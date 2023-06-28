https://sputnikarabic.ae/20230628/بايدن-لدى-الصين-مشاكل-هائلة-1078554624.html
بايدن: لدى الصين مشاكل هائلة
بايدن: لدى الصين مشاكل هائلة
أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أن الصين لديها "مشاكل هائلة"، دون أن يخوض في التفاصيل، ذلك وفقًا لما ذكرته مجموعة الصحفيين في البيت الأبيض. 28.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-28T00:30+0000
2023-06-28T00:30+0000
2023-06-28T00:30+0000
جو بايدن
الصين
الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/06/09/1077956128_0:114:1897:1181_1920x0_80_0_0_797db12131a3f38981bff628fecee189.jpg
واشنطن - سبوتنيك. وذكرت مجموعة الصحفيين مقتطفات من خطاب الرئيس بايدن، في حملة لجمع التبرعات للحملة الانتخابية، "ثم انتقل بايدن بعد ذلك للتحدث عن الصين، وقال إن البلد لديه "مشاكل هائلة".. مضيفاً أنه لن يخوض في التفاصيل".الرئيس الأمريكي جو بايدن، عند حديثه عن مشاكل الصين في وقت سابق، كان يقصد الصعوبات ذات الطبيعة الاقتصادية.
https://sputnikarabic.ae/20230627/البيت-الأبيض-بايدن-يدعو-ميلوني-لزيارة-واشنطن-1078528262.html
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/06/09/1077956128_106:0:1897:1343_1920x0_80_0_0_e88187ba29c7b4b1cf6b87f3dba12fcd.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
جو بايدن, الصين, الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة, العالم
جو بايدن, الصين, الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة, العالم
بايدن: لدى الصين مشاكل هائلة
تابعنا عبر
أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أن الصين لديها "مشاكل هائلة"، دون أن يخوض في التفاصيل، ذلك وفقًا لما ذكرته مجموعة الصحفيين في البيت الأبيض.
واشنطن - سبوتنيك. وذكرت مجموعة الصحفيين مقتطفات من خطاب الرئيس بايدن، في حملة لجمع التبرعات للحملة الانتخابية، "ثم انتقل بايدن بعد ذلك للتحدث عن الصين، وقال إن البلد لديه "مشاكل هائلة".. مضيفاً أنه لن يخوض في التفاصي
ل".
الرئيس الأمريكي جو بايدن، عند حديثه عن مشاكل الصين في وقت سابق، كان يقصد الصعوبات ذات الطبيعة الاقتصادية.