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https://sputnikarabic.ae/20230628/بوتين-الغرب-يخسر-بعدما-شطب-نفسه-من-قائمة-الوجهات-السياحية-للروس-1078580089.html
بوتين: الغرب يخسر بعدما شطب نفسه من قائمة الوجهات السياحية للروس
بوتين: الغرب يخسر بعدما شطب نفسه من قائمة الوجهات السياحية للروس
صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، بأن الغرب يخسر بممارسته الكراهية لروسيا وفرض العقوبات، بعدما شطب نفسه من قائمة الوجهات السياحية للمواطنين... 28.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-28T19:04+0000
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ديربنت (داغستان) - سبوتنيك. وأوضح بوتين: "في السنوات الأخيرة، السياحة الداخلية تتطور بنشاط في بلدنا، بالطبع لعبت العوامل الخارجية دورها، منها جميع أنواع العقوبات والقيود من قبل سلطات بعض الدول، وتشجيعهم لكراهية روسيا".وأضاف الرئيس الروسي: "لقد شطبوا أنفسهم من قائمة الوجهات السياحية الجاذبة لمواطنينا، وبالتالي فهم يفقدون الدخل والسمعة وثقة شركائهم".وكان الرئيس بوتين أشار في وقت سابق من الشهر الحالي، خلال الجلسة العامة في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي إلى انتعاش السياحة الداخلية بشكل ملحوظ، إذ زاد عدد السياح الروس في المرافق السياحية الداخلية بنسبة 16.7 في المئة، وهو ما ما يقرب من 10 ملايين سائح.في سياق متصل، أعلن وزير التنمية الاقتصادية الروسي، مكسيم ريشيتنيكوف، اليوم الأربعاء، أن إطلاق التأشيرة الإلكترونية للسياح من إيران وعدد من البلدان المسلمة الأخرى سيتم في 1 يوليو/ تموز.وقال الوزير خلال اجتماع حول تنمية السياحة في منطقة شمال القوقاز: "ننتظر أن تطلق وزارة الخارجية التأشيرة الإلكترونية. سيتمكن من الحصول عليها السياح من إيران والبلدان المسلمة الأخرى: الكويت وعمان والسعودية. ومن المهم جدا بالنسبة لنا ألا تزيد تكلفة التأشيرات".
https://sputnikarabic.ae/20230428/-إعلام-موسكو-وأنقرة-تتوصلان-لاتفاق-باستخدام-نظام-دفع-جديد-للسياح-الروس-1076433302.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, الكويت, السعودية
روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, الكويت, السعودية

بوتين: الغرب يخسر بعدما شطب نفسه من قائمة الوجهات السياحية للروس

19:04 GMT 28.06.2023
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع ورئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في موسكو.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع ورئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في موسكو. - سبوتنيك عربي, 1920, 28.06.2023
© Sputnik
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صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، بأن الغرب يخسر بممارسته الكراهية لروسيا وفرض العقوبات، بعدما شطب نفسه من قائمة الوجهات السياحية للمواطنين الروس.
ديربنت (داغستان) - سبوتنيك. وأوضح بوتين: "في السنوات الأخيرة، السياحة الداخلية تتطور بنشاط في بلدنا، بالطبع لعبت العوامل الخارجية دورها، منها جميع أنواع العقوبات والقيود من قبل سلطات بعض الدول، وتشجيعهم لكراهية روسيا".
وأضاف الرئيس الروسي: "لقد شطبوا أنفسهم من قائمة الوجهات السياحية الجاذبة لمواطنينا، وبالتالي فهم يفقدون الدخل والسمعة وثقة شركائهم".
البنك المركزي الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 28.04.2023
إعلام: موسكو وأنقرة تتوصلان لاتفاق باستخدام نظام دفع جديد للسياح الروس
28 أبريل, 16:30 GMT
وكان الرئيس بوتين أشار في وقت سابق من الشهر الحالي، خلال الجلسة العامة في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي إلى انتعاش السياحة الداخلية بشكل ملحوظ، إذ زاد عدد السياح الروس في المرافق السياحية الداخلية بنسبة 16.7 في المئة، وهو ما ما يقرب من 10 ملايين سائح.
في سياق متصل، أعلن وزير التنمية الاقتصادية الروسي، مكسيم ريشيتنيكوف، اليوم الأربعاء، أن إطلاق التأشيرة الإلكترونية للسياح من إيران وعدد من البلدان المسلمة الأخرى سيتم في 1 يوليو/ تموز.
وقال الوزير خلال اجتماع حول تنمية السياحة في منطقة شمال القوقاز: "ننتظر أن تطلق وزارة الخارجية التأشيرة الإلكترونية. سيتمكن من الحصول عليها السياح من إيران والبلدان المسلمة الأخرى: الكويت وعمان والسعودية. ومن المهم جدا بالنسبة لنا ألا تزيد تكلفة التأشيرات".
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Артиллерист вооруженных сил РФ подготавливает снаряд для гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:14 GMT
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