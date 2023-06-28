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https://sputnikarabic.ae/20230628/احتفالات-بعيد-الأضحى-حول-العالم-1078561987.html
احتفالات بعيد الأضحى حول العالم
احتفالات بعيد الأضحى حول العالم
28.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-28T12:08+0000
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фото, صور, العالم, العالم العربي, عيد الأضحى
фото, صور, العالم, العالم العربي, عيد الأضحى

احتفالات بعيد الأضحى حول العالم

12:08 GMT 28.06.2023
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© AFP 2023 / Sanaullah Seiam

رجال يصلّون في مسجد، عشية عيد الأضحى في ساحة شهيدان في قندهار، أفغانستان، 28 يونيو 2023.

رجال يصلّون في مسجد، عشية عيد الأضحى في ساحة شهيدان في قندهار، أفغانستان، 28 يونيو 2023. - سبوتنيك عربي
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© AFP 2023 / Sanaullah Seiam

رجال يصلّون في مسجد، عشية عيد الأضحى في ساحة شهيدان في قندهار، أفغانستان، 28 يونيو 2023.

© AP Photo / Mahmoud Illean

صلاة عيد الأضحى بالقرب من مسجد قبة الصخرة على أراضي المسجد الأقصى، في البلدة القديمة في القدس، فلسطين، 28 يونيو 2023.

صلاة عيد الأضحى بالقرب من مسجد قبة الصخرة على أراضي المسجد الأقصى، في البلدة القديمة في القدس، فلسطين، 28 يونيو 2023. - سبوتنيك عربي
2/18
© AP Photo / Mahmoud Illean

صلاة عيد الأضحى بالقرب من مسجد قبة الصخرة على أراضي المسجد الأقصى، في البلدة القديمة في القدس، فلسطين، 28 يونيو 2023.

© AFP 2023 / Jam Sta Rosa

صلاة عيد الأضحى في مانيلا، في الفلبين، 28 يونيو/حزيران 2023.

صلاة عيد الأضحى في مانيلا، في الفلبين، 28 يونيو/حزيران 2023. - سبوتنيك عربي
3/18
© AFP 2023 / Jam Sta Rosa

صلاة عيد الأضحى في مانيلا، في الفلبين، 28 يونيو/حزيران 2023.

© AFP 2023 / Elvis Barukcic

يتجمع المسلمون البوسنيون استعدادا لصلاة عيد الأضحى أمام المسجد المركزي "غازي حصرف بك" في سراييفو، البوسنة، 28 يونيو 2023.

يتجمع المسلمون البوسنيون استعدادا لصلاة عيد الأضحى أمام المسجد المركزي &quot;غازي حصرف بك&quot; في سراييفو، البوسنة، 28 يونيو 2023. - سبوتنيك عربي
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© AFP 2023 / Elvis Barukcic

يتجمع المسلمون البوسنيون استعدادا لصلاة عيد الأضحى أمام المسجد المركزي "غازي حصرف بك" في سراييفو، البوسنة، 28 يونيو 2023.

© AFP 2023 / Ahmed Hasan

المسلمون يحيون بعضهم بعضا، بعد صلاة عيد الأضحى في جامع الأزهر التاريخي في وسط القاهرة، مصر، 28 يونيو 2023.

المسلمون يحيون بعضهم بعضا، بعد صلاة عيد الأضحى في جامع الأزهر التاريخي في وسط القاهرة، مصر، 28 يونيو 2023. - سبوتنيك عربي
5/18
© AFP 2023 / Ahmed Hasan

المسلمون يحيون بعضهم بعضا، بعد صلاة عيد الأضحى في جامع الأزهر التاريخي في وسط القاهرة، مصر، 28 يونيو 2023.

© AFP 2023 / ANP/Robin Utrecht

المسلمون الهولنديون في صلاة عيد الأضحى في مسجد مولانا في روتردام، هولندا، 28 يونيو 2023.

المسلمون الهولنديون في صلاة عيد الأضحى في مسجد مولانا في روتردام، هولندا، 28 يونيو 2023. - سبوتنيك عربي
6/18
© AFP 2023 / ANP/Robin Utrecht

المسلمون الهولنديون في صلاة عيد الأضحى في مسجد مولانا في روتردام، هولندا، 28 يونيو 2023.

