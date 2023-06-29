https://sputnikarabic.ae/20230629/مناوشات-بين-أفراد-القوات-الأوكرانية-المسلحة-1078589820.html
مناوشات بين أفراد القوات الأوكرانية المسلحة
مناوشات بين أفراد القوات الأوكرانية المسلحة
أفاد الخبير العسكري، المقدم المتقاعد أندري ماروتشكو، لوكالة "سبوتنيك"، إنه تم ملاحظة وجود مناوشات بين قادة وفصائل في المواقع العسكرية الأوكرانية على محور... 29.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-29T08:58+0000
2023-06-29T08:58+0000
2023-06-29T08:58+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
حصري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/02/1c/1059261316_0:127:3189:1921_1920x0_80_0_0_8dbeb18ae75f203bda6606302dc19c1d.jpg
قال الخبير نقلا عن مصادره الخاصة: "في منطقة سيريبريانكا، من مواقع الحرس الوطني الأوكراني، تم تسجيل نيران أسلحة صغيرة في مواقع اللواء الميكانيكي رقم 67 التابع للقوات الأوكرانية".وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس، كما تستكمل تحرير الكيانات الروسية الجديدة التي انضمت إلى روسيا، وهي- جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون.شاهد أيضا: قائد في اللواء 110 الأوكراني يسلم جنوده ومدرعاته للجيش الروسي في جنح الظلام... فيديوأقرا أيضا: إعلام ألماني: الجنود الأوكرانيون يعطبون دبابات "ليوبارد 2" خوفا من مواجهة الجيش الروسيشاهد أيضا: عسكري أوكراني يحاول قتل زملائه الجنود المستسلمين... فيديو
https://sputnikarabic.ae/20230628/مستشار-في-البنتاغون-القوات-المسلحة-الأوكرانية-على-وشك-الانهيار-1078557188.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/02/1c/1059261316_229:0:2960:2048_1920x0_80_0_0_ef16d1439b6628c32dc6ddd24602cb8f.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم, حصري
مناوشات بين أفراد القوات الأوكرانية المسلحة
تابعنا عبر
حصري
أفاد الخبير العسكري، المقدم المتقاعد أندري ماروتشكو، لوكالة "سبوتنيك"، إنه تم ملاحظة وجود مناوشات بين قادة وفصائل في المواقع العسكرية الأوكرانية على محور كراسني ليمان.
قال الخبير نقلا عن مصادره الخاصة: "في منطقة سيريبريانكا، من مواقع الحرس الوطني الأوكراني، تم تسجيل نيران أسلحة صغيرة في مواقع اللواء الميكانيكي رقم 67 التابع للقوات الأوكرانية".
ووفقا له، فإن هذا الاشتباك يرجع إلى حقيقة أن قوات الأمن الأوكرانية بهذه الطريقة التعسفية توقف محاولات مغادرة مواقعها من قبل العسكريين الأوكرانيين.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس، كما تستكمل تحرير الكيانات الروسية الجديدة التي انضمت إلى روسيا، وهي- جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون.