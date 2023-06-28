https://sputnikarabic.ae/20230628/زلزال-بقوة-5-ريختر-يضرب-غربي-إيران-1078581313.html
زلزال بقوة 5 "ريختر" يضرب غربي إيران
زلزال بقوة 5 "ريختر" يضرب غربي إيران
أفاد مركز رصد الزلازل التابع لمعهد الجيوفيزياء بجامعة طهران، بوقوع زلزال بلغت قوته 5 درجات على مقياس "ريختر"، مساء اليوم الأربعاء، في تمام الساعة 22:38... 28.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-28T20:43+0000
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ونقلت وكالة "إرنا" عن المركز أن الزلزال وقع على عمق 14 كيلومترا، عند خط عرض الزلزال 32.58 درجة شمالا وخط طول 47.38 درجة شرقا.وكانت مدينة خوي بشمال محافظة أذربيجان الغربية، الواقعة شمال غربي إيران قد تعرضت لزلزال قوي، يوم 17 يونيو/ حزيران الجاري.ونقلت الوكالة عن مركز رصد الزلازل الوطني التابع لجامعة طهران، أن زلزال مدينة خوي بلغت قوته 4.7 درجة على مقياس ريختر.وأكد المرصد الإيراني أن حادثة الزلزال بمدينة خوي وقعت عند الساعة الرابعة عصرا و43 ثانية، محددا بؤرة الزلزال عند التقاء خطي العرض الشمالي 44.9 والطول الشرقي 38.51 درجة.وكان محمد باقر هنربز، المدير العام لهيئة الطوارئ بمحافظة أذربيجان الشرقية قد أكد أن أهالي مدينة تبريز في مركز المحافظة قد شعروا بهزات الزلزال الذي ضرب مدينة خوي اليوم.وأشار باقر هنربز إلى أن هذا الحادث لم يسجل أي خسائر بشرية أو مادية رغم هزاته الشديدة التي وصلت إلى المحافظة، منوها إلى أن فرق الإنقاذ والإغاثة توجهت إلى موقع الحدث، فور وقوعه.
https://sputnikarabic.ae/20230513/زلزال-بقوة-45-درجات-يضرب-غربي-إيران-1077002902.html
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زلزال بقوة 5 "ريختر" يضرب غربي إيران
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أفاد مركز رصد الزلازل التابع لمعهد الجيوفيزياء بجامعة طهران، بوقوع زلزال بلغت قوته 5 درجات على مقياس "ريختر"، مساء اليوم الأربعاء، في تمام الساعة 22:38 بالتوقيت المحلي.
ونقلت وكالة
"إرنا" عن المركز أن الزلزال وقع على عمق 14 كيلومترا، عند خط عرض الزلزال 32.58 درجة شمالا وخط طول 47.38 درجة شرقا.
وكانت مدينة خوي بشمال محافظة أذربيجان الغربية، الواقعة شمال غربي إيران قد تعرضت لزلزال قوي، يوم 17 يونيو/ حزيران الجاري.
ونقلت الوكالة
عن مركز رصد الزلازل الوطني التابع لجامعة طهران، أن زلزال مدينة خوي بلغت قوته 4.7 درجة على مقياس ريختر.
وأكد المرصد الإيراني
أن حادثة الزلزال بمدينة خوي وقعت عند الساعة الرابعة عصرا و43 ثانية، محددا بؤرة الزلزال عند التقاء خطي العرض الشمالي 44.9 والطول الشرقي 38.51 درجة.
وكان محمد باقر هنربز، المدير العام لهيئة الطوارئ بمحافظة أذربيجان الشرقية قد أكد أن أهالي مدينة تبريز في مركز المحافظة قد شعروا بهزات الزلزال الذي ضرب مدينة خوي اليوم.
وأشار باقر هنربز إلى أن هذا الحادث لم يسجل أي خسائر بشرية أو مادية رغم هزاته الشديدة التي وصلت إلى المحافظة، منوها إلى أن فرق الإنقاذ والإغاثة توجهت إلى موقع الحدث، فور وقوعه.