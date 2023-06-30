عربي
الكرملين: بوتين يجري محادثة هاتفية مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي-عاجل
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sputnikarabic.ae/20230630/اعتقال-مدرب-باريس-سان-جيرمان-1078626481.html
اعتقال مدرب باريس سان جيرمان
اعتقال مدرب باريس سان جيرمان
ألقت الشرطة الفرنسية، اليوم الجمعة، القبض على مدرب باريس سان جيرمان السابق كريستوف غالتييه ونجله، بتهم التمييز والعنصرية. 30.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-30T12:38+0000
2023-06-30T12:38+0000
مجتمع
الأخبار
نادي باريس سان جيرمان
أخبار فرنسا
رياضة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104326/32/1043263280_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_38712fd1fcb172ecc70e43b4b54256c6.jpg
وذكر الموقع الرسمي للتلفزيون الفرنسي، مساء اليوم الجمعة، أن الشرطة الفرنسية ألقت القبض على غالتييه ونجله، على خلفية إطلاقه لـ"تصريحات تمييزية على أساس العرق أو الانتماء الديني" تجاه لاعبيه، حينما كان مدربا لفريق نيس الفرنسي في موسم 2021/2022.وأكد التلفزيون الفرنسي أن المدعي العام لمدينة نيس، كزافيه بونوم، قد أمر بإلقاء القبض على غالتييه ونجله، وإنه بالفعل تم احتجازهما في وقت مبكر من صباح اليوم الجمعة، وذلك على خلفية إدلائه بتصريحات عنصرية لبعض اللاعبين في فريق نيس الفرنسي.وأوضح أن المدعي العام لمدينة نيس قد أمر بفتح تحقيق موسع في شهر أبريل/نيسان الماضي، حيث يواجه المدرب السابق لباريس سان جيرمان، البالغ من العمر 56 عاما جدلا متزايدا منذ أبريل الماضي، بعد إطلاقه لتصريحات عنصرية تخص بعض اللاعبين من ذوي أصحاب البشرة السمراء، خلال فترة توليه تدريب فريق نيس الفرنسي.سوف يعلن فريق باريس سان جيرمان، الأسبوع المقبل، عن تعاقده مع المدرب الجديد الإسباني، لويس إنريكي، فور إنهاء المفاوضات المتعلقة برحيل كريستوف غالتييه.أمضى غالتييه، الفائز بلقب دوري الدرجة الأولى الفرنسي مع ليل عام 2021، عامًا في نيس قبل أن ينتقل إلى باريس سان جيرمان في نهاية الموسم الماضي.وقالت رابطة مشجعي باريس سان جيرمان، Collectif Ultras Paris، إنه "لن يكون مقبولاً" أن يظل في منصبه إذا ثبتت صحة المزاعم، وذلك في شهر أبريل الماضي.
https://sputnikarabic.ae/20230414/بعد-فتح-تحقيق-ضده-مدرب-باريس-سان-جيرمان-ينفي-تهم-العنصرية-والعداء-للإسلام-1075929567.html
أخبار فرنسا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104326/32/1043263280_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_bda46ed1fa2b2cb0c2458c20120aa301.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار, نادي باريس سان جيرمان, أخبار فرنسا , رياضة
الأخبار, نادي باريس سان جيرمان, أخبار فرنسا , رياضة

اعتقال مدرب باريس سان جيرمان

12:38 GMT 30.06.2023
© AP Photo / Kamil Zihniogluأهداف مباراة باريس سان جيرمان ومارسيليا في الدوري الفرنسي
أهداف مباراة باريس سان جيرمان ومارسيليا في الدوري الفرنسي - سبوتنيك عربي, 1920, 30.06.2023
© AP Photo / Kamil Zihnioglu
تابعنا عبرTelegramNabd
ألقت الشرطة الفرنسية، اليوم الجمعة، القبض على مدرب باريس سان جيرمان السابق كريستوف غالتييه ونجله، بتهم التمييز والعنصرية.
وذكر الموقع الرسمي للتلفزيون الفرنسي، مساء اليوم الجمعة، أن الشرطة الفرنسية ألقت القبض على غالتييه ونجله، على خلفية إطلاقه لـ"تصريحات تمييزية على أساس العرق أو الانتماء الديني" تجاه لاعبيه، حينما كان مدربا لفريق نيس الفرنسي في موسم 2021/2022.
باريس سان جيرمان - سبوتنيك عربي, 1920, 14.04.2023
بعد فتح تحقيق ضده... مدرب باريس سان جيرمان ينفي تهم العنصرية والعداء للإسلام
14 أبريل, 20:15 GMT
وأكد التلفزيون الفرنسي أن المدعي العام لمدينة نيس، كزافيه بونوم، قد أمر بإلقاء القبض على غالتييه ونجله، وإنه بالفعل تم احتجازهما في وقت مبكر من صباح اليوم الجمعة، وذلك على خلفية إدلائه بتصريحات عنصرية لبعض اللاعبين في فريق نيس الفرنسي.
وأوضح أن المدعي العام لمدينة نيس قد أمر بفتح تحقيق موسع في شهر أبريل/نيسان الماضي، حيث يواجه المدرب السابق لباريس سان جيرمان، البالغ من العمر 56 عاما جدلا متزايدا منذ أبريل الماضي، بعد إطلاقه لتصريحات عنصرية تخص بعض اللاعبين من ذوي أصحاب البشرة السمراء، خلال فترة توليه تدريب فريق نيس الفرنسي.
سوف يعلن فريق باريس سان جيرمان، الأسبوع المقبل، عن تعاقده مع المدرب الجديد الإسباني، لويس إنريكي، فور إنهاء المفاوضات المتعلقة برحيل كريستوف غالتييه.
أمضى غالتييه، الفائز بلقب دوري الدرجة الأولى الفرنسي مع ليل عام 2021، عامًا في نيس قبل أن ينتقل إلى باريس سان جيرمان في نهاية الموسم الماضي.
وقالت رابطة مشجعي باريس سان جيرمان، Collectif Ultras Paris، إنه "لن يكون مقبولاً" أن يظل في منصبه إذا ثبتت صحة المزاعم، وذلك في شهر أبريل الماضي.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Самоходная артиллерийская установка (САУ) Акация ВС РФ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:46 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала