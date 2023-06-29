https://sputnikarabic.ae/20230629/القوات-الأوكرانية-تقصف-دونيتسك-وغورليفكا--1078606538.html
القوات الأوكرانية تقصف دونيتسك وغورليفكا
القوات الأوكرانية تقصف دونيتسك وغورليفكا
أفادت ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك للتحكم والتنسيق في قضايا الجرائم العسكرية المتعلقة بأوكرانيا، صباح اليوم الجمعة، أن القوات الأوكرانية... 29.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-29T21:19+0000
2023-06-29T21:19+0000
2023-06-29T21:20+0000
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وفقًا لبيان الممثلية في قناتها على تطبيق التليغرام "تم تسجيل قصف من قبل القوات المسلحة الأوكرانية بالاتجاه التالي: الساعة 21:35 - المنطقة السكنية أورلوفكا - مدينة دونيتسك (منطقة كييف)، تم إطلاق ست قذائف بقطر 155 ملم.بالإضافة إلى ذلك، قصفت القوات الأوكرانية مدينة غورليفكا مرتين، حيث تم إطلاق 11 قذيفة بقطر 122 ملم على مدينة بيتروفسكوي.تقع منطقة كييف في الجزء الشمالي من دونيتسك، ومنذ عام 2014، عندما أعلنت جمهورية دونيتسك الشعبية استقلالها عن كييف بعد الانقلاب الحكومي، تعرضت هذه المنطقة بشكل منتظم للقصف من قبل القوات الأوكرانية.ويعتبر المطار جزءًا من الجزء الشمالي للمنطقة، وقد تم تدميره بالكامل نتيجة المعارك المستمرة لعدة أشهر بين القوات الأوكرانية المحاصرة هناك والمقاتلين في دونيتسك.وتواصل القوات الأوكرانية قصف الأحياء السكنية والبنى التحتية في مناطق ومدن جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون.فيما تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
https://sputnikarabic.ae/20230629/القوات-الروسية-تدمر-معقلين-وثلاث-مدافع-هاون-وقوى-بشرية-للقوات-الأوكرانية-بـ3-مناطق-بجمهورية-دونيتسك-1078583012.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم
أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم
القوات الأوكرانية تقصف دونيتسك وغورليفكا
21:19 GMT 29.06.2023 (تم التحديث: 21:20 GMT 29.06.2023) تابعنا عبر
أفادت ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك للتحكم والتنسيق في قضايا الجرائم العسكرية المتعلقة بأوكرانيا، صباح اليوم الجمعة، أن القوات الأوكرانية قصفت من جديد مدينتي دونيتسك وغورليفكا.
وفقًا لبيان الممثلية في قناتها على تطبيق التليغرام "تم تسجيل قصف من قبل القوات المسلحة الأوكرانية بالاتجاه التالي: الساعة 21:35 - المنطقة السكنية أورلوفكا - مدينة دونيتسك (منطقة كييف)، تم إطلاق ست قذائف بقطر 155 ملم.
بالإضافة إلى ذلك، قصفت القوات الأوكرانية مدينة غورليفكا مرتين، حيث تم إطلاق 11 قذيفة بقطر 122 ملم على مدينة بيتروفسكوي.
تقع منطقة كييف في الجزء الشمالي من دونيتسك، ومنذ عام 2014، عندما أعلنت جمهورية دونيتسك الشعبية استقلالها عن كييف بعد الانقلاب الحكومي، تعرضت هذه المنطقة بشكل منتظم للقصف من قبل القوات الأوكرانية.
ويعتبر المطار جزءًا من الجزء الشمالي للمنطقة، وقد تم تدميره بالكامل نتيجة المعارك المستمرة لعدة أشهر بين القوات الأوكرانية المحاصرة هناك والمقاتلين في دونيتسك.
وتواصل القوات الأوكرانية قصف الأحياء السكنية والبنى التحتية
في مناطق ومدن جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون.
فيما تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.