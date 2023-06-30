https://sputnikarabic.ae/20230630/القوات-الأوكرانية-تقصف-أراضي-جمهورية-دونيتسك-28-مرة-خلال-الساعات-الـ-24-الماضية-1078637595.html
القوات الأوكرانية تقصف أراضي جمهورية دونيتسك 28 مرة خلال الساعات الـ 24 الماضية
القوات الأوكرانية تقصف أراضي جمهورية دونيتسك 28 مرة خلال الساعات الـ 24 الماضية
أفادت ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق قضايا الجرائم العسكرية التابع لأوكرانيا، صباح اليوم السبت، بأن القوات الأوكرانية قامت... 30.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-30T22:33+0000
2023-06-30T22:33+0000
2023-06-30T22:33+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الأوكرانية
أخبار جمهورية دونيتسك
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وأوضحت الممثلية في بيان على قناتها بموقع تليغرام أنه تم تسجيل تسعة عمليات قصف بواسطة مدافع عيار 155 ملم في اتجاه دونيتسك، و17 عملية قصف بمدافع عيار 152 ملم في اتجاه غورلوفكا، بالإضافة إلى عمليتي قصف من الصواريخ المتعددة في اتجاه ياسينوفاتسك.وأشارت الممثلية إلى أن إجمالي عدد القذائف التي أطلقتها القوات الأوكرانية بلغ 174 قذيفة من مختلف الأعيرة.وتواصل القوات الأوكرانية قصف الأحياء السكنية والبنى التحتية في مناطق ومدن جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون.فيما تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
https://sputnikarabic.ae/20230629/القوات-الأوكرانية-تقصف-دونيتسك-وغورليفكا--1078606538.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
القوات الأوكرانية, أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم
القوات الأوكرانية, أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم
القوات الأوكرانية تقصف أراضي جمهورية دونيتسك 28 مرة خلال الساعات الـ 24 الماضية
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أفادت ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق قضايا الجرائم العسكرية التابع لأوكرانيا، صباح اليوم السبت، بأن القوات الأوكرانية قامت خلال الساعات الـ 24 الماضية بـ 28 قصفًا على أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية، بإطلاق 174 قذيفة من مختلف الأعيرة.
وأوضحت الممثلية في بيان على قناتها بموقع تليغرام أنه تم تسجيل تسعة عمليات قصف بواسطة مدافع عيار 155 ملم في اتجاه دونيتسك، و17 عملية قصف بمدافع عيار 152 ملم في اتجاه غورلوفكا، بالإضافة إلى عمليتي قصف من الصواريخ المتعددة في اتجاه ياسينوفاتسك.
وأشارت الممثلية إلى أن إجمالي عدد القذائف التي أطلقتها القوات الأوكرانية بلغ 174 قذيفة من مختلف الأعيرة.
وتواصل القوات الأوكرانية قصف الأحياء السكنية والبنى التحتية
في مناطق ومدن جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون.
فيما تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.