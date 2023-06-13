https://sputnikarabic.ae/20230613/صحيفة-مبابي-يبلغ-باريس-سان-جيرمان-برحيله-عن-الفريق-في-2024-1078044684.html

صحيفة: مبابي يبلغ باريس سان جيرمان برحيله عن الفريق في 2024

صحيفة: مبابي يبلغ باريس سان جيرمان برحيله عن الفريق في 2024

كشفت وسائل إعلام فرنسية، اليوم الثلاثاء، أن "المهاجم الفرنسي كيليان مبابي أبلغ إدارة باريس سان جيرمان بعدم رغبته في تجديد عقده الذي ينتهي صيف 2024". 13.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-13T07:57+0000

2023-06-13T07:57+0000

2023-06-13T07:57+0000

مجتمع

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منوعات

رياضة

كيليان مبابي

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وأفادت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، بأن "مبابي رفض رسميا، تمديد العقد مع نادي باريس سان جيرمان حتى يونيو/ حزيران 2025"، مشيرةً إلى أن مبابي كان واضحا في الخطاب الرسمي الذي أرسله إلى إدارة نادي الباريسي في وقت سابق أمس الاثنين.وأوضحت الصحيفة الفرنسية أن "خطاب مبابي إلى باريس سان جيرمان تضمن رفضا قاطعا لتفعيل خيار تمديد العقد حتى عام 2025، تحت أي ظرف من الظروف".ونقلت وكالة "فرانس برس"، هي الأخرى، عن مصدر قريب من المفاوضات، قوله إن "باريس سان جرمان لا ينوي ترك مهاجمه البالغ من العمر 24 عاما يرحل في صفقة حرة في عام 2024، مما يفتح الباب أمام انتقاله هذا الصيف إذا فشلت المفاوضات بحلول 31 يوليو/ تموز المقبل".وكانت تقارير إعلامية قالت، الشهر الماضي، إن "مبابي أبلغ فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد، باستعداده للضغط على ناصر الخليفي، رئيس باريس سان جيرمان، من أجل السماح له بالرحيل هذا الصيف".وكان رد بيريز عليه بأنه "مستعد للتوقيع معه فورًا، إذا حصل على موافقة بالرحيل من باريس سان جيرمان".ومدد بطل العالم عام 2018 والوصيف في العام الماضي، عقده مع فريق العاصمة الفرنسية حتى عام 2024، مع إمكانية تمديده لسنة إضافية.

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