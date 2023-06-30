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https://sputnikarabic.ae/20230630/البتاغون-يعلن-أن-تسليم-طائرات-إف--16-وصواريخ-أتاكمس-لأوكرانيا-قيد-البحث-1078636319.html
البتاغون يعلن أن تسليم طائرات "إف- 16" وصواريخ "أتاكمس" لأوكرانيا قيد البحث
البتاغون يعلن أن تسليم طائرات "إف- 16" وصواريخ "أتاكمس" لأوكرانيا قيد البحث
أعلن رئيس هيئة الأركان المشتركة في الجيش الأمريكي، مارك ميلي، اليوم الجمعة، أنه لا يوجد قرار حتى الآن بتسليم صواريخ " أتاكمس" التكتيكية أو مقاتلات "إف-16" أو... 30.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-30T19:23+0000
2023-06-30T19:23+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
رصد عسكري
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واشنطن - سبوتنيك. وقال ميلي مجيبًا على أسئلة في نادي الصحافة الوطني: "كل هذه الأشياء مطروحة على الطاولة، لا يوجد قرار في الوقت الحالي"، لافتا إلى أن "تسليم هذه الأنواع من الأسلحة إلى كييف قيد البحث".وصرّح رئيس مكتب فلاديمير زيلينسكي، أندريه يرماك، في 27 تموز/ يوليو، أن أوكرانيا تأمل في استلام طائرات من طراز "إف-16" من شركائها الغربيين بحلول نهاية عام 2023.وقال يرماك، في مقابلة مع صحفيين أوكرانيين: "أعتقد أنه يمكننا الحصول على الطائرات قبل نهاية هذا العام".وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام غربية، نقلا عن مسؤولين غربيين، أن أوكرانيا قد تتلقى مقاتلات "إف-16" في أوائل عام 2024، وأن مسألة تحديد البلدان التي ستزود أوكرانيا بالطائرات لا تزال مفتوحة.
https://sputnikarabic.ae/20230620/البنتاغون-مقتل-الجنود-الأوكرانيين-في-النزاع-أمر-محزن-1078319101.html
الولايات المتحدة الأمريكية
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الولايات المتحدة الأمريكية, رصد عسكري
الولايات المتحدة الأمريكية, رصد عسكري

البتاغون يعلن أن تسليم طائرات "إف- 16" وصواريخ "أتاكمس" لأوكرانيا قيد البحث

19:23 GMT 30.06.2023
© AFP 2023 / ANNA MONEYMAKERالجنرال الأمريكي مارك ميلي
الجنرال الأمريكي مارك ميلي - سبوتنيك عربي, 1920, 30.06.2023
© AFP 2023 / ANNA MONEYMAKER
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أعلن رئيس هيئة الأركان المشتركة في الجيش الأمريكي، مارك ميلي، اليوم الجمعة، أنه لا يوجد قرار حتى الآن بتسليم صواريخ " أتاكمس" التكتيكية أو مقاتلات "إف-16" أو ذخائر عنقودية لأوكرانيا، ولكن ينظر في مثل هذه الإمكانية.
واشنطن - سبوتنيك. وقال ميلي مجيبًا على أسئلة في نادي الصحافة الوطني: "كل هذه الأشياء مطروحة على الطاولة، لا يوجد قرار في الوقت الحالي"، لافتا إلى أن "تسليم هذه الأنواع من الأسلحة إلى كييف قيد البحث".
وأوضح ميلي أن القرار في هذا الشأن، يجب أن يصدر عن القيادة السياسية العليا للبلاد.
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وصرّح رئيس مكتب فلاديمير زيلينسكي، أندريه يرماك، في 27 تموز/ يوليو، أن أوكرانيا تأمل في استلام طائرات من طراز "إف-16" من شركائها الغربيين بحلول نهاية عام 2023.
وقال يرماك، في مقابلة مع صحفيين أوكرانيين: "أعتقد أنه يمكننا الحصول على الطائرات قبل نهاية هذا العام".
وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام غربية، نقلا عن مسؤولين غربيين، أن أوكرانيا قد تتلقى مقاتلات "إف-16" في أوائل عام 2024، وأن مسألة تحديد البلدان التي ستزود أوكرانيا بالطائرات لا تزال مفتوحة.
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