© AP Photo / Hadi Mizban

سيدة عراقية تقرأ القرآن على قبر أحد أقربائها، خلال اليوم الأول من عيد الأضحى المبارك، في مقبرة الغزالي في بغداد، العراق، 28 يونيو2023.

سيدة عراقية تقرأ القرآن على قبر أحد أقربائها، خلال اليوم الأول من عيد الأضحى المبارك، في مقبرة الغزالي في بغداد، العراق، 28 يونيو2023. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Hadi Mizban

سيدة عراقية تقرأ القرآن على قبر أحد أقربائها، خلال اليوم الأول من عيد الأضحى المبارك، في مقبرة الغزالي في بغداد، العراق، 28 يونيو2023.

© Sputnik . Vladimir Astapkovich / الانتقال إلى بنك الصور

إمام مسجد موسكو، مارات حضرة أرشاباييف، خلال صلاة في مسجد موسكو، بمناسبة عيد الأضحى، روسيا، 28 يونيو 2023.

إمام مسجد موسكو، مارات حضرة أرشاباييف، خلال صلاة في مسجد موسكو، بمناسبة عيد الأضحى، روسيا، 28 يونيو 2023. - سبوتنيك عربي
8/18
© Sputnik . Vladimir Astapkovich
/
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إمام مسجد موسكو، مارات حضرة أرشاباييف، خلال صلاة في مسجد موسكو، بمناسبة عيد الأضحى، روسيا، 28 يونيو 2023.

© AFP 2023 / Jam Sta Rosa

امرأة تحمل سجادة الصلاة على رأسها بينما تشارك في صلاة عيد الأضحى في ساحة كيرينو في مانيلا، الفلبين، 28 يونيو 2023.

امرأة تحمل سجادة الصلاة على رأسها بينما تشارك في صلاة عيد الأضحى في ساحة كيرينو في مانيلا، الفلبين، 28 يونيو 2023. - سبوتنيك عربي
9/18
© AFP 2023 / Jam Sta Rosa

امرأة تحمل سجادة الصلاة على رأسها بينما تشارك في صلاة عيد الأضحى في ساحة كيرينو في مانيلا، الفلبين، 28 يونيو 2023.

© AFP 2023 / Yasser Al-Zayyat

يجلب الناس خرافهم للذبح في عيد الأضحى في مدينة الكويت،28 يونيو 2023.

يجلب الناس خرافهم للذبح في عيد الأضحى في مدينة الكويت،28 يونيو 2023. - سبوتنيك عربي
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© AFP 2023 / Yasser Al-Zayyat

يجلب الناس خرافهم للذبح في عيد الأضحى في مدينة الكويت،28 يونيو 2023.

© AFP 2023 / Karim Jaafar

يتجمع المصلون لصلاة عيد الأضحى في ملعب المدينة التعليمية في الدوحة، الذي استضاف مباريات كأس العالم لكرة القدم قطر 2022، في اليوم الأول من العيد في قطر، 28 يونيو 2023.

يتجمع المصلون لصلاة عيد الأضحى في ملعب المدينة التعليمية في الدوحة، الذي استضاف مباريات كأس العالم لكرة القدم قطر 2022، في اليوم الأول من العيد في قطر، 28 يونيو 2023. - سبوتنيك عربي
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© AFP 2023 / Karim Jaafar

يتجمع المصلون لصلاة عيد الأضحى في ملعب المدينة التعليمية في الدوحة، الذي استضاف مباريات كأس العالم لكرة القدم قطر 2022، في اليوم الأول من العيد في قطر، 28 يونيو 2023.

© AFP 2023 / Ahmed Hasan

رد فعل صبي يحمل بالونات بينما يرفعه رجل بعد صلاة عيد الأضحى في الجامع الأزهر وسط القاهرة، مصر،28 يونيو 2023.

