https://sputnikarabic.ae/20230629/اكتشاف-البروتين-الذي-يؤدي-دورا-رئيسيا-في-شيخوخة-الجلد-1078601110.html
اكتشاف البروتين الذي "يؤدي دورا رئيسيا" في شيخوخة الجلد
اكتشاف البروتين الذي "يؤدي دورا رئيسيا" في شيخوخة الجلد
اكتشف مجموعة ضخمة من العلماء، في دراسة رائدة، البروتين المسؤول عن شيخوخة الجلد، مؤكدة أن التثبيط المؤقت لهذا البروتين يساهم في ظهور أعراض الشيخوخة المبكرة. 29.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-29T15:28+0000
2023-06-29T15:28+0000
2023-06-29T15:28+0000
مجتمع
علوم
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وحدد العلماء في دراستهم الضخمة، الدور المحوري لبروتين "IL-17" في شيخوخة الجلد، واكتشف الباحثون أن بعض الخلايا المناعية في الجلد تُظهر مستويات عالية من هذا البروتين أثناء عملية الشيخوخة، ما يساهم في حدوث حالة التهابية.ولاحظ العلماء، بعد تثبيط هذا البروتين، أن ظهور أعراض الشيخوخة بشكل متأخر، مثل ضعف نمو بصيلات الشعر، وفقدان الماء عبر الجلد، وبطء التئام الجروح، والعلامات الجينية للشيخوخة.وجاءت النتائج كثمرة لتعاون علمي ضخم أكد أن لبروتين "IL-17" دور رئيسي في شيخوخة جلد الإنسان، مشيرة إلى أن تثبيط هذا البروتين يتسبب بظهور أعراض الشيخوخة المبكرة.وبحسب المقال المنشور في مجلة "scitechdaily" العلمية، يقلل منع وظيفة بروتين "IL-17" من الحالة المؤيدة للالتهابات ويؤخر ظهور السمات المرتبطة بالعمر في الجلد.ونشر العلماء نتائج بحثهم الضخم في مجلة "Nature Aging"، إذ أكدت المصادر أن هذه النتائج تفتح آفاقًا جديدة في تطوير العلاجات لتحسين صحة شيخوخة الجلد.
https://sputnikarabic.ae/20230629/دراسة-تحدد-فائدة-جديدة-لـفيتامين-د-مرتبطة-بكبار-السن-1078592908.html
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علوم
اكتشاف البروتين الذي "يؤدي دورا رئيسيا" في شيخوخة الجلد
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اكتشف مجموعة ضخمة من العلماء، في دراسة رائدة، البروتين المسؤول عن شيخوخة الجلد، مؤكدة أن التثبيط المؤقت لهذا البروتين يساهم في ظهور أعراض الشيخوخة المبكرة.
وحدد العلماء في دراستهم الضخمة، الدور المحوري لبروتين "IL-17" في شيخوخة الجلد، واكتشف الباحثون أن بعض الخلايا المناعية في الجلد تُظهر مستويات عالية من هذا البروتين أثناء عملية الشيخوخة، ما يساهم في حدوث حالة التهابية.
ولاحظ العلماء، بعد تثبيط هذا البروتين، أن ظهور أعراض الشيخوخة بشكل متأخر، مثل ضعف نمو بصيلات الشعر، وفقدان الماء عبر الجلد، وبطء التئام الجروح، والعلامات الجينية للشيخوخة.
وشارك في الاكتشاف فريق من معهد الأبحاث في الطب الحيوي (IRB Barcelona) بالتعاون مع المركز الوطني للتحليل الجيني (CNAG) الذين أكدوا أن بروتين "IL-17" يلعب "دورًا رئيسيًا في شيخوخة الجلد".
وجاءت النتائج كثمرة لتعاون علمي ضخم أكد أن لبروتين "IL-17" دور رئيسي في شيخوخة جلد الإنسان، مشيرة إلى أن تثبيط هذا البروتين يتسبب بظهور أعراض الشيخوخة المبكرة.
وبحسب المقال المنشور في مجلة "scitechdaily" العلمية
، يقلل منع وظيفة بروتين "IL-17" من الحالة المؤيدة للالتهابات ويؤخر ظهور السمات المرتبطة بالعمر في الجلد.
ونشر العلماء نتائج بحثهم الضخم في مجلة "Nature Aging"
، إذ أكدت المصادر أن هذه النتائج تفتح آفاقًا جديدة في تطوير العلاجات لتحسين صحة شيخوخة الجلد.