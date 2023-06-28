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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230628/لافروف-وسفراء-مجموعة-العشرين-يناقشون-الضغوط-الغربية-على-الدول-فيما-يتعلق-بأوكرانيا-1078582047.html
لافروف وسفراء مجموعة العشرين يناقشون الضغوط الغربية على الدول فيما يتعلق بأوكرانيا
لافروف وسفراء مجموعة العشرين يناقشون الضغوط الغربية على الدول فيما يتعلق بأوكرانيا
صرحت وزارة الخارجية الروسية بأن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ناقش مع سفراء بعض دول مجموعة العشرين يوم الأربعاء محاولات الغرب للضغط على الدول النامية في... 28.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-28T23:20+0000
2023-06-28T23:20+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
سيرغي لافروف
روسيا
أخبار روسيا اليوم
العالم
أخبار أوكرانيا
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وأوضحت الوزارة أن الاجتماع حضره سفراء بعض الدول في مجموعة العشرين وهي: الأرجنتين والبرازيل والهند وإندونيسيا والصين والمكسيك والمملكة العربية السعودية وتركيا وجنوب أفريقيا.وأشارت الوزارة إلى أن "الوزير شارك في تقديراته للضغوط التي تمارسها الدول الغربية على الدول النامية في محاولة لجذبها إلى تشكيلات معينة تتوافق مع مصالحها، وخطط مغامرة لتسوية سلمية وفقًا لنماذج غربية، وزيادة إمدادات الأسلحة لنظام كييف، وتمديد المواجهة المسلحة في أوكرانيا، وعزل روسيا".كما ناقش الجانبان القضايا العاجلة المتعلقة بالتحضير لقمة مجموعة العشرين في نيودلهي في الفترة من 9 إلى 10 سبتمبر.وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230628/بوتين-يحتضن-القرآن-في-وقت-تسمح-به-دول-غربية-بحرقه-فيديو-1078580932.html
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سيرغي لافروف, روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار أوكرانيا
سيرغي لافروف, روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار أوكرانيا

لافروف وسفراء مجموعة العشرين يناقشون الضغوط الغربية على الدول فيما يتعلق بأوكرانيا

23:20 GMT 28.06.2023
© Sputnikلقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع الرئيس الأوغندي الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني في عنتيبي، أوغندا 26 يوليو 2022
لقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع الرئيس الأوغندي الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني في عنتيبي، أوغندا 26 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.06.2023
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صرحت وزارة الخارجية الروسية بأن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ناقش مع سفراء بعض دول مجموعة العشرين يوم الأربعاء محاولات الغرب للضغط على الدول النامية في قضية أوكرانيا.
وأوضحت الوزارة أن الاجتماع حضره سفراء بعض الدول في مجموعة العشرين وهي: الأرجنتين والبرازيل والهند وإندونيسيا والصين والمكسيك والمملكة العربية السعودية وتركيا وجنوب أفريقيا.
الرئيس فلاديمير بوتين خلال العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ77 لعيد النصر على الساحة الحمراء، موسكو، روسيا 9 مايو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.06.2023
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وأشارت الوزارة إلى أن "الوزير شارك في تقديراته للضغوط التي تمارسها الدول الغربية على الدول النامية في محاولة لجذبها إلى تشكيلات معينة تتوافق مع مصالحها، وخطط مغامرة لتسوية سلمية وفقًا لنماذج غربية، وزيادة إمدادات الأسلحة لنظام كييف، وتمديد المواجهة المسلحة في أوكرانيا، وعزل روسيا".
كما ناقش الجانبان القضايا العاجلة المتعلقة بالتحضير لقمة مجموعة العشرين في نيودلهي في الفترة من 9 إلى 10 سبتمبر.
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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