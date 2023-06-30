https://sputnikarabic.ae/20230630/اعتقال-زعيم-ثاني-أكبر-عصابة-في-الإكوادور-1078608042.html

اعتقال زعيم ثاني أكبر عصابة في الإكوادور

اعتقال زعيم ثاني أكبر عصابة في الإكوادور

ألقت السلطات الإكوادورية القبض في المنطقة الحدودية مع كولومبيا على زعيم عصابة "لوس لوبوس"، ثاني أكبر عصابة إجرامية في البلاد، وفقًا لمدير الشرطة الوطنية فاوستو... 30.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-30T04:19+0000

2023-06-30T04:19+0000

2023-06-30T04:19+0000

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وكتب ساليناس في حسابه على تويتر: "تم اعتقال (المجرم الملقب بـ) "لا فوكا". تم القبض على الهدف الأول للوحدات الوطنية للشرطة في مقاطعة إسميرالداس بإكوادور. "لا فوكا" كان يقود عصابة "لوس لوبوس" في هذه المقاطعة".تضم عصابة "لوس لوبوس"، وفقًا لبعض التقديرات، حوالي 8000 شخص يشتغلون في تجارة المخدرات والقتل بالتعاقد على أراضي البلاد.وتعد العصابة، من حيث عدد الأفراد وتوسع نشاطها الجغرافي، في المرتبة الثانية بعد عصابة "لوس تشونيروس" التي تأسست في مقاطعة تشوني في أوائل العقد 1990 وتضم ما يصل إلى 20000 عضو.تم ذكر اسم العصابة الإجرامية عدة مرات في وسائل الإعلام في سياق إعدامات السجناء في السجون الإكوادورية، حيث وقعت أكثر من 400 حادثة قتل عمد في الفترة من 2021 إلى 2022 فقط.وتم اعتبار نشاط العصابات الإكوادورية في عام 2023 تهديدًا إرهابيًا للدولة، وعلى الرغم من تصريحات السلطات بالاستعداد لمواجهتها بكافة الوسائل المتاحة، فإن عدد القتل العمد في الإكوادور يزداد. من المتوقع أن تتجاوز الأرقام القياسية للعام الماضي التي بلغت أكثر من 4000 قتيل في عام 2023.

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