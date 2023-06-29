https://sputnikarabic.ae/20230629/القوات-الروسية-تغرق-6-زوارق-عسكرية-أوكرانية-قرب-جسر-أنتونوفسكي-1078592170.html
القوات الروسية تغرق 6 زوارق عسكرية أوكرانية قرب جسر أنتونوفسكي
القوات الروسية تغرق 6 زوارق عسكرية أوكرانية قرب جسر أنتونوفسكي
صرح القائم بأعمال حاكم مقاطعة خيرسون، فلاديمير سالدو، أن القوات الأوكرانية لم تستطع أن تضع موطئ قدم قرب جسر أنتونوفسكي، وأغرق رجال المدفعية 6 قوارب تحاول... 29.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-29T10:22+0000
2023-06-29T10:22+0000
2023-06-29T10:22+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
العالم
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وقال: "العدو لم يخلق أي موطئ قدم هناك وليس لديه إمكانية هجومية. وتمكنت المدفعية الروسية من تدميرمركب عند محاولته إجلاء المسلحين من تحت الجسر إلى الضفة اليمنى".وأضاف: "دمرت المدفعية الروسية مجموعات أخرى على الضفة اليمنى تستعد للعبور، وتم تدمير ثلاثة مواقع مدفعية كانت تستخدم لقصف الضفة اليسرى، وتم إسقاط طائرتين دون طيار".وفي وقت سابق، ظهرت أنباء تناقلتها بعض القنوات على "تلغرام"، زعمت بأن القوات الأوكرانية تمكنت من ترسيخ تواجدها على الضفة اليسرى لنهر دنيبر، وكانت توسيع موطئ قدمها في منطقة جسر السيارات والمشاة المتضرر عبر نهر دنيبر، الذي يربط قرية أنتونوفكا بمدينة أليوشكي.وفي وقت سابق من الشهر الجاري، قال إن القوات المسلحة الأوكرانية قامت بعدة محاولات فقط، في مجموعات صغيرة، لعبور النهر في قوارب والاختباء تحت الجسر، لكن تم القضاء عليها "مثل الفئران في مصيدة".وأضاف سالدو: "من المحتمل أن يواصل العدو إرسال جنوده تحت جسر أنتونوفسكي مثل (النعاج) للذبح. كلهم سيواجهون نفس مصير أسلافهم".
https://sputnikarabic.ae/20230629/مناوشات-بين-أفراد-القوات-الأوكرانية-المسلحة-1078589820.html
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روسيا, العالم
القوات الروسية تغرق 6 زوارق عسكرية أوكرانية قرب جسر أنتونوفسكي
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صرح القائم بأعمال حاكم مقاطعة خيرسون، فلاديمير سالدو، أن القوات الأوكرانية لم تستطع أن تضع موطئ قدم قرب جسر أنتونوفسكي، وأغرق رجال المدفعية 6 قوارب تحاول العبورعلى مدار اليومين الماضيين.
وقال: "العدو لم يخلق أي موطئ قدم هناك وليس لديه إمكانية هجومية. وتمكنت المدفعية الروسية من تدميرمركب عند محاولته إجلاء المسلحين من تحت الجسر إلى الضفة اليمنى".
وأضاف: "دمرت المدفعية الروسية مجموعات أخرى على الضفة اليمنى تستعد للعبور، وتم تدمير ثلاثة مواقع مدفعية كانت تستخدم لقصف الضفة اليسرى، وتم إسقاط طائرتين دون طيار".
وفي وقت سابق، ظهرت أنباء تناقلتها بعض القنوات على "تلغرام"، زعمت بأن القوات الأوكرانية تمكنت من ترسيخ تواجدها على الضفة اليسرى لنهر دنيبر، وكانت توسيع موطئ قدمها في منطقة جسر السيارات والمشاة المتضرر عبر نهر دنيبر، الذي يربط قرية أنتونوفكا بمدينة أليوشكي.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، قال إن القوات المسلحة الأوكرانية قامت بعدة محاولات فقط، في مجموعات صغيرة، لعبور النهر في قوارب والاختباء تحت الجسر، لكن تم القضاء عليها "مثل الفئران في مصيدة".
وأضاف سالدو: "من المحتمل أن يواصل العدو إرسال جنوده تحت جسر أنتونوفسكي مثل (النعاج) للذبح. كلهم سيواجهون نفس مصير أسلافهم".