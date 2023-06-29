https://sputnikarabic.ae/20230629/استمرار-أعمال-الشغب-في-مدينة-نانتير-بفرنسا-على-خلفية-قتل-الشرطة-لمراهق-1078582659.html

استمرار أعمال الشغب في مدينة نانتير بفرنسا على خلفية قتل الشرطة لمراهق

استمرار أعمال الشغب في مدينة نانتير بفرنسا على خلفية قتل الشرطة لمراهق

استمرت أعمال الشغب في مدينة نانتير بفرنسا، مساء الأربعاء، على خلفية مقتل مراهق على يد الشرطة الفرنسية. 29.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-29T01:05+0000

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وحسبما ذكر مراسل وكالة "سبوتنيك"، شهدت ضاحية نانتير بباريس اشتباكات ومواجهات يوم الأربعاء، حيث هاجم المحتجون رجال الشرطة باستخدام الألعاب النارية وأحرقوا السيارات، مما اضطر قوات الأمن لاستخدام قنابل الصوت.يأتي ذلك في إطار استمرار الاحتجاجات ضد إطلاق النار القاتل على مراهق يبلغ من العمر 17 عامًا أثناء توقيف مروري.وكانت الشوارع في المدينة فارغة تقريبًا وصعب حصر عدد المحتجين، ولكنهم استخدموا الألعاب النارية بنشاط لمهاجمة رجال الشرطة.كما تم حرق العديد من السيارات في الشارع حيث جرت الاشتباكات وتم قلب إحدى السيارات رأسًا على عقب. كانت مجموعة صغيرة من رجال الشرطة تتحرك في الشارع، لكن المحتجين كانوا يبتعدون عنهم بسرعة، وفقًا للتقرير المراسلين.وأفادت قناة BFMTV الفرنسية بأن الاحتجاجات لا تزال مستمرة في مدن ومناطق فرنسية أخرى أيضًا، بما في ذلك تولوز وليل وهوت دو فرانس وفيري-شاتيون، حيث يستخدم المحتجون الحجارة لمهاجمة رجال الشرطة، في حين ترد قوات الأمن بإطلاق الغاز المسيل للدموع.وقد دعت والدة المراهق المتوفى سكان نانتير للتجمع في "مسيرة صامتة" يوم الخميس بعد الظهر أمام مقر الولاية للاحتجاج على إطلاق النار القاتل على ابنها، وفقًا لوسائل التواصل الاجتماعي.وفي وقت سابق، يوم الأربعاء، تم الإعلان عن احتجاز 31 شخصًا خلال الأعمال الشغب، وأصيب 24 شرطيًا بجروح طفيفة وتم حرق نحو 40 سيارة.

https://sputnikarabic.ae/20230628/اندلاع-أعمال-شغب-في-فرنسا-بعد-مقتل-مراهق-على-يد-الشرطة--1078581647.html

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