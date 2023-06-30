https://sputnikarabic.ae/20230630/رئيس-وزراء-مولدوفا-مطلق-النار-في-مطار-كيشينيوف-مواطن-طاجيكستاني-1078634953.html
رئيس وزراء مولدوفا: مطلق النار في مطار كيشينيوف مواطن طاجيكستاني
رئيس وزراء مولدوفا: مطلق النار في مطار كيشينيوف مواطن طاجيكستاني
أعلن رئيس وزراء مولدوفا، دورين ريسيان، اليوم الجمعة، أن مواطنا من طاجيكستان في الأربعينيات من عمره، فتح النار في مطار كيشينيوف، ما أسفر عن مقتل شخصين. 30.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-30T17:23+0000
2023-06-30T17:23+0000
2023-06-30T17:23+0000
العالم
أخبار العالم الآن
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/06/1e/1078634796_0:57:2862:1666_1920x0_80_0_0_fa131a11acf47cce5f531db82d49e287.jpg
وكتب ريسيان في بيان له على مواقع التواصل: "حادث أمني خطير في مطار كيشينيوف الدولي، حيث مُنع مواطن من طاجيكستان يبلغ من العمر 43 عاما من دخول مولدوفا لأسباب أمنية، وأثناء مرافقته إلى المنطقة المخصصة للعودة، أطلق النار على أحد حرس الحدود وضابط أمن بالمطار، باستخدامه مسدسا سرقه من ضابط شرطة حرس الحدود".وأفادت شرطة مولدوفا، اليوم الجمعة، بأن شخصا مجهولا فتح النار في مطار كيشينيوف الدولي، فيما تم إجلاء الركاب.وأضافت الشرطة "أطلق المسلح عدة طلقات في مطار كيشينيوف وتم إجلاء الركاب لأسباب أمنية"، فيما ذكرت قنوات عبر "تلغرام" أن أجنبيا مُنع من دخول مولدوفا هو من أطلق النار.وذكر موقع المطار على شبكة الإنترنت أنه تم تعليق الحركة الجوية في المطار بسبب الحادث وعمليات إجلاء الركاب.من جانبها، أعلنت وزارة الداخلية المولدوفية وصول قوات "مولنيا" الخاصة إلى مطار كيشينيوف، حيث قام مطلق النار بتحصين نفسه، مشيرة إلى سقوط قتيلين إثر حادث إطلاق النار.
https://sputnikarabic.ae/20211120/إطلاق-نار-عن-طريق-الخطأ-يحدث-فوضى-في-مطار-أتلانتا-الدولي-فيديو-1050761582.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/06/1e/1078634796_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c08e1c29fbbe2da7ebc9b3b2063354e1.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
رئيس وزراء مولدوفا: مطلق النار في مطار كيشينيوف مواطن طاجيكستاني
تابعنا عبر
أعلن رئيس وزراء مولدوفا، دورين ريسيان، اليوم الجمعة، أن مواطنا من طاجيكستان في الأربعينيات من عمره، فتح النار في مطار كيشينيوف، ما أسفر عن مقتل شخصين.
وكتب ريسيان في بيان له على مواقع التواصل: "حادث أمني خطير في مطار كيشينيوف الدولي، حيث مُنع مواطن من طاجيكستان يبلغ من العمر 43 عاما من دخول مولدوفا لأسباب أمنية، وأثناء مرافقته إلى المنطقة المخصصة للعودة، أطلق النار على أحد حرس الحدود وضابط أمن بالمطار، باستخدامه مسدسا سرقه من ضابط شرطة حرس الحدود".
وأفادت شرطة مولدوفا، اليوم الجمعة، بأن شخصا مجهولا فتح النار في مطار كيشينيوف الدولي، فيما تم إجلاء الركاب.
20 نوفمبر 2021, 20:33 GMT
وأضافت الشرطة "أطلق المسلح عدة طلقات في مطار كيشينيوف وتم إجلاء الركاب لأسباب أمنية"، فيما ذكرت قنوات عبر "تلغرام" أن أجنبيا مُنع من دخول مولدوفا هو من أطلق النار.
وذكر موقع المطار على شبكة الإنترنت أنه تم تعليق الحركة الجوية في المطار بسبب الحادث وعمليات إجلاء الركاب.
من جانبها، أعلنت وزارة الداخلية المولدوفية
وصول قوات "مولنيا" الخاصة إلى مطار كيشينيوف، حيث قام مطلق النار بتحصين نفسه، مشيرة إلى سقوط قتيلين
إثر حادث إطلاق النار.