https://sputnikarabic.ae/20230628/الكرملين-مبعوث-الفاتيكان-يصل-إلى-موسكو-لإجراء-محادثات-بشأن-التسوية-في-أوكرانيا-1078568613.html
الكرملين: مبعوث الفاتيكان يصل إلى موسكو لإجراء محادثات بشأن التسوية في أوكرانيا
الكرملين: مبعوث الفاتيكان يصل إلى موسكو لإجراء محادثات بشأن التسوية في أوكرانيا
أكد الكرملين، اليوم الأربعاء، وصول مبعوث بابوي إلى موسكو لإجراء محادثات بشأن التسوية في أوكرانيا، معربًا عن تقدير روسيا لمساعي الفاتيكان في المساعدة على حل... 28.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-28T11:51+0000
2023-06-28T11:51+0000
2023-06-28T11:51+0000
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وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، للصحفيين: "يوجد اليوم في موسكو، المبعوث الخاص لبابا الفاتيكان لشؤون أوكرانيا الكاردينال ماتيو دزوبي".وأضاف: "نقدّر بشدة جهود ومبادرات الفاتيكان ونرحب بتطلع البابا للإسهام في إنهاء الصراع المسلح في أوكرانيا".وأوضح بيسكوف أن مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، سيجري محادثات مع الكاردينال ماتيو دزوبي، بناء على طلب بوتين.ومن المقرر أن تستغرق زيارة المبعوث البابوي، إلى موسكو يومين، وذلك لطرح مبادرة لتسوية الأزمة في أوكرانيا.وكانت وسائل إعلام متخصصة في قضايا الفاتيكان قد أفادت، في وقت سابق، بأن كلا من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وزيلينسكي، وافقا على إجراء محادثات مع مبعوث البابا فرنسيس، لمناقشة تحقيق السلام في أوكرانيا.وأعلن البابا فرنسيس، في وقت سابق، أن الفاتيكان يقوم بمهمة تهدف إلى تسوية النزاع في أوكرانيا، مشيرًا إلى أنها "ليست علنية بعد"، وسيكون من الممكن الحديث عنها لاحقا.
https://sputnikarabic.ae/20230526/موسكو-تعلق-على-مبادرة-الفاتيكان-للسلام-في-أوكرانيا-1077438679.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, فلاديمير بوتين, البابا فرنسيس بابا الفاتيكان, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
روسيا, أخبار روسيا اليوم, فلاديمير بوتين, البابا فرنسيس بابا الفاتيكان, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
الكرملين: مبعوث الفاتيكان يصل إلى موسكو لإجراء محادثات بشأن التسوية في أوكرانيا
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أكد الكرملين، اليوم الأربعاء، وصول مبعوث بابوي إلى موسكو لإجراء محادثات بشأن التسوية في أوكرانيا، معربًا عن تقدير روسيا لمساعي الفاتيكان في المساعدة على حل الأزمة الأوكرانية.
وقال
المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، للصحفيين: "يوجد اليوم في موسكو، المبعوث الخاص لبابا الفاتيكان لشؤون أوكرانيا الكاردينال ماتيو دزوبي".
وأضاف: "نقدّر بشدة جهود ومبادرات الفاتيكان ونرحب بتطلع البابا للإسهام في إنهاء الصراع المسلح في أوكرانيا".
وأوضح بيسكوف أن مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، سيجري محادثات مع الكاردينال ماتيو دزوبي، بناء على طلب بوتين.
ومن المقرر أن تستغرق زيارة المبعوث البابوي، إلى موسكو يومين، وذلك لطرح مبادرة لتسوية الأزمة في أوكرانيا.
وكانت وسائل إعلام متخصصة في قضايا الفاتيكان قد أفادت، في وقت سابق، بأن كلا من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
وزيلينسكي، وافقا على إجراء محادثات مع مبعوث البابا فرنسيس، لمناقشة تحقيق السلام في أوكرانيا.
وأعلن البابا فرنسيس، في وقت سابق، أن الفاتيكان
يقوم بمهمة تهدف إلى تسوية النزاع في أوكرانيا، مشيرًا إلى أنها "ليست علنية بعد"، وسيكون من الممكن الحديث عنها لاحقا.