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القوات الروسية تدمر مراكز قيادة اللواءين 63 و10 الأوكرانيين
- سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230628/الكرملين-مبعوث-الفاتيكان-يصل-إلى-موسكو-لإجراء-محادثات-بشأن-التسوية-في-أوكرانيا-1078568613.html
الكرملين: مبعوث الفاتيكان يصل إلى موسكو لإجراء محادثات بشأن التسوية في أوكرانيا
الكرملين: مبعوث الفاتيكان يصل إلى موسكو لإجراء محادثات بشأن التسوية في أوكرانيا
أكد الكرملين، اليوم الأربعاء، وصول مبعوث بابوي إلى موسكو لإجراء محادثات بشأن التسوية في أوكرانيا، معربًا عن تقدير روسيا لمساعي الفاتيكان في المساعدة على حل... 28.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-28T11:51+0000
2023-06-28T11:51+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، للصحفيين: "يوجد اليوم في موسكو، المبعوث الخاص لبابا الفاتيكان لشؤون أوكرانيا الكاردينال ماتيو دزوبي".وأضاف: "نقدّر بشدة جهود ومبادرات الفاتيكان ونرحب بتطلع البابا للإسهام في إنهاء الصراع المسلح في أوكرانيا".وأوضح بيسكوف أن مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، سيجري محادثات مع الكاردينال ماتيو دزوبي، بناء على طلب بوتين.ومن المقرر أن تستغرق زيارة المبعوث البابوي، إلى موسكو يومين، وذلك لطرح مبادرة لتسوية الأزمة في أوكرانيا.وكانت وسائل إعلام متخصصة في قضايا الفاتيكان قد أفادت، في وقت سابق، بأن كلا من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وزيلينسكي، وافقا على إجراء محادثات مع مبعوث البابا فرنسيس، لمناقشة تحقيق السلام في أوكرانيا.وأعلن البابا فرنسيس، في وقت سابق، أن الفاتيكان يقوم بمهمة تهدف إلى تسوية النزاع في أوكرانيا، مشيرًا إلى أنها "ليست علنية بعد"، وسيكون من الممكن الحديث عنها لاحقا.
https://sputnikarabic.ae/20230526/موسكو-تعلق-على-مبادرة-الفاتيكان-للسلام-في-أوكرانيا-1077438679.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, فلاديمير بوتين, البابا فرنسيس بابا الفاتيكان, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
روسيا, أخبار روسيا اليوم, فلاديمير بوتين, البابا فرنسيس بابا الفاتيكان, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

الكرملين: مبعوث الفاتيكان يصل إلى موسكو لإجراء محادثات بشأن التسوية في أوكرانيا

11:51 GMT 28.06.2023
© Sputnik . Vitaliy Belousovالكرملين موسكو، روسيا 2 مارس 2022
الكرملين موسكو، روسيا 2 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.06.2023
© Sputnik . Vitaliy Belousov
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أكد الكرملين، اليوم الأربعاء، وصول مبعوث بابوي إلى موسكو لإجراء محادثات بشأن التسوية في أوكرانيا، معربًا عن تقدير روسيا لمساعي الفاتيكان في المساعدة على حل الأزمة الأوكرانية.
وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، للصحفيين: "يوجد اليوم في موسكو، المبعوث الخاص لبابا الفاتيكان لشؤون أوكرانيا الكاردينال ماتيو دزوبي".
وأضاف: "نقدّر بشدة جهود ومبادرات الفاتيكان ونرحب بتطلع البابا للإسهام في إنهاء الصراع المسلح في أوكرانيا".
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موسكو تعلق على مبادرة الفاتيكان للسلام في أوكرانيا
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وأوضح بيسكوف أن مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، سيجري محادثات مع الكاردينال ماتيو دزوبي، بناء على طلب بوتين.
ومن المقرر أن تستغرق زيارة المبعوث البابوي، إلى موسكو يومين، وذلك لطرح مبادرة لتسوية الأزمة في أوكرانيا.
وكانت وسائل إعلام متخصصة في قضايا الفاتيكان قد أفادت، في وقت سابق، بأن كلا من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وزيلينسكي، وافقا على إجراء محادثات مع مبعوث البابا فرنسيس، لمناقشة تحقيق السلام في أوكرانيا.
وأعلن البابا فرنسيس، في وقت سابق، أن الفاتيكان يقوم بمهمة تهدف إلى تسوية النزاع في أوكرانيا، مشيرًا إلى أنها "ليست علنية بعد"، وسيكون من الممكن الحديث عنها لاحقا.
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