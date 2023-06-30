https://sputnikarabic.ae/20230630/السودان-فرار-مليونين-و600-ألف-شخص-من-منازلهم-بسبب-الصراع-في-البلاد-1078614183.html
السودان... فرار مليونين و600 ألف شخص من منازلهم بسبب الصراع في البلاد
السودان... فرار مليونين و600 ألف شخص من منازلهم بسبب الصراع في البلاد
أكد تقرير أممي، أمس الخميس، فرار ما يزيد على 2.6 مليون شخص من منازلهم في السودان، بسبب الصراع الدائر في البلاد. 30.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-30T07:54+0000
2023-06-30T07:54+0000
2023-06-30T07:54+0000
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ونشر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا"، أمس الخميس، تقريرا أكد فيه فرار أكثر من 2.6 مليون شخص من منازلهم، منذ اندلاع القتال الدائر في السودان، في الخامس عشر من شهر نيسان/أبريل الماضي.وأوضح التقرير الأممي أن أكثر من 2.1 مليون شخص نزحوا داخليا، أي داخل المدن السودانية، وذلك منذ بدء القتال في أبريل الماضي، منهم 1.4 مليون شخص فروا من العاصمة الخرطوم، في وقت عبر أكثر من 560 ألف شخص الحدود السودانية إلى البلدان المجاورة، معظمهم إلى تشاد ومصر وجنوب السودان.وأوضح الموقع الرسمي لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا"، أن "المنظمات الإنسانية وصلت إلى أكثر من 2.8 مليون شخص في جميع أنحاء السودان، من خلال تقديم خدمات الغذاء والتغذية والصحة والمياه والحماية، وذلك خلال الشهرين الماضيين".ومنذ 15 أبريل الماضي، تدور اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة من أنحاء السودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية، بينها القصر الجمهوري ومقر القيادة العامة للقوات المسلحة وقيادة قوات الدعم السريع، وعدد من المطارات العسكرية والمدنية.واتفق طرفا النزاع عدة مرات على وقفٍ لإطلاق النار دون التقيد به.
https://sputnikarabic.ae/20230627/قوات-الدعم-السريع-تطلق-سراح-100-أسير-من-الجيش-السوداني-1078545320.html
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أخبار السودان اليوم, اتفاق السودان, المجلس السيادي في السودان, قوات الدعم السريع السودانية, العالم العربي, الأخبار, مصر, أخبار مصر الآن, أخبار تشاد
أخبار السودان اليوم, اتفاق السودان, المجلس السيادي في السودان, قوات الدعم السريع السودانية, العالم العربي, الأخبار, مصر, أخبار مصر الآن, أخبار تشاد
السودان... فرار مليونين و600 ألف شخص من منازلهم بسبب الصراع في البلاد
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أكد تقرير أممي، أمس الخميس، فرار ما يزيد على 2.6 مليون شخص من منازلهم في السودان، بسبب الصراع الدائر في البلاد.
ونشر مكتب
الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا"، أمس الخميس، تقريرا أكد فيه فرار أكثر من 2.6 مليون شخص من منازلهم، منذ اندلاع القتال الدائر في السودان، في الخامس عشر من شهر نيسان/أبريل الماضي.
وأوضح التقرير الأممي
أن أكثر من 2.1 مليون شخص نزحوا داخليا، أي داخل المدن السودانية، وذلك منذ بدء القتال في أبريل الماضي، منهم 1.4 مليون شخص فروا من العاصمة الخرطوم، في وقت عبر أكثر من 560 ألف شخص الحدود السودانية إلى البلدان المجاورة، معظمهم إلى تشاد ومصر وجنوب السودان.
وأوضح الموقع الرسمي لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا"، أن "المنظمات الإنسانية وصلت إلى أكثر من 2.8 مليون شخص في جميع أنحاء السودان
، من خلال تقديم خدمات الغذاء والتغذية والصحة والمياه والحماية، وذلك خلال الشهرين الماضيين".
ومنذ 15 أبريل الماضي، تدور اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة من أنحاء السودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية
، بينها القصر الجمهوري ومقر القيادة العامة للقوات المسلحة وقيادة قوات الدعم السريع، وعدد من المطارات العسكرية والمدنية.
واتفق طرفا النزاع عدة مرات على وقفٍ لإطلاق النار دون التقيد به.