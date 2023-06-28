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https://sputnikarabic.ae/20230628/بايدن-لدى-الصين-مشاكل-هائلة-1078554624.html
بايدن: لدى الصين مشاكل هائلة
بايدن: لدى الصين مشاكل هائلة
أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أن الصين لديها "مشاكل هائلة"، دون أن يخوض في التفاصيل، ذلك وفقًا لما ذكرته مجموعة الصحفيين في البيت الأبيض. 28.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-28T00:30+0000
2023-06-28T00:30+0000
جو بايدن
الصين
الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة
العالم
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واشنطن - سبوتنيك. وذكرت مجموعة الصحفيين مقتطفات من خطاب الرئيس بايدن، في حملة لجمع التبرعات للحملة الانتخابية، "ثم انتقل بايدن بعد ذلك للتحدث عن الصين، وقال إن البلد لديه "مشاكل هائلة".. مضيفاً أنه لن يخوض في التفاصيل".الرئيس الأمريكي جو بايدن، عند حديثه عن مشاكل الصين في وقت سابق، كان يقصد الصعوبات ذات الطبيعة الاقتصادية.
https://sputnikarabic.ae/20230627/البيت-الأبيض-بايدن-يدعو-ميلوني-لزيارة-واشنطن-1078528262.html
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جو بايدن, الصين, الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة, العالم
جو بايدن, الصين, الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة, العالم

بايدن: لدى الصين مشاكل هائلة

00:30 GMT 28.06.2023
© AFP 2023 / ANDREW CABALLERO-REYNOLDSالرئيس الأمريكي، جو بايدن، خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، في البيت الأبيض، واشنطن، 8 يونيو/ حزيران 2023
الرئيس الأمريكي، جو بايدن، خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، في البيت الأبيض، واشنطن، 8 يونيو/ حزيران 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.06.2023
© AFP 2023 / ANDREW CABALLERO-REYNOLDS
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أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أن الصين لديها "مشاكل هائلة"، دون أن يخوض في التفاصيل، ذلك وفقًا لما ذكرته مجموعة الصحفيين في البيت الأبيض.
واشنطن - سبوتنيك. وذكرت مجموعة الصحفيين مقتطفات من خطاب الرئيس بايدن، في حملة لجمع التبرعات للحملة الانتخابية، "ثم انتقل بايدن بعد ذلك للتحدث عن الصين، وقال إن البلد لديه "مشاكل هائلة".. مضيفاً أنه لن يخوض في التفاصيل".
البيت الأبيض 7 فبراير 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.06.2023
البيت الأبيض: بايدن يدعو ميلوني لزيارة واشنطن
أمس, 00:50 GMT
الرئيس الأمريكي جو بايدن، عند حديثه عن مشاكل الصين في وقت سابق، كان يقصد الصعوبات ذات الطبيعة الاقتصادية.
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