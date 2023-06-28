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بايدن في زلة لسان جديدة: بوتين يخسر في "العراق"
بايدن في زلة لسان جديدة: بوتين يخسر في "العراق"
صرح الرئيس الأمريكي جو بايدن، بأن نظيره الروسي فلاديمير بوتين "يخسر الحرب في العراق بشكل واضح". 28.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-28T16:17+0000
2023-06-28T16:17+0000
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
جو بايدن
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وأجاب بايدن على سؤال عما إذا كان أحداث 24 يونيو (حزيران) قد أضعفت بوتين: "من الصعب القول، لكن من الواضح أنه يخسر الحرب في العراق، إنه يخسر الحرب في الداخل".هذا الموقف ليس الأول لبايدن بشأن الأحداث الروسية الأوكرانية، فقد أخطأ الرئيس الأمريكي في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، خلال حديثه عن التحركات الروسية الأخيرة في أوكرانيا، وقال في مقطع متداول تعليقاً على التطورات في مدينة خيرسون الاستراتيجية جنوب أوكرانيا: "أعتقد أن السياق هو ما إذا كانوا سينسحبون من الفلوجة (وهي مدينة عراقية) أم لا.. أو أعني، من.. (ليرد عليه أحد الحضور بالقول خيرسون)".وفي وقت سابق، ارتكب الرئيس الأمريكي، جو بايدن، خطأ خلال مراسم استقبال رسمية، لرئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، في العاصمة الأمريكية واشنطن.ووضع بايدن يده على قلبه، عند عزف النشيد الوطني للهند، ظنا منه أنه النشيد الوطني للولايات المتحدة. لكن عندما أدرك بايدن أن النشيد الوطني للهند، بدأ تدريجيا في خفض يده من على قلبه، من أجل تدارك الحرج.وفي وقت سابق بايدن تحدث في خطابه، عن ضرورة تشديد الرقابة على انتشار الأسلحة بين المواطنين في الولايات المتحدة، وأنهى كلامه بعبارة: "حفظ الله الملكة، يا رجل"، مثيرا بذلك الحيرة والجدل بهذه العبارة التي لا يستخدمها الرؤساء الأمريكيون عادة.
https://sputnikarabic.ae/20230617/بايدن-ينهي-خطابه-عن-الأسلحة-في-أمريكا-بعبارة-حفظ-الله-الملكة-فيديو-1078212507.html
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, جو بايدن
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, جو بايدن

بايدن في زلة لسان جديدة: بوتين يخسر في "العراق"

16:17 GMT 28.06.2023
© AFP 2023 / ANDREW CABALLERO-REYNOLDSالرئيس الأمريكي، جو بايدن، خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، في البيت الأبيض، واشنطن، 8 يونيو/ حزيران 2023
الرئيس الأمريكي، جو بايدن، خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، في البيت الأبيض، واشنطن، 8 يونيو/ حزيران 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.06.2023
© AFP 2023 / ANDREW CABALLERO-REYNOLDS
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صرح الرئيس الأمريكي جو بايدن، بأن نظيره الروسي فلاديمير بوتين "يخسر الحرب في العراق بشكل واضح".
وأجاب بايدن على سؤال عما إذا كان أحداث 24 يونيو (حزيران) قد أضعفت بوتين: "من الصعب القول، لكن من الواضح أنه يخسر الحرب في العراق، إنه يخسر الحرب في الداخل".
هذا الموقف ليس الأول لبايدن بشأن الأحداث الروسية الأوكرانية، فقد أخطأ الرئيس الأمريكي في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، خلال حديثه عن التحركات الروسية الأخيرة في أوكرانيا، وقال في مقطع متداول تعليقاً على التطورات في مدينة خيرسون الاستراتيجية جنوب أوكرانيا: "أعتقد أن السياق هو ما إذا كانوا سينسحبون من الفلوجة (وهي مدينة عراقية) أم لا.. أو أعني، من.. (ليرد عليه أحد الحضور بالقول خيرسون)".
يتحدث الرئيس جو بايدن إلى الصحفيين بعد اجتماع قادة مجموعة السبع وحلف شمال الأطلسي في بالي، إندونيسيا 16 نوفمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 17.06.2023
بايدن ينهي خطابه عن الأسلحة في أمريكا بعبارة "حفظ الله الملكة"... فيديو
17 يونيو, 12:23 GMT
وفي وقت سابق، ارتكب الرئيس الأمريكي، جو بايدن، خطأ خلال مراسم استقبال رسمية، لرئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، في العاصمة الأمريكية واشنطن.
ووضع بايدن يده على قلبه، عند عزف النشيد الوطني للهند، ظنا منه أنه النشيد الوطني للولايات المتحدة. لكن عندما أدرك بايدن أن النشيد الوطني للهند، بدأ تدريجيا في خفض يده من على قلبه، من أجل تدارك الحرج.
وفي وقت سابق بايدن تحدث في خطابه، عن ضرورة تشديد الرقابة على انتشار الأسلحة بين المواطنين في الولايات المتحدة، وأنهى كلامه بعبارة: "حفظ الله الملكة، يا رجل"، مثيرا بذلك الحيرة والجدل بهذه العبارة التي لا يستخدمها الرؤساء الأمريكيون عادة.
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