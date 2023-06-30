https://sputnikarabic.ae/20230630/اعتقال-مدرب-باريس-سان-جيرمان-1078626481.html
اعتقال مدرب باريس سان جيرمان
اعتقال مدرب باريس سان جيرمان
ألقت الشرطة الفرنسية، اليوم الجمعة، القبض على مدرب باريس سان جيرمان السابق كريستوف غالتييه ونجله، بتهم التمييز والعنصرية. 30.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-30T12:38+0000
2023-06-30T12:38+0000
2023-06-30T12:38+0000
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وذكر الموقع الرسمي للتلفزيون الفرنسي، مساء اليوم الجمعة، أن الشرطة الفرنسية ألقت القبض على غالتييه ونجله، على خلفية إطلاقه لـ"تصريحات تمييزية على أساس العرق أو الانتماء الديني" تجاه لاعبيه، حينما كان مدربا لفريق نيس الفرنسي في موسم 2021/2022.وأكد التلفزيون الفرنسي أن المدعي العام لمدينة نيس، كزافيه بونوم، قد أمر بإلقاء القبض على غالتييه ونجله، وإنه بالفعل تم احتجازهما في وقت مبكر من صباح اليوم الجمعة، وذلك على خلفية إدلائه بتصريحات عنصرية لبعض اللاعبين في فريق نيس الفرنسي.وأوضح أن المدعي العام لمدينة نيس قد أمر بفتح تحقيق موسع في شهر أبريل/نيسان الماضي، حيث يواجه المدرب السابق لباريس سان جيرمان، البالغ من العمر 56 عاما جدلا متزايدا منذ أبريل الماضي، بعد إطلاقه لتصريحات عنصرية تخص بعض اللاعبين من ذوي أصحاب البشرة السمراء، خلال فترة توليه تدريب فريق نيس الفرنسي.سوف يعلن فريق باريس سان جيرمان، الأسبوع المقبل، عن تعاقده مع المدرب الجديد الإسباني، لويس إنريكي، فور إنهاء المفاوضات المتعلقة برحيل كريستوف غالتييه.أمضى غالتييه، الفائز بلقب دوري الدرجة الأولى الفرنسي مع ليل عام 2021، عامًا في نيس قبل أن ينتقل إلى باريس سان جيرمان في نهاية الموسم الماضي.وقالت رابطة مشجعي باريس سان جيرمان، Collectif Ultras Paris، إنه "لن يكون مقبولاً" أن يظل في منصبه إذا ثبتت صحة المزاعم، وذلك في شهر أبريل الماضي.
https://sputnikarabic.ae/20230414/بعد-فتح-تحقيق-ضده-مدرب-باريس-سان-جيرمان-ينفي-تهم-العنصرية-والعداء-للإسلام-1075929567.html
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار, نادي باريس سان جيرمان, أخبار فرنسا , رياضة
الأخبار, نادي باريس سان جيرمان, أخبار فرنسا , رياضة
اعتقال مدرب باريس سان جيرمان
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ألقت الشرطة الفرنسية، اليوم الجمعة، القبض على مدرب باريس سان جيرمان السابق كريستوف غالتييه ونجله، بتهم التمييز والعنصرية.
وذكر الموقع
الرسمي للتلفزيون الفرنسي، مساء اليوم الجمعة، أن الشرطة الفرنسية ألقت القبض على غالتييه ونجله، على خلفية إطلاقه لـ"تصريحات تمييزية على أساس العرق أو الانتماء الديني" تجاه لاعبيه، حينما كان مدربا لفريق نيس الفرنسي في موسم 2021/2022.
وأكد التلفزيون الفرنسي أن المدعي العام لمدينة نيس، كزافيه بونوم، قد أمر بإلقاء القبض على غالتييه ونجله
، وإنه بالفعل تم احتجازهما في وقت مبكر من صباح اليوم الجمعة، وذلك على خلفية إدلائه بتصريحات عنصرية لبعض اللاعبين في فريق نيس الفرنسي.
وأوضح أن المدعي العام لمدينة نيس قد أمر بفتح تحقيق موسع في شهر أبريل/نيسان الماضي، حيث يواجه المدرب السابق لباريس سان جيرمان، البالغ من العمر 56 عاما جدلا متزايدا منذ أبريل الماضي، بعد إطلاقه لتصريحات عنصرية تخص بعض اللاعبين من ذوي أصحاب البشرة السمراء، خلال فترة توليه تدريب فريق نيس الفرنسي.
سوف يعلن فريق باريس سان جيرمان
، الأسبوع المقبل، عن تعاقده مع المدرب الجديد الإسباني، لويس إنريكي، فور إنهاء المفاوضات المتعلقة برحيل كريستوف غالتييه.
أمضى غالتييه، الفائز بلقب دوري الدرجة الأولى الفرنسي مع ليل عام 2021، عامًا في نيس قبل أن ينتقل إلى باريس سان جيرمان في نهاية الموسم الماضي.
وقالت رابطة مشجعي باريس سان جيرمان، Collectif Ultras Paris، إنه "لن يكون مقبولاً" أن يظل في منصبه إذا ثبتت صحة المزاعم، وذلك في شهر أبريل الماضي.