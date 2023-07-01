https://sputnikarabic.ae/20230701/تحرير-16-شرطيا-مختطفين-في-المكسيك-1078638268.html
تحرير 16 شرطيا مختطفين في المكسيك
تحرير 16 شرطيا مختطفين في المكسيك
أعلن حاكم ولاية تشياباس في جنوب المكسيك، روتيليو إسكاندون، يوم الجمعة، أن ستة عشر من موظفي الشرطة الذين تم اختطافهم في الولاية تم الإفراج عنهم بعد ثلاثة أيام... 01.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-01T00:25+0000
2023-07-01T00:25+0000
2023-07-01T00:25+0000
المكسيك
أخبار المكسيك
العالم
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/06/1071993314_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_b7bd37e868f7bb016ba06f0d805db1f3.jpg
وقال الحاكم على تويتر: "أرغب في أن أخبر شعب تشياباس والمكسيك بأن 16 من زملائنا المختطفين من وزارة الأمن تم إطلاق سراحهم هذا الصباح".وعرضت القنوات التلفزيونية مشاهد حية للضحايا المختطفين وهم يتواصلون مع أسرهم.ويوم الأربعاء الماضي، أعلنت وزيرة الأمن وحماية المدن المكسيكية، غابرييلا سيبيدا سوتو، أن 16 فردًا من أفراد الشرطة تم اختطافهم في ولاية تشياباس جنوبي المكسيك.وأفادت الوزيرة بأن أكثر من ألف من أفراد القوات الأمنية مشاركون في عمليات البحث عنهم، وتم اعتقال شخصين يشتبه في تورطهما في هذه الجريمة.وأشارت الوزيرة إلى أنه تم اعتقال اثنين من الرجال في عملية قرب موقع الحادث، والذين قد يكون لهم صلة بعملية الاختطاف، مؤكدة أن الوزارة على اتصال مستمر مع عائلات المختطفين، حيث يقدم فريق خاص لهم الدعم العاطفي.وشاركت وزارة الدفاع والقوات البحرية والحرس الوطني والنيابة العامة للولاية والجمهورية في عمليات البحث عن أفراد الشرطة المختطفين، بمشاركة أكثر من ألف شخص بدعم من خبراء من العاصمة.
https://sputnikarabic.ae/20230628/اختطاف-16-شرطيا-في-المكسيك-وعمليات-البحث-عنهم-مستمرة--1078582181.html
المكسيك
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/06/1071993314_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_b2fb17d5ebb4beaa4cf7f486e56df79c.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
المكسيك, أخبار المكسيك, العالم, أخبار العالم الآن
المكسيك, أخبار المكسيك, العالم, أخبار العالم الآن
تحرير 16 شرطيا مختطفين في المكسيك
تابعنا عبر
أعلن حاكم ولاية تشياباس في جنوب المكسيك، روتيليو إسكاندون، يوم الجمعة، أن ستة عشر من موظفي الشرطة الذين تم اختطافهم في الولاية تم الإفراج عنهم بعد ثلاثة أيام من الاحتجاز.
وقال الحاكم على تويتر: "أرغب في أن أخبر شعب تشياباس والمكسيك بأن 16 من زملائنا المختطفين من وزارة الأمن تم إطلاق سراحهم هذا الصباح".
وعرضت القنوات التلفزيونية مشاهد حية للضحايا المختطفين وهم يتواصلون مع أسرهم.
ويوم الأربعاء الماضي، أعلنت وزيرة الأمن وحماية المدن المكسيكية، غابرييلا سيبيدا سوتو، أن 16 فردًا من أفراد الشرطة تم اختطافهم
في ولاية تشياباس جنوبي المكسيك.
وأفادت الوزيرة بأن أكثر من ألف من أفراد القوات الأمنية مشاركون في عمليات البحث عنهم، وتم اعتقال شخصين يشتبه في تورطهما في هذه الجريمة.
وأشارت الوزيرة إلى أنه تم اعتقال اثنين من الرجال في عملية قرب موقع الحادث
، والذين قد يكون لهم صلة بعملية الاختطاف، مؤكدة أن الوزارة على اتصال مستمر مع عائلات المختطفين، حيث يقدم فريق خاص لهم الدعم العاطفي.
وشاركت وزارة الدفاع والقوات البحرية والحرس الوطني والنيابة العامة للولاية والجمهورية في عمليات البحث عن أفراد الشرطة المختطفين، بمشاركة أكثر من ألف شخص بدعم من خبراء من العاصمة.