا وغيرها من الدول".
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