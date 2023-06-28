https://sputnikarabic.ae/20230628/إنقاذ-86-مهاجرا-قبالة-سواحل-ليبيا-أثناء-محاولتهم-الوصول-إلى-أوروبا-1078556037.html

إنقاذ 86 مهاجرا قبالة سواحل ليبيا أثناء محاولتهم الوصول إلى أوروبا

إنقاذ 86 مهاجرا قبالة سواحل ليبيا أثناء محاولتهم الوصول إلى أوروبا

أعلنت شركة "أوشن فايكنغ" التي تتخذ من فرنسا مقرا، أن سفينة إغاثة تابعة لها، أنقذت 86 شخصا قبالة سواحل ليبيا بعدما تعطلت السفينة التي كانت تقلّهم، خلال محاولتهم... 28.06.2023, سبوتنيك عربي

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وقال متحدث الشركة لوسائل إعلام فرنسية، إن "الذين تم إنقاذهم وغالبيتهم من غامبيا والسنغال، كانوا يعانون من الجفاف والإرهاق ومن حروق ناجمة عن الوقود".وأوضح أن غالبية المهاجرين من القصّر الذين كانوا يحاولون عبور البحر المتوسط بمفردهم، من دون ذويهم.وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد حذر الجمعة الماضية، من أنه إذا لم تجد الشعوب الأفريقية الأمل والفرصة بالحياة في بلادها، فإنهم سوف يتحركون باتجاه أوروبا.جاء ذلك خلال كلمة الرئيس المصري في الجلسة الختامية للقمة الدولية لميثاق التمويل العالمي الجديد، التي انعقدت في العاصمة الفرنسية باريس، الأسبوع الماضي.ولفت السيسي إلى أن 27 ألف أفريقي غرقوا بسبب الهجرة غير الشرعية لأوروبا، آخر 10 سنوات.وأردف: "خلال الـ10 السنوات الماضية، ما تم رصده من الأفارقة الذين غرقوا في الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا يقترب من 2700 إنسان كل سنة، بما يقدر بنحو 27 ألف شخص طيلة العقد الماضي".وأوضح الرئيس المصري أنه "إذا لم يجد الناس في أفريقيا الأمل وفرصة للحياة سيتحركون في اتجاه الدول التي لديها الأمل والفرصة... هنا في أوروبا".وتشير تقديرات المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، إلى أنه فُقد أثر 1724 مهاجرًا خلال محاولتهم عبور المتوسط إلى أوروبا منذ مطلع العام الحالي، وهي حصيلة أكبر مقارنة بـ1417 العام الماضي.

https://sputnikarabic.ae/20230623/مقتل-وفقدان-15-مهاجرا-وإنقاذ-152-بعد-غرق-3-قوارب-قبالة-سواحل-تونس-1078412092.html

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أخبار ليبيا اليوم, أخبار الاتحاد الأوروبي, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار