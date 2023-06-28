https://sputnikarabic.ae/20230628/السفارة-الصينية-في-واشنطن-تتوقع-تبادل-المزيد-من-الزيارات-بين-البلدين-1078580774.html

السفارة الصينية في واشنطن تتوقع تبادل المزيد من الزيارات بين البلدين

السفارة الصينية في واشنطن تتوقع تبادل المزيد من الزيارات بين البلدين

توقع المتحدث باسم السفارة الصينية في واشنطن، ليو بينغيو، اليوم الأربعاء، إجراء المزيد من الزيارات المتبادلة على مستوى رفيع بين الصين والولايات المتحدة في... 28.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-28T19:57+0000

2023-06-28T19:57+0000

2023-06-28T19:57+0000

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سبوتنيك. وأوضح ليو بينغيو للصحفيين "أعتقد أنه من المتوقع المزيد من التبادلات والزيارات من جانب كبار المسؤولين بين الصين والولايات المتحدة في الأسابيع والأشهر المقبلة".وصرّح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميللر، أمس الثلاثاء، بأن أمريكا والصين تناقشان التوقيت والمعايير الأخرى للزيارة المستقبلية لوزير الخارجية الصيني، تشين جانج، إلى واشنطن.وقال ميللر، خلال إفادة صحفية: "نواصل التفاوض مع الحكومة في بكين حول موعد هذه الزيارة، وبأي شكل يمكن أن تتم، لكننا لم نتوصل بعد إلى نتيجة نهائية بشأن موعد حدوث ذلك".وأشار ميللر إلى أن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، خلال زيارته الأخيرة إلى بكين دعا نظيره الصيني لزيارة واشنطن.أجرى وزير الخارجية الأمريكية، أنتوني بلينكن، الأسبوع الماضي، زيارة إلى العاصمة الصينية بكين، استغرقت يومين، من أجل إجراء محادثات مع نظيره الصيني.وتعد زيارة بلينكن إلى بكين هي أول زيارة يقوم بها وزير خارجية أمريكي إلى الصين منذ 5 سنوات، والتي تأتي وسط تدهور كبير في العلاقات بين بكين وواشنطن، بسبب مجموعة من القضايا، بما في ذلك قضية تايوان، وإسقاط منطاد صيني فوق الولايات المتحدة، والخلافات المستمرة في مجالات التجارة والتكنولوجيا.

https://sputnikarabic.ae/20230619/بلينكن-الولايات-المتحدة-لا-تدعم-استقلال-تايوان-ولا-تسعى-للانخراط-في-صراع-مع-الصين-1078258913.html

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