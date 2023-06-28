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https://sputnikarabic.ae/20230628/السفارة-الصينية-في-واشنطن-تتوقع-تبادل-المزيد-من-الزيارات-بين-البلدين-1078580774.html
السفارة الصينية في واشنطن تتوقع تبادل المزيد من الزيارات بين البلدين
السفارة الصينية في واشنطن تتوقع تبادل المزيد من الزيارات بين البلدين
توقع المتحدث باسم السفارة الصينية في واشنطن، ليو بينغيو، اليوم الأربعاء، إجراء المزيد من الزيارات المتبادلة على مستوى رفيع بين الصين والولايات المتحدة في... 28.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-28T19:57+0000
2023-06-28T19:57+0000
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سبوتنيك. وأوضح ليو بينغيو للصحفيين "أعتقد أنه من المتوقع المزيد من التبادلات والزيارات من جانب كبار المسؤولين بين الصين والولايات المتحدة في الأسابيع والأشهر المقبلة".وصرّح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميللر، أمس الثلاثاء، بأن أمريكا والصين تناقشان التوقيت والمعايير الأخرى للزيارة المستقبلية لوزير الخارجية الصيني، تشين جانج، إلى واشنطن.وقال ميللر، خلال إفادة صحفية: "نواصل التفاوض مع الحكومة في بكين حول موعد هذه الزيارة، وبأي شكل يمكن أن تتم، لكننا لم نتوصل بعد إلى نتيجة نهائية بشأن موعد حدوث ذلك".وأشار ميللر إلى أن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، خلال زيارته الأخيرة إلى بكين دعا نظيره الصيني لزيارة واشنطن.أجرى وزير الخارجية الأمريكية، أنتوني بلينكن، الأسبوع الماضي، زيارة إلى العاصمة الصينية بكين، استغرقت يومين، من أجل إجراء محادثات مع نظيره الصيني.وتعد زيارة بلينكن إلى بكين هي أول زيارة يقوم بها وزير خارجية أمريكي إلى الصين منذ 5 سنوات، والتي تأتي وسط تدهور كبير في العلاقات بين بكين وواشنطن، بسبب مجموعة من القضايا، بما في ذلك قضية تايوان، وإسقاط منطاد صيني فوق الولايات المتحدة، والخلافات المستمرة في مجالات التجارة والتكنولوجيا.
https://sputnikarabic.ae/20230619/بلينكن-الولايات-المتحدة-لا-تدعم-استقلال-تايوان-ولا-تسعى-للانخراط-في-صراع-مع-الصين-1078258913.html
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العالم, أخبار العالم الآن, الصين, التوتر العسكري بين الصين وتايوان, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, أخبار العالم الآن, الصين, التوتر العسكري بين الصين وتايوان, الولايات المتحدة الأمريكية

السفارة الصينية في واشنطن تتوقع تبادل المزيد من الزيارات بين البلدين

19:57 GMT 28.06.2023
© AFP 2023 / Bill Wechterعلما الصين والولايات المتحدة يرفرفان على فرقاطة "يانتشينغ" في سان دييغة بكاليفورنيا، الولايات المتحدة 6 ديسمبر/ كانون الأول 2016
علما الصين والولايات المتحدة يرفرفان على فرقاطة يانتشينغ في سان دييغة بكاليفورنيا، الولايات المتحدة 6 ديسمبر/ كانون الأول 2016 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.06.2023
© AFP 2023 / Bill Wechter
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توقع المتحدث باسم السفارة الصينية في واشنطن، ليو بينغيو، اليوم الأربعاء، إجراء المزيد من الزيارات المتبادلة على مستوى رفيع بين الصين والولايات المتحدة في الأسابيع والأشهر المقبلة.
سبوتنيك. وأوضح ليو بينغيو للصحفيين "أعتقد أنه من المتوقع المزيد من التبادلات والزيارات من جانب كبار المسؤولين بين الصين والولايات المتحدة في الأسابيع والأشهر المقبلة".
وصرّح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميللر، أمس الثلاثاء، بأن أمريكا والصين تناقشان التوقيت والمعايير الأخرى للزيارة المستقبلية لوزير الخارجية الصيني، تشين جانج، إلى واشنطن.
وقال ميللر، خلال إفادة صحفية: "نواصل التفاوض مع الحكومة في بكين حول موعد هذه الزيارة، وبأي شكل يمكن أن تتم، لكننا لم نتوصل بعد إلى نتيجة نهائية بشأن موعد حدوث ذلك".
وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكين - سبوتنيك عربي, 1920, 19.06.2023
بلينكن: الولايات المتحدة لا تدعم استقلال تايوان ولا تسعى للانخراط في صراع مع الصين
19 يونيو, 10:42 GMT
وأشار ميللر إلى أن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، خلال زيارته الأخيرة إلى بكين دعا نظيره الصيني لزيارة واشنطن.
أجرى وزير الخارجية الأمريكية، أنتوني بلينكن، الأسبوع الماضي، زيارة إلى العاصمة الصينية بكين، استغرقت يومين، من أجل إجراء محادثات مع نظيره الصيني.
وتعد زيارة بلينكن إلى بكين هي أول زيارة يقوم بها وزير خارجية أمريكي إلى الصين منذ 5 سنوات، والتي تأتي وسط تدهور كبير في العلاقات بين بكين وواشنطن، بسبب مجموعة من القضايا، بما في ذلك قضية تايوان، وإسقاط منطاد صيني فوق الولايات المتحدة، والخلافات المستمرة في مجالات التجارة والتكنولوجيا.
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