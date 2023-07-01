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https://sputnikarabic.ae/20230701/إندونيسيا-تتعرض-لزلزال-بقوة-64-درجة-والأضرار-طفيفة-1078639824.html
إندونيسيا تتعرض لزلزال بقوة 6.4 درجة والأضرار طفيفة
إندونيسيا تتعرض لزلزال بقوة 6.4 درجة والأضرار طفيفة
ضرب زلزال بلغت قوته 6.4 درجة الجزيرة الإندونيسية جاوة مساء يوم الجمعة، مما أسفر عن إصابة ما لا يقل عن 10 أشخاص، في حين توفي شخص واحد بسبب أزمة قلبية أثناء... 01.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-01T04:46+0000
2023-07-01T04:52+0000
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ووفقا للوكالة الوطنية للأرصاد الجوية وعلوم المناخ والجيوفيزياء في إندونيسيا، وقع الزلزال بقوة 6.4 درجة على بعد 86 كيلومترًا جنوب غرب بانتول في منطقة يوجياكارتا الخاصة، وبلغ عمق الزلزال بلغ 25 كيلومترًا.وذكرت الهيئة الوطنية لمكافحة الكوارث في إندونيسيا أن شخصا واحدا توفي في مقاطعة بانتول بإقليم يوجياكارتا بسبب الزلزال.وتسببت الهزة في أضرار طفيفة لمئات المنازل وبعض المكاتب والمرافق الصحية والتعليمية المنتشرة في منطقة يوجياكارتا ومحافظة جاوة الوسطى، بحسب الوكالة. وذكرت الوكالة أن الزلزال، الذي وقع على عمق 25 كيلومترًا (15 ميلاً)، شعر به في عدة مدن في منطقة يوجياكارتا وشرق ووسط جاوة، وهي أكبر جزر إندونيسيا سكانًا. لم يتم إصدار تحذير من حدوث موجات مد عاتية (تسونامي).في هذا السياق، أفادت الوكالة بأن هناك 5 هزات ارتدادية تم تسجيلها حتى الساعة 20:40، وأكبر قوة للهزة بلغت 4.5 درجة.تقع إندونيسيا في جنوب شرق آسيا، وتقع على ما يسمى بـ "حلقة النار الباسيفية"، وهي منطقة زلزالية نشطة للغاية حيث تلتقي لوحات مختلفة على قشرة الأرض وتتسبب في حدوث عدد كبير من الزلازل والبراكين.
https://sputnikarabic.ae/20230604/زلزال-قوي-يضرب-شرق-إندونيسيا-ولا-تحذير-من-تسونامي-1077714501.html
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أخبار إندونيسيا, زلزال, العالم, أخبار العالم الآن
أخبار إندونيسيا, زلزال, العالم, أخبار العالم الآن

إندونيسيا تتعرض لزلزال بقوة 6.4 درجة والأضرار طفيفة

04:46 GMT 01.07.2023 (تم التحديث: 04:52 GMT 01.07.2023)
© AFP 2023 / Christ Belseranضابط شرطة يتفقد منزلًا متضررًا بعد زلزال بقوة 7.6 درجة ضرب أعماق المحيط قبالة إندونيسيا وتيمور الشرقية، في سوملاكي في ريجنسي جزر تانيمبار في 10 يناير 2023.
ضابط شرطة يتفقد منزلًا متضررًا بعد زلزال بقوة 7.6 درجة ضرب أعماق المحيط قبالة إندونيسيا وتيمور الشرقية، في سوملاكي في ريجنسي جزر تانيمبار في 10 يناير 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 01.07.2023
© AFP 2023 / Christ Belseran
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ضرب زلزال بلغت قوته 6.4 درجة الجزيرة الإندونيسية جاوة مساء يوم الجمعة، مما أسفر عن إصابة ما لا يقل عن 10 أشخاص، في حين توفي شخص واحد بسبب أزمة قلبية أثناء الزلزال.
ووفقا للوكالة الوطنية للأرصاد الجوية وعلوم المناخ والجيوفيزياء في إندونيسيا، وقع الزلزال بقوة 6.4 درجة على بعد 86 كيلومترًا جنوب غرب بانتول في منطقة يوجياكارتا الخاصة، وبلغ عمق الزلزال بلغ 25 كيلومترًا.
مقياس ريختر - سبوتنيك عربي, 1920, 04.06.2023
زلزال قوي يضرب شرق إندونيسيا ولا تحذير من تسونامي
4 يونيو, 03:42 GMT
وذكرت الهيئة الوطنية لمكافحة الكوارث في إندونيسيا أن شخصا واحدا توفي في مقاطعة بانتول بإقليم يوجياكارتا بسبب الزلزال.
وتسببت الهزة في أضرار طفيفة لمئات المنازل وبعض المكاتب والمرافق الصحية والتعليمية المنتشرة في منطقة يوجياكارتا ومحافظة جاوة الوسطى، بحسب الوكالة.
وذكرت الوكالة أن الزلزال، الذي وقع على عمق 25 كيلومترًا (15 ميلاً)، شعر به في عدة مدن في منطقة يوجياكارتا وشرق ووسط جاوة، وهي أكبر جزر إندونيسيا سكانًا. لم يتم إصدار تحذير من حدوث موجات مد عاتية (تسونامي).
في هذا السياق، أفادت الوكالة بأن هناك 5 هزات ارتدادية تم تسجيلها حتى الساعة 20:40، وأكبر قوة للهزة بلغت 4.5 درجة.
تقع إندونيسيا في جنوب شرق آسيا، وتقع على ما يسمى بـ "حلقة النار الباسيفية"، وهي منطقة زلزالية نشطة للغاية حيث تلتقي لوحات مختلفة على قشرة الأرض وتتسبب في حدوث عدد كبير من الزلازل والبراكين.
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