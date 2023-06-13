https://sputnikarabic.ae/20230613/صحيفة-مبابي-يبلغ-باريس-سان-جيرمان-برحيله-عن-الفريق-في-2024-1078044684.html
صحيفة: مبابي يبلغ باريس سان جيرمان برحيله عن الفريق في 2024
صحيفة: مبابي يبلغ باريس سان جيرمان برحيله عن الفريق في 2024
كشفت وسائل إعلام فرنسية، اليوم الثلاثاء، أن "المهاجم الفرنسي كيليان مبابي أبلغ إدارة باريس سان جيرمان بعدم رغبته في تجديد عقده الذي ينتهي صيف 2024". 13.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-13T07:57+0000
2023-06-13T07:57+0000
2023-06-13T07:57+0000
مجتمع
نادي باريس سان جيرمان
أخبار نادي ريال مدريد
أخبار فرنسا
منوعات
رياضة
كيليان مبابي
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وأفادت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، بأن "مبابي رفض رسميا، تمديد العقد مع نادي باريس سان جيرمان حتى يونيو/ حزيران 2025"، مشيرةً إلى أن مبابي كان واضحا في الخطاب الرسمي الذي أرسله إلى إدارة نادي الباريسي في وقت سابق أمس الاثنين.وأوضحت الصحيفة الفرنسية أن "خطاب مبابي إلى باريس سان جيرمان تضمن رفضا قاطعا لتفعيل خيار تمديد العقد حتى عام 2025، تحت أي ظرف من الظروف".ونقلت وكالة "فرانس برس"، هي الأخرى، عن مصدر قريب من المفاوضات، قوله إن "باريس سان جرمان لا ينوي ترك مهاجمه البالغ من العمر 24 عاما يرحل في صفقة حرة في عام 2024، مما يفتح الباب أمام انتقاله هذا الصيف إذا فشلت المفاوضات بحلول 31 يوليو/ تموز المقبل".وكانت تقارير إعلامية قالت، الشهر الماضي، إن "مبابي أبلغ فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد، باستعداده للضغط على ناصر الخليفي، رئيس باريس سان جيرمان، من أجل السماح له بالرحيل هذا الصيف".وكان رد بيريز عليه بأنه "مستعد للتوقيع معه فورًا، إذا حصل على موافقة بالرحيل من باريس سان جيرمان".ومدد بطل العالم عام 2018 والوصيف في العام الماضي، عقده مع فريق العاصمة الفرنسية حتى عام 2024، مع إمكانية تمديده لسنة إضافية.
https://sputnikarabic.ae/20230502/مبابي-يسجل-هدفا-غريبا-مستغلا-خطأ-بشريا-فيديو-1076562539.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
نادي باريس سان جيرمان, أخبار نادي ريال مدريد, أخبار فرنسا , منوعات, رياضة, كيليان مبابي
نادي باريس سان جيرمان, أخبار نادي ريال مدريد, أخبار فرنسا , منوعات, رياضة, كيليان مبابي
صحيفة: مبابي يبلغ باريس سان جيرمان برحيله عن الفريق في 2024
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كشفت وسائل إعلام فرنسية، اليوم الثلاثاء، أن "المهاجم الفرنسي كيليان مبابي أبلغ إدارة باريس سان جيرمان بعدم رغبته في تجديد عقده الذي ينتهي صيف 2024".
وأفادت صحيفة
"ليكيب" الفرنسية، بأن "مبابي رفض رسميا، تمديد العقد مع نادي باريس سان جيرمان حتى يونيو/ حزيران 2025"، مشيرةً إلى أن مبابي كان واضحا في الخطاب الرسمي الذي أرسله إلى إدارة نادي الباريسي في وقت سابق أمس الاثنين.
وأوضحت الصحيفة الفرنسية أن "خطاب مبابي إلى باريس سان جيرمان تضمن رفضا قاطعا لتفعيل خيار تمديد العقد حتى عام 2025، تحت أي ظرف من الظروف".
ونقلت وكالة
"فرانس برس"، هي الأخرى، عن مصدر قريب من المفاوضات، قوله إن "باريس سان جرمان لا ينوي ترك مهاجمه البالغ من العمر 24 عاما يرحل في صفقة حرة في عام 2024، مما يفتح الباب أمام انتقاله هذا الصيف إذا فشلت المفاوضات بحلول 31 يوليو/ تموز المقبل".
وكانت تقارير إعلامية قالت، الشهر الماضي، إن "مبابي أبلغ فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد، باستعداده للضغط على ناصر الخليفي، رئيس باريس سان جيرمان، من أجل السماح له بالرحيل هذا الصيف
".
وكان رد بيريز
عليه بأنه "مستعد للتوقيع معه فورًا، إذا حصل على موافقة بالرحيل من باريس سان جيرمان".
ومدد بطل العالم عام 2018 والوصيف في العام الماضي، عقده مع فريق العاصمة الفرنسية حتى عام 2024، مع إمكانية تمديده لسنة إضافية.