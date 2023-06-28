احتفالات بعيد الأضحى حول العالم

رجال يصلّون في مسجد، عشية عيد الأضحى في ساحة شهيدان في قندهار، أفغانستان، 28 يونيو 2023.
رجال يصلّون في مسجد، عشية عيد الأضحى في ساحة شهيدان في قندهار، أفغانستان، 28 يونيو 2023.
صلاة عيد الأضحى بالقرب من مسجد قبة الصخرة على أراضي المسجد الأقصى، في البلدة القديمة في القدس، فلسطين، 28 يونيو 2023.
صلاة عيد الأضحى بالقرب من مسجد قبة الصخرة على أراضي المسجد الأقصى، في البلدة القديمة في القدس، فلسطين، 28 يونيو 2023.
صلاة عيد الأضحى في مانيلا، في الفلبين، 28 يونيو/حزيران 2023.
صلاة عيد الأضحى في مانيلا، في الفلبين، 28 يونيو/حزيران 2023.
يتجمع المسلمون البوسنيون استعدادا لصلاة عيد الأضحى أمام المسجد المركزي "غازي حصرف بك" في سراييفو، البوسنة، 28 يونيو 2023.
يتجمع المسلمون البوسنيون استعدادا لصلاة عيد الأضحى أمام المسجد المركزي "غازي حصرف بك" في سراييفو، البوسنة، 28 يونيو 2023.
المسلمون يحيون بعضهم بعضا، بعد صلاة عيد الأضحى في جامع الأزهر التاريخي في وسط القاهرة، مصر، 28 يونيو 2023.
المسلمون يحيون بعضهم بعضا، بعد صلاة عيد الأضحى في جامع الأزهر التاريخي في وسط القاهرة، مصر، 28 يونيو 2023.
المسلمون الهولنديون في صلاة عيد الأضحى في مسجد مولانا في روتردام، هولندا، 28 يونيو 2023.
المسلمون الهولنديون في صلاة عيد الأضحى في مسجد مولانا في روتردام، هولندا، 28 يونيو 2023.
سيدة عراقية تقرأ القرآن على قبر أحد أقربائها، خلال اليوم الأول من عيد الأضحى المبارك، في مقبرة الغزالي في بغداد، العراق، 28 يونيو2023.
سيدة عراقية تقرأ القرآن على قبر أحد أقربائها، خلال اليوم الأول من عيد الأضحى المبارك، في مقبرة الغزالي في بغداد، العراق، 28 يونيو2023.
إمام مسجد موسكو، مارات حضرة أرشاباييف، خلال صلاة في مسجد موسكو، بمناسبة عيد الأضحى، روسيا، 28 يونيو 2023.
إمام مسجد موسكو، مارات حضرة أرشاباييف، خلال صلاة في مسجد موسكو، بمناسبة عيد الأضحى، روسيا، 28 يونيو 2023.
امرأة تحمل سجادة الصلاة على رأسها بينما تشارك في صلاة عيد الأضحى في ساحة كيرينو في مانيلا، الفلبين، 28 يونيو 2023.
امرأة تحمل سجادة الصلاة على رأسها بينما تشارك في صلاة عيد الأضحى في ساحة كيرينو في مانيلا، الفلبين، 28 يونيو 2023.
يجلب الناس خرافهم للذبح في عيد الأضحى في مدينة الكويت،28 يونيو 2023.
يجلب الناس خرافهم للذبح في عيد الأضحى في مدينة الكويت،28 يونيو 2023.
يتجمع المصلون لصلاة عيد الأضحى في ملعب المدينة التعليمية في الدوحة، الذي استضاف مباريات كأس العالم لكرة القدم قطر 2022، في اليوم الأول من العيد في قطر، 28 يونيو 2023.
يتجمع المصلون لصلاة عيد الأضحى في ملعب المدينة التعليمية في الدوحة، الذي استضاف مباريات كأس العالم لكرة القدم قطر 2022، في اليوم الأول من العيد في قطر، 28 يونيو 2023.
رد فعل صبي يحمل بالونات بينما يرفعه رجل بعد صلاة عيد الأضحى في الجامع الأزهر وسط القاهرة، مصر،28 يونيو 2023.
رد فعل صبي يحمل بالونات بينما يرفعه رجل بعد صلاة عيد الأضحى في الجامع الأزهر وسط القاهرة، مصر،28 يونيو 2023.
أفراد أمن "طالبان" يقفون في حراسة المصلين خارج مسجد "شاه دوه شمشيرة" قبل بدء الاحتفالات بعيد الأضحى في كابول، أفغانستان، 28 يونيو 2023.
أفراد أمن "طالبان" يقفون في حراسة المصلين خارج مسجد "شاه دوه شمشيرة" قبل بدء الاحتفالات بعيد الأضحى في كابول، أفغانستان، 28 يونيو 2023.
النساء يحيين بعضهن بعضا بعد صلاة عيد الأضحى المبارك في ضريح عبد القادر الجيلاني في بغداد، العراق، 28 يونيو 2023.
النساء يحيين بعضهن بعضا بعد صلاة عيد الأضحى المبارك في ضريح عبد القادر الجيلاني في بغداد، العراق، 28 يونيو 2023.
المصلون يجتمعون لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك في الجامع الأزهر التاريخي وسط القاهرة، 28 يونيو 2023.
المصلون يجتمعون لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك في الجامع الأزهر التاريخي وسط القاهرة، 28 يونيو 2023.
نساء يلتقطن صورة سيلفي على الهاتف بعد صلاة عيد الأضحى في الجامع الأزهر التاريخي في وسط القاهرة، مصر، 28 يونيو 2023.
نساء يلتقطن صورة سيلفي على الهاتف بعد صلاة عيد الأضحى في الجامع الأزهر التاريخي في وسط القاهرة، مصر، 28 يونيو 2023.