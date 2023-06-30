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اعتقال أكثر من 400 شخص في الاحتجاجات العنيفة التي تجتاح فرنسا
اعتقال أكثر من 400 شخص في الاحتجاجات العنيفة التي تجتاح فرنسا
أعلنت الشرطة الفرنسية اليوم الجمعة اعتقال أكثر من 400 شخص في فرنسا خلال أعمال الشغب الجماعية التي اندلعت بسبب وفاة مراهق يبلغ من العمر 17 عامًا على يد الشرطة،... 30.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-30T03:49+0000
2023-06-30T03:49+0000
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الاحتجاجات في فرنسا
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ووفقًا لما نقلته صحيفة "لو فيغارو" الفرنسية عن مصادر في وزارة الداخلية، تم اعتقال ما مجموعه 421 مخالفًا في ليلة الجمعة، ومعظمهم من الشباب في الفئة العمرية من 14 إلى 18 عامًا.وأفادت وزارة الداخلية أن "هذه الاعتقالات القياسية تعكس التعليمات الصارمة التي أعطاها الوزير للمحافظين والشرطة".وحسبما ذكرت الصحيفة، تشهد البلاد حالة من الهدوء غير المستقر في معظم أنحاء فرنسا في الوقت الحالي، ولا تزال الاشتباكات العشوائية تحدث في نانتير.وفي صباح يوم الثلاثاء، أطلقت الشرطة النار على مراهق يبلغ من العمر 17 عامًا أثناء تفتيشه على الطريق في نانتير، وهي ضاحية تقع غرب باريس، بعد رفضه تنفيذ مطالبهم وفقًا لرواية الشرطة.ونتيجة لذلك، اندلعت أعمال شغب في عدد من مدن فرنسا تستمر منذ عدة أيام، حيث يقوم الشباب بحرق السيارات ومباني الشرطة والسلطات، وتم نشر قوات الشرطة الخاصة في عدة مدن، واستخدمت مركبات مدرعة وطائرات هليكوبتر.
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أخبار فرنسا , العالم, أخبار العالم الآن, احتجاجات, الاحتجاجات في فرنسا
أخبار فرنسا , العالم, أخبار العالم الآن, احتجاجات, الاحتجاجات في فرنسا

اعتقال أكثر من 400 شخص في الاحتجاجات العنيفة التي تجتاح فرنسا

03:49 GMT 30.06.2023
© AFP 2023 / Valery Hache الشرطة الفرنسية في موقع هجوم طعن بالسكين أمام كاتدرائية نوتردام في مدينة نيس، فرنسا 29 أكتوبر 2020
 الشرطة الفرنسية في موقع هجوم طعن بالسكين أمام كاتدرائية نوتردام في مدينة نيس، فرنسا 29 أكتوبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.06.2023
© AFP 2023 / Valery Hache
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أعلنت الشرطة الفرنسية اليوم الجمعة اعتقال أكثر من 400 شخص في فرنسا خلال أعمال الشغب الجماعية التي اندلعت بسبب وفاة مراهق يبلغ من العمر 17 عامًا على يد الشرطة، وتشهد البلاد حالة من "الهدوء غير المستقر".
ووفقًا لما نقلته صحيفة "لو فيغارو" الفرنسية عن مصادر في وزارة الداخلية، تم اعتقال ما مجموعه 421 مخالفًا في ليلة الجمعة، ومعظمهم من الشباب في الفئة العمرية من 14 إلى 18 عامًا.
وأفادت وزارة الداخلية أن "هذه الاعتقالات القياسية تعكس التعليمات الصارمة التي أعطاها الوزير للمحافظين والشرطة".
وحسبما ذكرت الصحيفة، تشهد البلاد حالة من الهدوء غير المستقر في معظم أنحاء فرنسا في الوقت الحالي، ولا تزال الاشتباكات العشوائية تحدث في نانتير.
وفي صباح يوم الثلاثاء، أطلقت الشرطة النار على مراهق يبلغ من العمر 17 عامًا أثناء تفتيشه على الطريق في نانتير، وهي ضاحية تقع غرب باريس، بعد رفضه تنفيذ مطالبهم وفقًا لرواية الشرطة.
ونتيجة لذلك، اندلعت أعمال شغب في عدد من مدن فرنسا تستمر منذ عدة أيام، حيث يقوم الشباب بحرق السيارات ومباني الشرطة والسلطات، وتم نشر قوات الشرطة الخاصة في عدة مدن، واستخدمت مركبات مدرعة وطائرات هليكوبتر.
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