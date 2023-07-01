https://sputnikarabic.ae/20230701/زيلينسكي-يربط-الحل-الدبلوماسي-للصراع-بشرط-محال-لروسيا-1078652054.html

زيلينسكي يربط الحل الدبلوماسي للصراع بشرط "محال لروسيا"

زيلينسكي يربط الحل الدبلوماسي للصراع بشرط "محال لروسيا"

رفض الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إمكانية التوصل إلى حل دبلوماسي للصراع في أوكرانيا قبل الوصول إلى حدود عام 1991 (أي انسحاب روسيا من دونباس وزابوروجيه... 01.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-01T18:56+0000

2023-07-01T18:56+0000

2023-07-01T18:56+0000

روسيا

جمهورية القرم الروسية

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/14/1073764534_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_7dcf7bf0ac1784cfa2e3969b4d23d200.jpg

وقال زيلينسكي في مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز: "هذه ليست حدودنا التي كانت في 24 فبراير/شباط كان هناك خط اتصال بيننا وبين روسيا، وبالتالي نؤكد مرة أخرى، أوكرانيا ستكون مستعدة لهذا الشكل أو ذاك من الدبلوماسية عندما نكون بالفعل على حدودنا الحقيقية وفقا للقانون الدولي".وفي استفتاء العام 2014، أيد 96.77 في المئة من الناخبين في شبه جزيرة القرم و95.6 في المئة في سيفاستوبول الانضمام إلى روسيا.ووقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في 13 يونيو/حزيران، قانونًا بشأن فسخ الاتفاقية الموقعة مع أوكرانيا حول التعاون في بحر "آزوف" ومضيق "كيرتش".وجاء في الوثيقة التي نشرت على البوابة الإلكترونية للحكومة الروسية: "أحال بوتين إلى مجلس الدوما الروسي مشروع قانون بشأن فسخ الاتفاقية الموقعة في كيرتش، بتاريخ 24 ديسمبر/كانون الأول 2003، بين روسيا وأوكرانيا، بشأن التعاون في استخدام بحر آزوف ومضيق كيرتش في 24 مايو/أيار"، ولم تتضمن الاتفاقية إشارة إلى الحدود. وكان من المفترض أن يبرم البلدان اتفاقية منفصلة لترسيم الأحواض المائية المتاخمة للحدود.

https://sputnikarabic.ae/20230617/برلماني-روسي-العلاج-في-القرم-سيسمح-لبايدن-بالتوقف-عن-كونه-دمية-1078205154.html

جمهورية القرم الروسية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, جمهورية القرم الروسية