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https://sputnikarabic.ae/20230628/السلطات-السويدية-تسمح-بحرق-القرآن-الكريم-أمام-مسجد-في-ستوكهولم-1078561287.html
السلطات السويدية تسمح بحرق القرآن الكريم أمام مسجد في ستوكهولم
السلطات السويدية تسمح بحرق القرآن الكريم أمام مسجد في ستوكهولم
قررت السلطات السويدية بمنح تصريح لحرق نسخة من القرآن الكريم أمام مسجد في العاصمة ستوكهولم. 28.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-28T10:28+0000
2023-06-28T10:31+0000
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وذكرت مجلة سويدية نقلا عن السلطات الأمنية في المدينة، أن التصريح منح لتحرك خاص، حيث سيتم اتخاذ إجراءات أمنية وقائية مع تعزيزات في مكان الحدث.ويأتي هذا التحرك تزامنا مع إعطاء الضوء الأخضر بعد أسبوعين على رفض محكمة استئناف سويدية حظر الاحتجاجات التي تنظم لإحراق المصاحف.بعدما أدى تحرك من هذا القبيل خارج مقر السفارة التركية في يناير/كانون الثاني، إلى خروج تظاهرات استمرت أسابيع، رافقتها دعوات لمقاطعة المنتجات السويدية، بينما عطلت مساعي السويد للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.وأقدم زعيم حزب "الخط المتشدد" الدنماركي اليميني المتطرف راسموس بالودان، على حرق نسخة من المصحف قرب السفارة التركية في ستوكهولم، وسط احتجاجات متصلة بسعي السويد إلى الانضمام لحلف شمال الأطلسي.
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العالم
العالم

السلطات السويدية تسمح بحرق القرآن الكريم أمام مسجد في ستوكهولم

10:28 GMT 28.06.2023 (تم التحديث: 10:31 GMT 28.06.2023)
© Sputnik . Alexey Filippov / الانتقال إلى بنك الصورالسويد
السويد - سبوتنيك عربي, 1920, 28.06.2023
© Sputnik . Alexey Filippov
/
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قررت السلطات السويدية بمنح تصريح لحرق نسخة من القرآن الكريم أمام مسجد في العاصمة ستوكهولم.
وذكرت مجلة سويدية نقلا عن السلطات الأمنية في المدينة، أن التصريح منح لتحرك خاص، حيث سيتم اتخاذ إجراءات أمنية وقائية مع تعزيزات في مكان الحدث.
ويأتي هذا التحرك تزامنا مع إعطاء الضوء الأخضر بعد أسبوعين على رفض محكمة استئناف سويدية حظر الاحتجاجات التي تنظم لإحراق المصاحف.
بعدما أدى تحرك من هذا القبيل خارج مقر السفارة التركية في يناير/كانون الثاني، إلى خروج تظاهرات استمرت أسابيع، رافقتها دعوات لمقاطعة المنتجات السويدية، بينما عطلت مساعي السويد للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.
وأقدم زعيم حزب "الخط المتشدد" الدنماركي اليميني المتطرف راسموس بالودان، على حرق نسخة من المصحف قرب السفارة التركية في ستوكهولم، وسط احتجاجات متصلة بسعي السويد إلى الانضمام لحلف شمال الأطلسي.
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