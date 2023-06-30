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- سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230630/القوات-الأوكرانية-تقصف-أراضي-جمهورية-دونيتسك-28-مرة-خلال-الساعات-الـ-24-الماضية-1078637595.html
القوات الأوكرانية تقصف أراضي جمهورية دونيتسك 28 مرة خلال الساعات الـ 24 الماضية
القوات الأوكرانية تقصف أراضي جمهورية دونيتسك 28 مرة خلال الساعات الـ 24 الماضية
أفادت ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق قضايا الجرائم العسكرية التابع لأوكرانيا، صباح اليوم السبت، بأن القوات الأوكرانية قامت... 30.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-30T22:33+0000
2023-06-30T22:33+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الأوكرانية
أخبار جمهورية دونيتسك
روسيا
أخبار روسيا اليوم
العالم
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وأوضحت الممثلية في بيان على قناتها بموقع تليغرام أنه تم تسجيل تسعة عمليات قصف بواسطة مدافع عيار 155 ملم في اتجاه دونيتسك، و17 عملية قصف بمدافع عيار 152 ملم في اتجاه غورلوفكا، بالإضافة إلى عمليتي قصف من الصواريخ المتعددة في اتجاه ياسينوفاتسك.وأشارت الممثلية إلى أن إجمالي عدد القذائف التي أطلقتها القوات الأوكرانية بلغ 174 قذيفة من مختلف الأعيرة.وتواصل القوات الأوكرانية قصف الأحياء السكنية والبنى التحتية في مناطق ومدن جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون.فيما تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
https://sputnikarabic.ae/20230629/القوات-الأوكرانية-تقصف-دونيتسك-وغورليفكا--1078606538.html
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القوات الأوكرانية, أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم
القوات الأوكرانية, أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم

القوات الأوكرانية تقصف أراضي جمهورية دونيتسك 28 مرة خلال الساعات الـ 24 الماضية

22:33 GMT 30.06.2023
© Sputnik . Sergey Baturin / الانتقال إلى بنك الصورتداعيات قصف القوات المسلحة الأوكرانية في حي كييفسكي في دونيتسك
تداعيات قصف القوات المسلحة الأوكرانية في حي كييفسكي في دونيتسك - سبوتنيك عربي, 1920, 30.06.2023
© Sputnik . Sergey Baturin
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أفادت ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق قضايا الجرائم العسكرية التابع لأوكرانيا، صباح اليوم السبت، بأن القوات الأوكرانية قامت خلال الساعات الـ 24 الماضية بـ 28 قصفًا على أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية، بإطلاق 174 قذيفة من مختلف الأعيرة.
وأوضحت الممثلية في بيان على قناتها بموقع تليغرام أنه تم تسجيل تسعة عمليات قصف بواسطة مدافع عيار 155 ملم في اتجاه دونيتسك، و17 عملية قصف بمدافع عيار 152 ملم في اتجاه غورلوفكا، بالإضافة إلى عمليتي قصف من الصواريخ المتعددة في اتجاه ياسينوفاتسك.
تداعيات قصف القوات المسلحة الأوكرانية في حي كييفسكي في دونيتسك - سبوتنيك عربي, 1920, 29.06.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الأوكرانية تقصف دونيتسك وغورليفكا
أمس, 21:19 GMT
وأشارت الممثلية إلى أن إجمالي عدد القذائف التي أطلقتها القوات الأوكرانية بلغ 174 قذيفة من مختلف الأعيرة.
وتواصل القوات الأوكرانية قصف الأحياء السكنية والبنى التحتية في مناطق ومدن جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون.
فيما تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
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