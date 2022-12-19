https://sputnikarabic.ae/20221219/الاتحاد-الأوروبي-يمول-الاقتصاد-الأوكراني-بـ85-مليار-دولار-من-الديون-1071363050.html
الاتحاد الأوروبي يمول الاقتصاد الأوكراني بـ85 مليار دولار من الديون
الاتحاد الأوروبي يمول الاقتصاد الأوكراني بـ85 مليار دولار من الديون
أعلنت المفوضية الأوروبية اليوم الاثنين أنها ستصدر ما يصل إلى 80 مليار يورو (84.8 مليار دولار) من السندات طويلة الأجل في النصف الأول من عام 2023، بموجب نهج... 19.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-19T14:17+0000
2022-12-19T14:17+0000
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موسكو- سبوتنيك. وقالت المفوضية في بيان: "البرامج التي ستمول من خلال نهج التمويل الموحد في النصف الأول من العام المقبل هي برنامج استرداد التعافي ’نكست جنريشين إي يو‘ وبرنامج المساعدة المالية الكلية الجديد لأوكرانيا".وأوضحت أن قيمة البرنامج الأول تبلغ نحو 70 مليار يورو، والأخير نحو 10 مليارات يورو. يجري تمويل كلا البرنامجين من خلال تمويل أسواق رأس المال.وتبلغ التكلفة الإجمالية لبرنامج "جيل الاتحاد الأوروبي الجديد" أو "نكست جنريشين إي يو" نحو 800 مليار يورو من 2021 إلى 2026، وبرنامج المساعدة المالية الكلية لأوكرانيا بنحو 18 مليار بحلول عام 2023.وأضافت المفوضية أن الكتلة جمعت 170 مليار يورو من سندات الاتحاد الأوروبي طويلة الأجل منذ إطلاق برنامج الجيل الجديد في يونيو/ حزيران 2021، مع تخصيص 140 مليار يورو لـ22 دولة عضوة في الاتحاد الأوروبي بموجب خطة التعافي والصمود.
https://sputnikarabic.ae/20221212/الاتحاد-الأوروبي-يوافق-على-زيادة-2-مليار-يورو-لصندوق-لدعم-أوكرانيا-عسكريا-1071126258.html
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العالم, أخبار أوكرانيا, اقتصاد, أخبار الاتحاد الأوروبي
العالم, أخبار أوكرانيا, اقتصاد, أخبار الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي يمول الاقتصاد الأوكراني بـ85 مليار دولار من الديون
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أعلنت المفوضية الأوروبية اليوم الاثنين أنها ستصدر ما يصل إلى 80 مليار يورو (84.8 مليار دولار) من السندات طويلة الأجل في النصف الأول من عام 2023، بموجب نهج التمويل الموحد للاتحاد الأوروبي لدعم تعافي الاقتصاد الأوكراني.
موسكو- سبوتنيك
. وقالت المفوضية في بيان: "البرامج التي ستمول من خلال نهج التمويل الموحد في النصف الأول من العام المقبل هي برنامج استرداد التعافي ’نكست جنريشين إي يو‘ وبرنامج المساعدة المالية الكلية الجديد لأوكرانيا".
وأوضحت أن قيمة البرنامج الأول تبلغ نحو 70 مليار يورو، والأخير نحو 10 مليارات يورو. يجري تمويل كلا البرنامجين من خلال تمويل أسواق رأس المال
.
وتبلغ التكلفة الإجمالية لبرنامج "جيل الاتحاد الأوروبي الجديد" أو "نكست جنريشين إي يو" نحو 800 مليار يورو من 2021 إلى 2026، وبرنامج المساعدة المالية الكلية لأوكرانيا بنحو 18 مليار بحلول عام 2023.
وأضافت المفوضية
أن الكتلة جمعت 170 مليار يورو من سندات الاتحاد الأوروبي طويلة الأجل منذ إطلاق برنامج الجيل الجديد في يونيو/ حزيران 2021، مع تخصيص 140 مليار يورو لـ22 دولة عضوة في الاتحاد الأوروبي بموجب خطة التعافي والصمود.