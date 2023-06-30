https://sputnikarabic.ae/20230630/السفارة-الروسية-في-القاهرة-ثورة-30-يونيو-حدث-جوهري-أثبت-للعالم-أجمع-أنه-لا-يمكن-كسر-إرادة-المصريين-1078633437.html
السفارة الروسية في القاهرة: ثورة 30 يونيو حدث جوهري أثبت للعالم أجمع أنه لا يمكن كسر إرادة المصريين
السفارة الروسية في القاهرة: ثورة 30 يونيو حدث جوهري أثبت للعالم أجمع أنه لا يمكن كسر إرادة المصريين
قالت السفارة الروسية لدى العاصمة المصرية القاهرة، اليوم الجمعة، إن ثورة 30 يونيو/ حزيران، أثبتت للعالم أجمع أنه لا يمكن كسر إرادة المصريين. 30.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-30T15:39+0000
2023-06-30T15:39+0000
2023-06-30T15:39+0000
مصر
روسيا
أخبار مصر الآن
الرئيس عبدالفتاح السيسي
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/04/01/1060750266_0:63:1280:783_1920x0_80_0_0_f11ce7f134b1ce996d735acc60821b47.jpg
وأشار السفير الروسي لدى القاهرة، غيورغي بوريسينكو، في رسالة بمناسبة مرور 10 سنوات على ثورة 30 يونيو، إلى أن "هذا الحدث الجوهري سمح للدولة في تاريخ مصر الحديث بإعادة هويتها وأصالتها".وأضاف أن الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، "يوصل بكرامة قيادة شعبه على طريق الاستقلال والازدهار، وأن مصر تحت قيادته هي دولة نامية ديناميكيا، وتحتل موقعا مركزيا في المجتمع العربي، وهي واحدة من الدول الرائدة في القارة الأفريقية، وتتمتع بتأثير كبير على المسرح العالمي"، بحسب رسالته المنشورة على مواقع التواصل.وتابع بوريسينكو أنه "في خلال هذه السنوات العشر، تمكنت روسيا ومصر من تعزيز تفاعلهما بشكل كبير، والذي أصبح له الآن طابع الشراكة الإستراتيجية، وجاء ذلك في الاتفاقية التي وقعها رئيسا البلدين في عام 2018"، مشددا على أن "التعاون بين روسيا ومصر متكامل ويغطي المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية والثقافية والتعليمية والعلمية وغيرها".وأردف: وتطرق السفير الروسي لدى القاهرة، غيورغي بوريسينكو، إلى أوجه تعاون أخرى مثمرة بين روسيا ومصر، خلال السنوات العشر الماضية، ومنها "إنشاء منطقة صناعية روسية في منطقة قناة السويس، كما تساعد شركتا الطاقة الروسيتان الرائدتان "روسنفت" و"لوك أويل" مصر في تطوير حقول الغاز والنفط، فضلا عن أن شركة "ترانس ماش حولدينغ" أوفت بالتزاماتها بموجب أكبر عقد للسكك الحديدية المصرية لشراء 1300 سيارة ركاب".وشدد على أن:كما لفت بوريسينكو إلى أنه "يدرس حاليا قرابة 16 ألف شاب مصري في روسيا، بينما تخطط بعض الجامعات الروسية الرائدة لفتح فروع لها في مصر".وأكد أن "روسيا ومصر تتعاونان بشكل وثيق في مجال السياسة الخارجية والأمن القومي، وتعملان سويا لتعزيز الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتوصل إلى مبادرات مشتركة ودعم بعضنا بعضا في منصات عالمية مثل الأمم المتحدة".وختم السفير الروسي لدى القاهرة، رسالة تهنئته بمناسبة الذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو، "بالإعراب عن ثقته بأن المزيد من الإنجازات المشتركة تنتظرنا في المستقبل، في سياق النظام العالمي المتغير الذي أصبح متعدد الأقطاب، ستحتل مصر بالتأكيد مكانا بارزا في الهيكلة الجديدة للعلاقات الدولية، حيث تكون روسيا بصفتها صديقا حقيقيا على الاستعداد دائما لمساعدتها، تحيا مصر، وعاشت الصداقة الروسية المصرية".
https://sputnikarabic.ae/20230503/روساتوم-انطلاق-أعمال-بناء-وحدة-الطاقة-الثالثة-في-محطة-الضبعة-النووية-في-مصر-1076610867.html
https://sputnikarabic.ae/20220519/السفير-المصري-لدى-روسيا-لـسبوتنيك-القمح-الروسي-جيد-ويهمنا-الاستمرار-باستيراده-1062440324.html
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/04/01/1060750266_77:0:1214:853_1920x0_80_0_0_5c53169c63e4d4e588f564dd468c3289.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
مصر, روسيا, أخبار مصر الآن, الرئيس عبدالفتاح السيسي, العالم العربي
مصر, روسيا, أخبار مصر الآن, الرئيس عبدالفتاح السيسي, العالم العربي
السفارة الروسية في القاهرة: ثورة 30 يونيو حدث جوهري أثبت للعالم أجمع أنه لا يمكن كسر إرادة المصريين
تابعنا عبر
قالت السفارة الروسية لدى العاصمة المصرية القاهرة، اليوم الجمعة، إن ثورة 30 يونيو/ حزيران، أثبتت للعالم أجمع أنه لا يمكن كسر إرادة المصريين.
