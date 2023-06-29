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https://sputnikarabic.ae/20230629/واشنطن-توافق-على-بيع-أنظمة-دفاع-جوي-وصاروخي-لبولندا-بقيمة-15-مليار-دولار-1078583403.html
واشنطن توافق على بيع أنظمة دفاع جوي وصاروخي لبولندا بقيمة 15 مليار دولار
واشنطن توافق على بيع أنظمة دفاع جوي وصاروخي لبولندا بقيمة 15 مليار دولار
أعلنت وكالة التعاون الدفاعي التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية أن وزارة الخارجية الأمريكية وافقت على صفقة محتملة لبيع نظام متكامل للدفاع الجوي والصاروخي إلى... 29.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-29T03:22+0000
2023-06-29T03:22+0000
بولندا
الولايات المتحدة الأمريكية
شركة رايثيون الأمريكية
لوكهيد مارتن
أخبار العالم الآن
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وأشارت الوكالة إلى أن هذا البيع لن يؤثر على التوازن العسكري الأساسي في المنطقة، ولا سيؤثر أيضًا على جاهزية القوات المسلحة الأمريكية.ووفقًا للبيان، فإن شركتي "رايثيون" و"لوكهيد مارتن" هما المقاولان الرئيسيان في هذه الصفقة.وفي وقت سابق في يونيو، أعلن وزير الدفاع البولندي ماريوش بلاشتشاك أن الجيش البولندي سيضع صواريخ "CAMM" ومنصات "iLauncher" في الخدمة القتالية خلال شهر يونيو الحالي.وبدأت بولندا استلام صواريخ "CAMM" ومنصات "iLauncher" المصنعة من قبل شركة MBDA UK في أكتوبر الماضي، وقد بلغت تكلفة العقد أكثر من 1.65 مليار زلوتي (حوالي 400 مليون دولار).
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بولندا, الولايات المتحدة الأمريكية, شركة رايثيون الأمريكية, لوكهيد مارتن, أخبار العالم الآن
بولندا, الولايات المتحدة الأمريكية, شركة رايثيون الأمريكية, لوكهيد مارتن, أخبار العالم الآن

واشنطن توافق على بيع أنظمة دفاع جوي وصاروخي لبولندا بقيمة 15 مليار دولار

03:22 GMT 29.06.2023
© AFP 2023 / JANEK SKARZYNSKIالجيش البولندي يتدرب على منظومات باتريوت الصاروخية
الجيش البولندي يتدرب على منظومات باتريوت الصاروخية - سبوتنيك عربي, 1920, 29.06.2023
© AFP 2023 / JANEK SKARZYNSKI
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أعلنت وكالة التعاون الدفاعي التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية أن وزارة الخارجية الأمريكية وافقت على صفقة محتملة لبيع نظام متكامل للدفاع الجوي والصاروخي إلى بولندا بقيمة تقدر بحوالي 15 مليار دولار.
وأشارت الوكالة إلى أن هذا البيع لن يؤثر على التوازن العسكري الأساسي في المنطقة، ولا سيؤثر أيضًا على جاهزية القوات المسلحة الأمريكية.
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ووفقًا للبيان، فإن شركتي "رايثيون" و"لوكهيد مارتن" هما المقاولان الرئيسيان في هذه الصفقة.
وفي وقت سابق في يونيو، أعلن وزير الدفاع البولندي ماريوش بلاشتشاك أن الجيش البولندي سيضع صواريخ "CAMM" ومنصات "iLauncher" في الخدمة القتالية خلال شهر يونيو الحالي.
وبدأت بولندا استلام صواريخ "CAMM" ومنصات "iLauncher" المصنعة من قبل شركة MBDA UK في أكتوبر الماضي، وقد بلغت تكلفة العقد أكثر من 1.65 مليار زلوتي (حوالي 400 مليون دولار).
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