عربي
https://sputnikarabic.ae/20230628/إنقاذ-86-مهاجرا-قبالة-سواحل-ليبيا-أثناء-محاولتهم-الوصول-إلى-أوروبا-1078556037.html
إنقاذ 86 مهاجرا قبالة سواحل ليبيا أثناء محاولتهم الوصول إلى أوروبا
إنقاذ 86 مهاجرا قبالة سواحل ليبيا أثناء محاولتهم الوصول إلى أوروبا
أعلنت شركة "أوشن فايكنغ" التي تتخذ من فرنسا مقرا، أن سفينة إغاثة تابعة لها، أنقذت 86 شخصا قبالة سواحل ليبيا بعدما تعطلت السفينة التي كانت تقلّهم، خلال محاولتهم... 28.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-28T05:53+0000
2023-06-28T05:53+0000
أخبار ليبيا اليوم
أخبار الاتحاد الأوروبي
العالم
العالم العربي
أخبار العالم الآن
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104259/97/1042599719_0:156:2988:1837_1920x0_80_0_0_2aaf777144776c412903efb8018ff602.jpg
وقال متحدث الشركة لوسائل إعلام فرنسية، إن "الذين تم إنقاذهم وغالبيتهم من غامبيا والسنغال، كانوا يعانون من الجفاف والإرهاق ومن حروق ناجمة عن الوقود".وأوضح أن غالبية المهاجرين من القصّر الذين كانوا يحاولون عبور البحر المتوسط بمفردهم، من دون ذويهم.وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد حذر الجمعة الماضية، من أنه إذا لم تجد الشعوب الأفريقية الأمل والفرصة بالحياة في بلادها، فإنهم سوف يتحركون باتجاه أوروبا.جاء ذلك خلال كلمة الرئيس المصري في الجلسة الختامية للقمة الدولية لميثاق التمويل العالمي الجديد، التي انعقدت في العاصمة الفرنسية باريس، الأسبوع الماضي.ولفت السيسي إلى أن 27 ألف أفريقي غرقوا بسبب الهجرة غير الشرعية لأوروبا، آخر 10 سنوات.وأردف: "خلال الـ10 السنوات الماضية، ما تم رصده من الأفارقة الذين غرقوا في الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا يقترب من 2700 إنسان كل سنة، بما يقدر بنحو 27 ألف شخص طيلة العقد الماضي".وأوضح الرئيس المصري أنه "إذا لم يجد الناس في أفريقيا الأمل وفرصة للحياة سيتحركون في اتجاه الدول التي لديها الأمل والفرصة... هنا في أوروبا".وتشير تقديرات المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، إلى أنه فُقد أثر 1724 مهاجرًا خلال محاولتهم عبور المتوسط إلى أوروبا منذ مطلع العام الحالي، وهي حصيلة أكبر مقارنة بـ1417 العام الماضي.
https://sputnikarabic.ae/20230623/مقتل-وفقدان-15-مهاجرا-وإنقاذ-152-بعد-غرق-3-قوارب-قبالة-سواحل-تونس-1078412092.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104259/97/1042599719_166:0:2822:1992_1920x0_80_0_0_2b5c9185c9a50c6bc6779012ac9f5e17.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار ليبيا اليوم, أخبار الاتحاد الأوروبي, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار
أخبار ليبيا اليوم, أخبار الاتحاد الأوروبي, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار

إنقاذ 86 مهاجرا قبالة سواحل ليبيا أثناء محاولتهم الوصول إلى أوروبا

05:53 GMT 28.06.2023
© AFP 2023 / Mahmud Turkia خفر السواحل الليبي يقوم بسحب قارب يحمل مهاجرين أفارقة، تم إنقاذهم أثناء محاولتهم الوصول إلى أوروبا بطريقة غير شرعية، في قاعدة بحرية بالقرب من العاصمة طرابلس في 29 سبتمبر/ أيلول 2015.
 خفر السواحل الليبي يقوم بسحب قارب يحمل مهاجرين أفارقة، تم إنقاذهم أثناء محاولتهم الوصول إلى أوروبا بطريقة غير شرعية، في قاعدة بحرية بالقرب من العاصمة طرابلس في 29 سبتمبر/ أيلول 2015. - سبوتنيك عربي, 1920, 28.06.2023
© AFP 2023 / Mahmud Turkia
تابعنا عبرTelegramNabd
أعلنت شركة "أوشن فايكنغ" التي تتخذ من فرنسا مقرا، أن سفينة إغاثة تابعة لها، أنقذت 86 شخصا قبالة سواحل ليبيا بعدما تعطلت السفينة التي كانت تقلّهم، خلال محاولتهم الوصول إلى أوروبا.
وقال متحدث الشركة لوسائل إعلام فرنسية، إن "الذين تم إنقاذهم وغالبيتهم من غامبيا والسنغال، كانوا يعانون من الجفاف والإرهاق ومن حروق ناجمة عن الوقود".
وأوضح أن غالبية المهاجرين من القصّر الذين كانوا يحاولون عبور البحر المتوسط بمفردهم، من دون ذويهم.
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد حذر الجمعة الماضية، من أنه إذا لم تجد الشعوب الأفريقية الأمل والفرصة بالحياة في بلادها، فإنهم سوف يتحركون باتجاه أوروبا.
جاء ذلك خلال كلمة الرئيس المصري في الجلسة الختامية للقمة الدولية لميثاق التمويل العالمي الجديد، التي انعقدت في العاصمة الفرنسية باريس، الأسبوع الماضي.
مهاجرون من تونس وليبيا يصلون على متن قارب حرس الحدود الإيطالي (خفر السواحل) في جزيرة بيلاجي الإيطالية في لامبيدوزا، 1 أغسطس/ آب 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.06.2023
غرق 3 قوارب هجرة أمام سواحل تونس
23 يونيو, 08:18 GMT
ولفت السيسي إلى أن 27 ألف أفريقي غرقوا بسبب الهجرة غير الشرعية لأوروبا، آخر 10 سنوات.
وأردف: "خلال الـ10 السنوات الماضية، ما تم رصده من الأفارقة الذين غرقوا في الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا يقترب من 2700 إنسان كل سنة، بما يقدر بنحو 27 ألف شخص طيلة العقد الماضي".
وأوضح الرئيس المصري أنه "إذا لم يجد الناس في أفريقيا الأمل وفرصة للحياة سيتحركون في اتجاه الدول التي لديها الأمل والفرصة... هنا في أوروبا".
وتشير تقديرات المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، إلى أنه فُقد أثر 1724 مهاجرًا خلال محاولتهم عبور المتوسط إلى أوروبا منذ مطلع العام الحالي، وهي حصيلة أكبر مقارنة بـ1417 العام الماضي.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع25 يونيو, 15:00 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала