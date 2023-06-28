عربي
https://sputnikarabic.ae/20230628/بوتين-مهنئا-مسلمي-روسيا-عيد-الأضحى-يحمل-معاني-أخلاقية-وروحية-عميقة-1078557333.html
بوتين مهنئا مسلمي روسيا: عيد الأضحى يحمل معاني أخلاقية وروحية عميقة
بوتين مهنئا مسلمي روسيا: عيد الأضحى يحمل معاني أخلاقية وروحية عميقة
هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، مسلمي روسيا بعيد الأضحى، لافتا إلى أن هذه المناسبة تحمل معاني أخلاقية وروحية عميقة. 28.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-28T07:34+0000
2023-06-28T07:36+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
فلاديمير بوتين
العالم
أخبار العالم الآن
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/06/1a/1078524012_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_07bd1dbc9bab4cd6bbbb176d8e3b0d99.jpg
وقال بوتين، في برقية التهنئة التي نشرت على موقع الكرملين، أهنئ من كل قلبي مسلمي روسيا بمناسبة عيد الأضحى.وتابع: "ويدعو أيضا منذ القدم إلى عمل الخير وحسن معاملة الجار، وقيم الخير والرحمة والعدالة في المجتمع".وأردف: "مسلمو روسيا يؤدون دورا كبيرا وإبداعيا في حياة بلادنا، حيث يسهمون بشكل كبير في تعزيز السلم الأهلي، ويحافظون على القيم الأسرية وتنشئة جيلا صالحا".كما أشار الرئيس الروسي إلى أن الجنود المسلمون يقاتلون جنبا إلى جنب مع رفاقهم في العملية العسكرية الروسية الخاصة دفاعا عن البلاد، وانطلاقا من أعرافهم التاريخية والروحية والوطنية وبسالتهم وشجاعتهم ونكرانهم للذات.وفي وقت سابق اليوم، صرح نائب رئيس الإدارة الدينية لمسلمي روسيا الاتحادية، روشان عباسوف، أن نحو 200 ألف مسلم أدوا صلاة عيد الأضحى، في مساجد العاصمة الروسية وضواحيها.
https://sputnikarabic.ae/20230628/200-ألف-مسلم-أدوا-صلاة-عيد-الأضحى-في-مساجد-موسكو-فيديو-1078556720.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/06/1a/1078524012_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6fb799924cd3778aa7b3ac98d653f712.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار روسيا اليوم, فلاديمير بوتين, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
روسيا, أخبار روسيا اليوم, فلاديمير بوتين, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

بوتين مهنئا مسلمي روسيا: عيد الأضحى يحمل معاني أخلاقية وروحية عميقة

07:34 GMT 28.06.2023 (تم التحديث: 07:36 GMT 28.06.2023)
© Sputnik . Gavril Gregorov / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس فلاديمير بوتين يدلي ببيان يتضمن تصريحات "مصيرية"
الرئيس فلاديمير بوتين يدلي ببيان يتضمن تصريحات مصيرية - سبوتنيك عربي, 1920, 28.06.2023
© Sputnik . Gavril Gregorov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegramNabd
هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، مسلمي روسيا بعيد الأضحى، لافتا إلى أن هذه المناسبة تحمل معاني أخلاقية وروحية عميقة.
وقال بوتين، في برقية التهنئة التي نشرت على موقع الكرملين، أهنئ من كل قلبي مسلمي روسيا بمناسبة عيد الأضحى.

وأضاف: "هذا العيد الذي يعقب الحج إلى بيت الله الحرام، يحمل معاني أخلاقية وروحية عميقة".

وتابع: "ويدعو أيضا منذ القدم إلى عمل الخير وحسن معاملة الجار، وقيم الخير والرحمة والعدالة في المجتمع".
المسجد الكبير في العاصمة الروسية موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 28.06.2023
200 ألف مسلم أدوا صلاة عيد الأضحى في مساجد موسكو... فيديو
07:16 GMT
وأردف: "مسلمو روسيا يؤدون دورا كبيرا وإبداعيا في حياة بلادنا، حيث يسهمون بشكل كبير في تعزيز السلم الأهلي، ويحافظون على القيم الأسرية وتنشئة جيلا صالحا".
كما أشار الرئيس الروسي إلى أن الجنود المسلمون يقاتلون جنبا إلى جنب مع رفاقهم في العملية العسكرية الروسية الخاصة دفاعا عن البلاد، وانطلاقا من أعرافهم التاريخية والروحية والوطنية وبسالتهم وشجاعتهم ونكرانهم للذات.
وفي وقت سابق اليوم، صرح نائب رئيس الإدارة الدينية لمسلمي روسيا الاتحادية، روشان عباسوف، أن نحو 200 ألف مسلم أدوا صلاة عيد الأضحى، في مساجد العاصمة الروسية وضواحيها.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Артиллерист вооруженных сил РФ подготавливает снаряд для гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:57 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала