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https://sputnikarabic.ae/20230630/مكتب-زيلينسكي-أوكرانيا-عضو-في-الناتو-وفق-المعايير-الغربية-1078635108.html
مكتب زيلينسكي: أوكرانيا عضو في الناتو "وفق المعايير الغربية"
مكتب زيلينسكي: أوكرانيا عضو في الناتو "وفق المعايير الغربية"
قال ميخائيل بودولاك، مستشار رئيس مكتب فلاديمير زيلينسكي، اليوم الجمعة، إن أوكرانيا هي بالفعل عضو بحكم الواقع في الناتو، لأنها تمتلك أسلحة غربية وتتبع المعايير... 30.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-30T17:51+0000
2023-06-30T17:51+0000
أخبار أوكرانيا
الناتو
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وقال بودولاك في مقابلة مع قناة "أي نيوز": "لنكن براغماتيين، أوكرانيا بالفعل عضو بحكم الواقع في حلف شمال الأطلسي لأن لدينا أسلحة غربية ومعايير غربية ونحن ندافع عن الغرب".وأعلن إيغور جوفكفا، نائب مدير مكتب الرئيس الأوكراني زيلينسكي، في وقت سابق من اليوم الجمعة، أن زيلينسكي لن يحضر قمة "الناتو" في فيلنيوس إلا إذا أظهر زعماء حلف الناتو ما يكفي من "الشجاعة" تجاه عضوية أوكرانيا.وأكد جوفكفا، في تصريح لوكالة "رويترز"، أن "الرئيس لن يشارك في القمة إلا إذا أظهر الزعماء الشجاعة اللازمة"، مشيرًا إلى أن زيلينسكي ليس لديه وقت وحضوره لقمة فيلنيوس لن يكون له فائدة إذا لم تتحقق نتائج ملموسة.
https://sputnikarabic.ae/20230630/البيت-الأبيض-ليس-لدينا-ما-نشاركه-بشأن-طلب-بولندا-نشر-أسلحة-نووية-أمريكية-على-أراضيها-1078634241.html
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أخبار أوكرانيا, الناتو
أخبار أوكرانيا, الناتو

مكتب زيلينسكي: أوكرانيا عضو في الناتو "وفق المعايير الغربية"

17:51 GMT 30.06.2023
© NATO / الناتو
الناتو - سبوتنيك عربي, 1920, 30.06.2023
© NATO /
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قال ميخائيل بودولاك، مستشار رئيس مكتب فلاديمير زيلينسكي، اليوم الجمعة، إن أوكرانيا هي بالفعل عضو بحكم الواقع في الناتو، لأنها تمتلك أسلحة غربية وتتبع المعايير الغربية.
وقال بودولاك في مقابلة مع قناة "أي نيوز": "لنكن براغماتيين، أوكرانيا بالفعل عضو بحكم الواقع في حلف شمال الأطلسي لأن لدينا أسلحة غربية ومعايير غربية ونحن ندافع عن الغرب".

ووفقا له، فإن قمة الحلف في يوليو/ تموز في فيلنيوس ستناقش "اندماج" البلاد بشكل أعمق في الناتو، ولكن ليس العضوية الرسمية.

جون كيربي - سبوتنيك عربي, 1920, 30.06.2023
البيت الأبيض: ليس لدينا ما نشاركه بشأن طلب بولندا نشر أسلحة نووية أمريكية على أراضيها
16:19 GMT
وأعلن إيغور جوفكفا، نائب مدير مكتب الرئيس الأوكراني زيلينسكي، في وقت سابق من اليوم الجمعة، أن زيلينسكي لن يحضر قمة "الناتو" في فيلنيوس إلا إذا أظهر زعماء حلف الناتو ما يكفي من "الشجاعة" تجاه عضوية أوكرانيا.
وأكد جوفكفا، في تصريح لوكالة "رويترز"، أن "الرئيس لن يشارك في القمة إلا إذا أظهر الزعماء الشجاعة اللازمة"، مشيرًا إلى أن زيلينسكي ليس لديه وقت وحضوره لقمة فيلنيوس لن يكون له فائدة إذا لم تتحقق نتائج ملموسة.
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