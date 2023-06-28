https://sputnikarabic.ae/20230628/السفارة-الصينية-في-واشنطن-تتوقع-تبادل-المزيد-من-الزيارات-بين-البلدين-1078580774.html
السفارة الصينية في واشنطن تتوقع تبادل المزيد من الزيارات بين البلدين
السفارة الصينية في واشنطن تتوقع تبادل المزيد من الزيارات بين البلدين
توقع المتحدث باسم السفارة الصينية في واشنطن، ليو بينغيو، اليوم الأربعاء، إجراء المزيد من الزيارات المتبادلة على مستوى رفيع بين الصين والولايات المتحدة في... 28.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-28T19:57+0000
2023-06-28T19:57+0000
2023-06-28T19:57+0000
العالم
أخبار العالم الآن
الصين
التوتر العسكري بين الصين وتايوان
الولايات المتحدة الأمريكية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102112/88/1021128816_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7bb81763e23a796788b52954651338d2.jpg
سبوتنيك. وأوضح ليو بينغيو للصحفيين "أعتقد أنه من المتوقع المزيد من التبادلات والزيارات من جانب كبار المسؤولين بين الصين والولايات المتحدة في الأسابيع والأشهر المقبلة".وصرّح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميللر، أمس الثلاثاء، بأن أمريكا والصين تناقشان التوقيت والمعايير الأخرى للزيارة المستقبلية لوزير الخارجية الصيني، تشين جانج، إلى واشنطن.وقال ميللر، خلال إفادة صحفية: "نواصل التفاوض مع الحكومة في بكين حول موعد هذه الزيارة، وبأي شكل يمكن أن تتم، لكننا لم نتوصل بعد إلى نتيجة نهائية بشأن موعد حدوث ذلك".وأشار ميللر إلى أن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، خلال زيارته الأخيرة إلى بكين دعا نظيره الصيني لزيارة واشنطن.أجرى وزير الخارجية الأمريكية، أنتوني بلينكن، الأسبوع الماضي، زيارة إلى العاصمة الصينية بكين، استغرقت يومين، من أجل إجراء محادثات مع نظيره الصيني.وتعد زيارة بلينكن إلى بكين هي أول زيارة يقوم بها وزير خارجية أمريكي إلى الصين منذ 5 سنوات، والتي تأتي وسط تدهور كبير في العلاقات بين بكين وواشنطن، بسبب مجموعة من القضايا، بما في ذلك قضية تايوان، وإسقاط منطاد صيني فوق الولايات المتحدة، والخلافات المستمرة في مجالات التجارة والتكنولوجيا.
https://sputnikarabic.ae/20230619/بلينكن-الولايات-المتحدة-لا-تدعم-استقلال-تايوان-ولا-تسعى-للانخراط-في-صراع-مع-الصين-1078258913.html
الصين
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102112/88/1021128816_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ee318a6db925e4a8fe62b4a1e8294a85.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار العالم الآن, الصين, التوتر العسكري بين الصين وتايوان, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, أخبار العالم الآن, الصين, التوتر العسكري بين الصين وتايوان, الولايات المتحدة الأمريكية
السفارة الصينية في واشنطن تتوقع تبادل المزيد من الزيارات بين البلدين
تابعنا عبر
توقع المتحدث باسم السفارة الصينية في واشنطن، ليو بينغيو، اليوم الأربعاء، إجراء المزيد من الزيارات المتبادلة على مستوى رفيع بين الصين والولايات المتحدة في الأسابيع والأشهر المقبلة.
سبوتنيك. وأوضح ليو بينغيو للصحفيين "أعتقد أنه من المتوقع المزيد من التبادلات والزيارات من جانب كبار المسؤولين بين الصين والولايات المتحدة في الأسابيع والأشهر المقبلة".
وصرّح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميللر، أمس الثلاثاء، بأن أمريكا والصين تناقشان التوقيت والمعايير
الأخرى للزيارة المستقبلية لوزير الخارجية الصيني، تشين جانج، إلى واشنطن.
وقال ميللر، خلال إفادة صحفية: "نواصل التفاوض مع الحكومة في بكين حول موعد هذه الزيارة، وبأي شكل يمكن أن تتم، لكننا لم نتوصل بعد إلى نتيجة نهائية بشأن موعد حدوث ذلك".
وأشار ميللر إلى أن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، خلال زيارته الأخيرة إلى بكين دعا نظيره الصيني لزيارة واشنطن.
أجرى وزير الخارجية الأمريكية، أنتوني بلينكن، الأسبوع الماضي، زيارة إلى العاصمة الصينية بكين، استغرقت يومين، من أجل إجراء محادثات مع نظيره الصيني.
وتعد زيارة بلينكن إلى بكين
هي أول زيارة يقوم بها وزير خارجية أمريكي إلى الصين منذ 5 سنوات، والتي تأتي وسط تدهور كبير في العلاقات بين بكين وواشنطن، بسبب مجموعة من القضايا، بما في ذلك قضية تايوان، وإسقاط منطاد صيني فوق الولايات المتحدة، والخلافات المستمرة في مجالات التجارة والتكنولوجيا.