رد فعل صبي يحمل بالونات بينما يرفعه رجل بعد صلاة عيد الأضحى في الجامع الأزهر وسط القاهرة، مصر،28 يونيو 2023. - سبوتنيك عربي
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© AFP 2023 / Ahmed Hasan

رد فعل صبي يحمل بالونات بينما يرفعه رجل بعد صلاة عيد الأضحى في الجامع الأزهر وسط القاهرة، مصر،28 يونيو 2023.

© AFP 2023 / Ahmad Sahel Arman

أفراد أمن "طالبان" يقفون في حراسة المصلين خارج مسجد "شاه دوه شمشيرة" قبل بدء الاحتفالات بعيد الأضحى في كابول، أفغانستان، 28 يونيو 2023.

أفراد أمن &quot;طالبان&quot; يقفون في حراسة المصلين خارج مسجد &quot;شاه دوه شمشيرة&quot; قبل بدء الاحتفالات بعيد الأضحى في كابول، أفغانستان، 28 يونيو 2023. - سبوتنيك عربي
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© AFP 2023 / Ahmad Sahel Arman

أفراد أمن "طالبان" يقفون في حراسة المصلين خارج مسجد "شاه دوه شمشيرة" قبل بدء الاحتفالات بعيد الأضحى في كابول، أفغانستان، 28 يونيو 2023.

© AP Photo / Hadi Mizban

النساء يحيين بعضهن بعضا بعد صلاة عيد الأضحى المبارك في ضريح عبد القادر الجيلاني في بغداد، العراق، 28 يونيو 2023.

النساء يحيين بعضهن بعضا بعد صلاة عيد الأضحى المبارك في ضريح عبد القادر الجيلاني في بغداد، العراق، 28 يونيو 2023. - سبوتنيك عربي
14/18
© AP Photo / Hadi Mizban

النساء يحيين بعضهن بعضا بعد صلاة عيد الأضحى المبارك في ضريح عبد القادر الجيلاني في بغداد، العراق، 28 يونيو 2023.

© AFP 2023 / Ahmed Hasan

المصلون يجتمعون لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك في الجامع الأزهر التاريخي وسط القاهرة، 28 يونيو 2023.

المصلون يجتمعون لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك في الجامع الأزهر التاريخي وسط القاهرة، 28 يونيو 2023. - سبوتنيك عربي
15/18
© AFP 2023 / Ahmed Hasan

المصلون يجتمعون لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك في الجامع الأزهر التاريخي وسط القاهرة، 28 يونيو 2023.

© AP Photo / Sayyid Abdul Azimيجتمع المسلمون لصلاة عيد الأضحى في نيروبي، كينيا، 28 يونيو 2023
يجتمع المسلمون لصلاة عيد الأضحى في نيروبي، كينيا، 28 يونيو 2023 - سبوتنيك عربي
16/18
© AP Photo / Sayyid Abdul Azim
يجتمع المسلمون لصلاة عيد الأضحى في نيروبي، كينيا، 28 يونيو 2023
© Sputnik . Abdubakir Unusov / الانتقال إلى بنك الصورالمصلون قبل بدء صلاة عيد الأضحى في جامع إسلام أباد في طشقند، أوزبكستان، 28 يونيو 2023
المصلون قبل بدء صلاة عيد الأضحى في جامع إسلام أباد في طشقند، أوزبكستان، 28 يونيو 2023 - سبوتنيك عربي
17/18
© Sputnik . Abdubakir Unusov
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المصلون قبل بدء صلاة عيد الأضحى في جامع إسلام أباد في طشقند، أوزبكستان، 28 يونيو 2023
© AFP 2023 / Ahmed Hasan

نساء يلتقطن صورة سيلفي على الهاتف بعد صلاة عيد الأضحى في الجامع الأزهر التاريخي في وسط القاهرة، مصر، 28 يونيو 2023.

نساء يلتقطن صورة سيلفي على الهاتف بعد صلاة عيد الأضحى في الجامع الأزهر التاريخي في وسط القاهرة، مصر، 28 يونيو 2023. - سبوتنيك عربي
18/18
© AFP 2023 / Ahmed Hasan

نساء يلتقطن صورة سيلفي على الهاتف بعد صلاة عيد الأضحى في الجامع الأزهر التاريخي في وسط القاهرة، مصر، 28 يونيو 2023.

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