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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230629/مناوشات-بين-أفراد-القوات-الأوكرانية-المسلحة-1078589820.html
مناوشات بين أفراد القوات الأوكرانية المسلحة
مناوشات بين أفراد القوات الأوكرانية المسلحة
أفاد الخبير العسكري، المقدم المتقاعد أندري ماروتشكو، لوكالة "سبوتنيك"، إنه تم ملاحظة وجود مناوشات بين قادة وفصائل في المواقع العسكرية الأوكرانية على محور... 29.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-29T08:58+0000
2023-06-29T08:58+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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قال الخبير نقلا عن مصادره الخاصة: "في منطقة سيريبريانكا، من مواقع الحرس الوطني الأوكراني، تم تسجيل نيران أسلحة صغيرة في مواقع اللواء الميكانيكي رقم 67 التابع للقوات الأوكرانية".وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس، كما تستكمل تحرير الكيانات الروسية الجديدة التي انضمت إلى روسيا، وهي- جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون.شاهد أيضا: قائد في اللواء 110 الأوكراني يسلم جنوده ومدرعاته للجيش الروسي في جنح الظلام... فيديوأقرا أيضا: إعلام ألماني: الجنود الأوكرانيون يعطبون دبابات "ليوبارد 2" خوفا من مواجهة الجيش الروسيشاهد أيضا: عسكري أوكراني يحاول قتل زملائه الجنود المستسلمين... فيديو
https://sputnikarabic.ae/20230628/مستشار-في-البنتاغون-القوات-المسلحة-الأوكرانية-على-وشك-الانهيار-1078557188.html
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روسيا, العالم, حصري
روسيا, العالم, حصري

مناوشات بين أفراد القوات الأوكرانية المسلحة

08:58 GMT 29.06.2023
© Sputnik . Valery Melnikov / الانتقال إلى بنك الصورجنود من الجيش الأوكراني، الذين استسلموا للجيش الروسي، في لوغانسك، 25 فبراير 2022
جنود من الجيش الأوكراني، الذين استسلموا للجيش الروسي، في لوغانسك، 25 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.06.2023
© Sputnik . Valery Melnikov
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حصري
أفاد الخبير العسكري، المقدم المتقاعد أندري ماروتشكو، لوكالة "سبوتنيك"، إنه تم ملاحظة وجود مناوشات بين قادة وفصائل في المواقع العسكرية الأوكرانية على محور كراسني ليمان.
قال الخبير نقلا عن مصادره الخاصة: "في منطقة سيريبريانكا، من مواقع الحرس الوطني الأوكراني، تم تسجيل نيران أسلحة صغيرة في مواقع اللواء الميكانيكي رقم 67 التابع للقوات الأوكرانية".

ووفقا له، فإن هذا الاشتباك يرجع إلى حقيقة أن قوات الأمن الأوكرانية بهذه الطريقة التعسفية توقف محاولات مغادرة مواقعها من قبل العسكريين الأوكرانيين.

جنود طاقم المدفعية التابعة للمجموعة القتالية فاغنير في مواقع القوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من باخموت في منطقة دونيتسك، 5 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.06.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مستشار في "البنتاغون": القوات المسلحة الأوكرانية على وشك الانهيار
أمس, 07:32 GMT
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس، كما تستكمل تحرير الكيانات الروسية الجديدة التي انضمت إلى روسيا، وهي- جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون.
شاهد أيضا: قائد في اللواء 110 الأوكراني يسلم جنوده ومدرعاته للجيش الروسي في جنح الظلام... فيديو
أقرا أيضا: إعلام ألماني: الجنود الأوكرانيون يعطبون دبابات "ليوبارد 2" خوفا من مواجهة الجيش الروسي
شاهد أيضا: عسكري أوكراني يحاول قتل زملائه الجنود المستسلمين... فيديو
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Военнослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:36 GMT
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