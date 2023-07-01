https://sputnikarabic.ae/20230701/القوات-الأوكرانية-تقصف-أراضي-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-36-مرة-خلال-اليوم-الماضي-1078653643.html
القوات الأوكرانية تقصف أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية 36 مرة خلال اليوم الماضي
القوات الأوكرانية تقصف أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية 36 مرة خلال اليوم الماضي
أفاد المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، بأن القوات الأوكرانية قصفت أراضي... 01.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-01T22:58+0000
2023-07-01T22:58+0000
2023-07-01T22:58+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار جمهورية دونيتسك
روسيا
قصف مدفعي
القوات الأوكرانية
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دونيتسك - سبوتنيك. وجاء في بيان صدر عن المكتب ونشر في صفحته على "تلغرام"، أنه "خلال الـ24 ساعة الماضية، أبلغت البعثة عن 36 واقعة قصف من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية".فعلى اتجاه دونيتسك أطلق العدو 24 قذيفة من منظومة "أي جي إم-88 هارم"ـ منظومات صاروخية ومدافع من عيار 155 ملم. باتجاه غورلوفكا 10قذائف من عيار 122 ملم، وقذيفة واحدة باتجاه ياسينوفاتايا، وقذيفة واحدة من عيار 155 ملم على اتجاه فولنوفاخا، وفقا للبيان.وأشار البيان إلى أن القوات الأوكرانية أطلقت ما مجموعه 215 مقذوفا من عيارات مختلفة.وأضاف البيان، أن مناطق أربع مدن للجمهورية تعرضت للقصف هي: غورلوفكا، دونيتسك، ياسينوفاتا، ماكييفكا، فلاديميروفكاوخلال اليوم الماضي وردت تقارير عن إصابة مواطنين مدنيين اثنين في دونيتسك.يذكر أنه في اليوم السابق، تم تسجيل 28 قصف مدفعي من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية.
https://sputnikarabic.ae/20230701/زيلينسكي-يربط-الحل-الدبلوماسي-للصراع-بشرط-محال-لروسيا-1078652054.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, قصف مدفعي, القوات الأوكرانية
أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, قصف مدفعي, القوات الأوكرانية
القوات الأوكرانية تقصف أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية 36 مرة خلال اليوم الماضي
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أفاد المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، بأن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 36 مرة خلال الـ24 ساعة الماضية، وأطلقت 215 مقذوفا من عيارات مختلفة.
دونيتسك - سبوتنيك. وجاء في بيان صدر عن المكتب ونشر في صفحته على "تلغرام"، أنه "خلال الـ24 ساعة الماضية، أبلغت البعثة عن 36 واقعة قصف من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية".
فعلى اتجاه دونيتسك أطلق العدو 24 قذيفة من منظومة "أي جي إم-88 هارم"ـ منظومات صاروخية ومدافع من عيار 155 ملم
. باتجاه غورلوفكا 10قذائف من عيار 122 ملم، وقذيفة واحدة باتجاه ياسينوفاتايا، وقذيفة واحدة من عيار 155 ملم على اتجاه فولنوفاخا، وفقا للبيان.
وأشار البيان إلى أن القوات الأوكرانية أطلقت ما مجموعه 215 مقذوفا من عيارات مختلفة.
وأضاف البيان، أن مناطق أربع مدن للجمهورية تعرضت للقصف هي: غورلوفكا، دونيتسك، ياسينوفاتا، ماكييفكا، فلاديميروفكا
وخلال اليوم الماضي وردت تقارير عن إصابة مواطنين مدنيين اثنين في دونيتسك.
يذكر أنه في اليوم السابق، تم تسجيل 28 قصف مدفعي من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية.