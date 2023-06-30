https://sputnikarabic.ae/20230630/البيت-الأبيض-يحمل-الطقس-مسؤولية-فشل-الهجوم-المضاد-1078635395.html
البيت الأبيض يحمل "الطقس" مسؤولية فشل الهجوم المضاد
البيت الأبيض يحمل "الطقس" مسؤولية فشل الهجوم المضاد
عزا البيت الأبيض، اليوم الجمعة، توقف الهجوم الأوكراني إلى الطقس والأشهر الطويلة التي استعدت فيها القوات الروسية للدفاع. 30.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-30T18:08+0000
2023-06-30T18:08+0000
2023-06-30T18:08+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/06/10/1078178346_0:147:3119:1901_1920x0_80_0_0_66905582a22fb75542a555822025bca3.jpg
وقال جون كيربي منسق الاتصالات الاستراتيجية في الأمن القومي: "لم يكن الطقس ملائمًا بالضرورة، وكان لدى الروس الكثير من الوقت كان لديهم شهور للاستعداد".وتكبد نظام كييف خسائر جسيمة بالأرواح والعتاد إثر المحاورلات الفاشلة لاختراق خطوط الدفاع الروسية فيما سمي بـ"الهجوم المضاد".وأفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، بأن القوات المسلحة الروسية صدت محاولات القوات المسلحة الأوكرانية القيام بعمليات هجومية على محاور دونيتسك وكراسني ليمان وجنوب دونيتسك وكوبيانسك.كما أسقطت وسائط الدفاع الجوي 10 مسيرات أوكرانية، وتصدت لعشرة صواريخ "هيمارس" الأمريكية الصنع في مناطق متفرقة.
https://sputnikarabic.ae/20230630/النيران-تلتهم-مدفعا-أمريكيا-بعد-ضربة-موجهة-من-أكاسيا-فيديو-1078634116.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/06/10/1078178346_195:0:2924:2047_1920x0_80_0_0_db281f9ca2908c80876395204dc6713b.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا
البيت الأبيض يحمل "الطقس" مسؤولية فشل الهجوم المضاد
تابعنا عبر
عزا البيت الأبيض، اليوم الجمعة، توقف الهجوم الأوكراني إلى الطقس والأشهر الطويلة التي استعدت فيها القوات الروسية للدفاع.
وقال جون كيربي منسق الاتصالات الاستراتيجية في الأمن القومي: "لم يكن الطقس ملائمًا بالضرورة، وكان لدى الروس الكثير من الوقت كان لديهم شهور للاستعداد".
لقد فعلوا التالي، لقد حفروا في الأرض، لقد حفروا في بعض الأماكن بعمق".
وتكبد نظام كييف خسائر جسيمة بالأرواح والعتاد إثر المحاورلات الفاشلة لاختراق خطوط الدفاع الروسية فيما سمي بـ"الهجوم المضاد".
وأفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، بأن القوات المسلحة الروسية صدت محاولات القوات المسلحة الأوكرانية القيام بعمليات هجومية على محاور دونيتسك وكراسني ليمان وجنوب دونيتسك وكوبيانسك.
كما أسقطت
وسائط الدفاع الجوي 10 مسيرات أوكرانية، وتصدت لعشرة صواريخ "هيمارس" الأمريكية الصنع في مناطق متفرقة.