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رئيس وزراء مولدوفا: مطلق النار في مطار كيشينيوف مواطن طاجيكستاني
رئيس وزراء مولدوفا: مطلق النار في مطار كيشينيوف مواطن طاجيكستاني
أعلن رئيس وزراء مولدوفا، دورين ريسيان، اليوم الجمعة، أن مواطنا من طاجيكستان في الأربعينيات من عمره، فتح النار في مطار كيشينيوف، ما أسفر عن مقتل شخصين. 30.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-30T17:23+0000
2023-06-30T17:23+0000
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وكتب ريسيان في بيان له على مواقع التواصل: "حادث أمني خطير في مطار كيشينيوف الدولي، حيث مُنع مواطن من طاجيكستان يبلغ من العمر 43 عاما من دخول مولدوفا لأسباب أمنية، وأثناء مرافقته إلى المنطقة المخصصة للعودة، أطلق النار على أحد حرس الحدود وضابط أمن بالمطار، باستخدامه مسدسا سرقه من ضابط شرطة حرس الحدود".وأفادت شرطة مولدوفا، اليوم الجمعة، بأن شخصا مجهولا فتح النار في مطار كيشينيوف الدولي، فيما تم إجلاء الركاب.وأضافت الشرطة "أطلق المسلح عدة طلقات في مطار كيشينيوف وتم إجلاء الركاب لأسباب أمنية"، فيما ذكرت قنوات عبر "تلغرام" أن أجنبيا مُنع من دخول مولدوفا هو من أطلق النار.وذكر موقع المطار على شبكة الإنترنت أنه تم تعليق الحركة الجوية في المطار بسبب الحادث وعمليات إجلاء الركاب.من جانبها، أعلنت وزارة الداخلية المولدوفية وصول قوات "مولنيا" الخاصة إلى مطار كيشينيوف، حيث قام مطلق النار بتحصين نفسه، مشيرة إلى سقوط قتيلين إثر حادث إطلاق النار.
https://sputnikarabic.ae/20211120/إطلاق-نار-عن-طريق-الخطأ-يحدث-فوضى-في-مطار-أتلانتا-الدولي-فيديو-1050761582.html
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رئيس وزراء مولدوفا: مطلق النار في مطار كيشينيوف مواطن طاجيكستاني

17:23 GMT 30.06.2023
© AFP 2023 / DANIEL MIHAILESCUرئيس وزراء مولدوفيا، دورين ريسيان
رئيس وزراء مولدوفيا، دورين ريسيان - سبوتنيك عربي, 1920, 30.06.2023
رئيس وزراء مولدوفيا، دورين ريسيان
© AFP 2023 / DANIEL MIHAILESCU
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أعلن رئيس وزراء مولدوفا، دورين ريسيان، اليوم الجمعة، أن مواطنا من طاجيكستان في الأربعينيات من عمره، فتح النار في مطار كيشينيوف، ما أسفر عن مقتل شخصين.
وكتب ريسيان في بيان له على مواقع التواصل: "حادث أمني خطير في مطار كيشينيوف الدولي، حيث مُنع مواطن من طاجيكستان يبلغ من العمر 43 عاما من دخول مولدوفا لأسباب أمنية، وأثناء مرافقته إلى المنطقة المخصصة للعودة، أطلق النار على أحد حرس الحدود وضابط أمن بالمطار، باستخدامه مسدسا سرقه من ضابط شرطة حرس الحدود".
وأفادت شرطة مولدوفا، اليوم الجمعة، بأن شخصا مجهولا فتح النار في مطار كيشينيوف الدولي، فيما تم إجلاء الركاب.
رحلة طيران خطوط يونايتد الأمريكية UA328 تعود إلى مطار دنفر الدولي بعد اشتعال النيران أثناء التحليق فوق دنفر، كولورادو، أمريكا، 20 فبراير/ شباط 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.11.2021
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وأضافت الشرطة "أطلق المسلح عدة طلقات في مطار كيشينيوف وتم إجلاء الركاب لأسباب أمنية"، فيما ذكرت قنوات عبر "تلغرام" أن أجنبيا مُنع من دخول مولدوفا هو من أطلق النار.
وذكر موقع المطار على شبكة الإنترنت أنه تم تعليق الحركة الجوية في المطار بسبب الحادث وعمليات إجلاء الركاب.
من جانبها، أعلنت وزارة الداخلية المولدوفية وصول قوات "مولنيا" الخاصة إلى مطار كيشينيوف، حيث قام مطلق النار بتحصين نفسه، مشيرة إلى سقوط قتيلين إثر حادث إطلاق النار.
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