وأشار السفير الروسي لدى القاهرة، غيورغي بوريسينكو، في رسالة بمناسبة مرور 10 سنوات على ثورة 30 يونيو، إلى أن "هذا الحدث الجوهري سمح للدولة في تاريخ مصر الحديث بإعادة هويتها وأصالتها".
وأضاف أن الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، "يوصل بكرامة قيادة شعبه على طريق الاستقلال والازدهار، وأن مصر تحت قيادته هي دولة نامية ديناميكيا، وتحتل موقعا مركزيا في المجتمع العربي، وهي واحدة من الدول الرائدة في القارة الأفريقية، وتتمتع بتأثير كبير على المسرح العالمي"، بحسب رسالته المنشورة على مواقع التواصل.
وتابع بوريسينكو أنه "في خلال هذه السنوات العشر، تمكنت روسيا ومصر من تعزيز تفاعلهما بشكل كبير، والذي أصبح له الآن طابع الشراكة الإستراتيجية، وجاء ذلك في الاتفاقية التي وقعها رئيسا البلدين في عام 2018
"، مشددا على أن "التعاون بين روسيا ومصر متكامل ويغطي المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية والثقافية والتعليمية والعلمية وغيرها".
"وعلى وجه الخصوص، تقوم شركة "روساتوم
" الحكومية الروسية ببناء أول محطة للطاقة النووية المصرية في مدينة الضبعة، والتي ستتألف من 4 وحدات مفاعلات، وستصبح واحدة من أكبر المحطات في العالم، إن تنفيذ المشروع الضخم، الأكبر من السد العالي بأسوان، يتوافق تماما مع الخطة التي أقرها فخامة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وحتى قبل الموعد المحدد".
وتطرق السفير الروسي لدى القاهرة، غيورغي بوريسينكو، إلى أوجه تعاون أخرى مثمرة بين روسيا ومصر، خلال السنوات العشر الماضية، ومنها "إنشاء منطقة صناعية روسية
في منطقة قناة السويس، كما تساعد شركتا الطاقة الروسيتان الرائدتان "روسنفت" و"لوك أويل" مصر في تطوير حقول الغاز والنفط، فضلا عن أن شركة "ترانس ماش حولدينغ" أوفت بالتزاماتها بموجب أكبر عقد للسكك الحديدية المصرية لشراء 1300 سيارة ركاب".
"روسيا هي المورد الرئيسي للحبوب والمنتجات الزراعية الأخرى لمصر، وعلى الرغم من محاولات الغرب منع صادراتنا من أجل حرمان الدول المحتاجة للغذاء وإحداث مجاعة، فقد استقبل المصريون في العام الزراعي 2022 - 2023 نحو 8 ملايين طن من القمح الروسي
، وهو عدد أكبر من ذي قبل، كما زاد إجمالي التجارة الثنائية العام الماضي، وتجاوز 6 مليارات دولار أمريكي".
كما لفت بوريسينكو إلى أنه "يدرس حاليا قرابة 16 ألف شاب مصري في روسيا، بينما تخطط بعض الجامعات الروسية الرائدة لفتح فروع لها في مصر".
وأكد أن "روسيا ومصر تتعاونان بشكل وثيق في مجال السياسة الخارجية والأمن القومي، وتعملان سويا لتعزيز الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتوصل إلى مبادرات مشتركة ودعم بعضنا بعضا في منصات عالمية مثل الأمم المتحدة".
وختم السفير الروسي لدى القاهرة، رسالة تهنئته بمناسبة الذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو، "بالإعراب عن ثقته بأن المزيد من الإنجازات المشتركة تنتظرنا في المستقبل، في سياق النظام العالمي المتغير الذي أصبح متعدد الأقطاب، ستحتل مصر بالتأكيد مكانا بارزا في الهيكلة الجديدة للعلاقات الدولية، حيث تكون روسيا بصفتها صديقا حقيقيا على الاستعداد دائما لمساعدتها، تحيا مصر، وعاشت الصداقة الروسية المصرية".