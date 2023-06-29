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https://sputnikarabic.ae/20230629/روساتوم-توقع-عقدا-مع-واي-إل-بي-بشأن-استخراج-وإنتاج-الليثيوم-في-بوليفيا--1078599964.html
"روساتوم" توقع عقدا مع "واي إل بي" بشأن استخراج وإنتاج الليثيوم في بوليفيا
"روساتوم" توقع عقدا مع "واي إل بي" بشأن استخراج وإنتاج الليثيوم في بوليفيا
وقعت شركة "روساتوم" الروسية مع شركة الليثيوم البوليفية "واي ال بي"، اليوم الخميس، عقدًا بشأن إنشاء مجمع صناعي لاستخراج وإنتاج كربونات الليثيوم في مقاطعة بوتوسي... 29.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-29T14:43+0000
2023-06-29T14:43+0000
روسيا
بوليفيا
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وقالت "روساتوم" في بيان: "سيسمح المشروع الروسي البوليفي المشترك بإنشاء سلسلة إنتاج كاملة في بوليفيا، البلد الذي يحتوي على أغنى احتياطيات من الليثيوم في العالم، بدءًا من استخراج المواد الخام من الليثيوم وحتى إنتاج منتج السوق".قال النائب الأول لرئيس شركة روساتوم الحكومية، مدير وحدة التطوير والأعمال الدولية، كيريل كوماروف: "الاتفاقية تفتح آفاقًا جديدة لتعاون طويل الأمد بين روسيا وبوليفيا".وأضاف: "بالنسبة لشركة روساتوم، يعد هذا أول مشروع أجنبي كبير في مجال إنتاج الليثيوم، وتبلغ الاستثمارات فيه نحو 600 مليون دولار، ومن المقرر بناء مجمع صناعي بطاقة 25 ألف طن من كربونات الليثيوم سنويًا مع إمكانية زيادة السعة بناءً على نتائج الاستكشاف الجيولوجي".يذكر أن روسيا تعمل باستمرار على تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية الدولية، مع التركيز على التعاون مع الدول الصديقة، وذلك رغم القيود الخارجية، حيث ينمّي الاقتصاد الروسي إمكاناته التصديرية ويوفر السلع والخدمات والمواد الخام في جميع أنحاء العالم.
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روسيا, بوليفيا
روسيا, بوليفيا

"روساتوم" توقع عقدا مع "واي إل بي" بشأن استخراج وإنتاج الليثيوم في بوليفيا

14:43 GMT 29.06.2023
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورروساتوم
روساتوم - سبوتنيك عربي, 1920, 29.06.2023
© Sputnik . Evgeny Biyatov
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وقعت شركة "روساتوم" الروسية مع شركة الليثيوم البوليفية "واي ال بي"، اليوم الخميس، عقدًا بشأن إنشاء مجمع صناعي لاستخراج وإنتاج كربونات الليثيوم في مقاطعة بوتوسي في بوليفيا.
وقالت "روساتوم" في بيان: "سيسمح المشروع الروسي البوليفي المشترك بإنشاء سلسلة إنتاج كاملة في بوليفيا، البلد الذي يحتوي على أغنى احتياطيات من الليثيوم في العالم، بدءًا من استخراج المواد الخام من الليثيوم وحتى إنتاج منتج السوق".
قال النائب الأول لرئيس شركة روساتوم الحكومية، مدير وحدة التطوير والأعمال الدولية، كيريل كوماروف: "الاتفاقية تفتح آفاقًا جديدة لتعاون طويل الأمد بين روسيا وبوليفيا".
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وأضاف: "بالنسبة لشركة روساتوم، يعد هذا أول مشروع أجنبي كبير في مجال إنتاج الليثيوم، وتبلغ الاستثمارات فيه نحو 600 مليون دولار، ومن المقرر بناء مجمع صناعي بطاقة 25 ألف طن من كربونات الليثيوم سنويًا مع إمكانية زيادة السعة بناءً على نتائج الاستكشاف الجيولوجي".
يذكر أن روسيا تعمل باستمرار على تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية الدولية، مع التركيز على التعاون مع الدول الصديقة، وذلك رغم القيود الخارجية، حيث ينمّي الاقتصاد الروسي إمكاناته التصديرية ويوفر السلع والخدمات والمواد الخام في جميع أنحاء العالم.
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