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تحرير 16 شرطيا مختطفين في المكسيك
تحرير 16 شرطيا مختطفين في المكسيك
أعلن حاكم ولاية تشياباس في جنوب المكسيك، روتيليو إسكاندون، يوم الجمعة، أن ستة عشر من موظفي الشرطة الذين تم اختطافهم في الولاية تم الإفراج عنهم بعد ثلاثة أيام... 01.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-01T00:25+0000
2023-07-01T00:25+0000
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وقال الحاكم على تويتر: "أرغب في أن أخبر شعب تشياباس والمكسيك بأن 16 من زملائنا المختطفين من وزارة الأمن تم إطلاق سراحهم هذا الصباح".وعرضت القنوات التلفزيونية مشاهد حية للضحايا المختطفين وهم يتواصلون مع أسرهم.ويوم الأربعاء الماضي، أعلنت وزيرة الأمن وحماية المدن المكسيكية، غابرييلا سيبيدا سوتو، أن 16 فردًا من أفراد الشرطة تم اختطافهم في ولاية تشياباس جنوبي المكسيك.وأفادت الوزيرة بأن أكثر من ألف من أفراد القوات الأمنية مشاركون في عمليات البحث عنهم، وتم اعتقال شخصين يشتبه في تورطهما في هذه الجريمة.وأشارت الوزيرة إلى أنه تم اعتقال اثنين من الرجال في عملية قرب موقع الحادث، والذين قد يكون لهم صلة بعملية الاختطاف، مؤكدة أن الوزارة على اتصال مستمر مع عائلات المختطفين، حيث يقدم فريق خاص لهم الدعم العاطفي.وشاركت وزارة الدفاع والقوات البحرية والحرس الوطني والنيابة العامة للولاية والجمهورية في عمليات البحث عن أفراد الشرطة المختطفين، بمشاركة أكثر من ألف شخص بدعم من خبراء من العاصمة.
https://sputnikarabic.ae/20230628/اختطاف-16-شرطيا-في-المكسيك-وعمليات-البحث-عنهم-مستمرة--1078582181.html
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المكسيك, أخبار المكسيك, العالم, أخبار العالم الآن
المكسيك, أخبار المكسيك, العالم, أخبار العالم الآن

تحرير 16 شرطيا مختطفين في المكسيك

00:25 GMT 01.07.2023
© AFP 2023 / JUAN CARLOS CRUZقوات الأمن/ الشرطة/ الجيش في المكسيك
قوات الأمن/ الشرطة/ الجيش في المكسيك - سبوتنيك عربي, 1920, 01.07.2023
© AFP 2023 / JUAN CARLOS CRUZ
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أعلن حاكم ولاية تشياباس في جنوب المكسيك، روتيليو إسكاندون، يوم الجمعة، أن ستة عشر من موظفي الشرطة الذين تم اختطافهم في الولاية تم الإفراج عنهم بعد ثلاثة أيام من الاحتجاز.
وقال الحاكم على تويتر: "أرغب في أن أخبر شعب تشياباس والمكسيك بأن 16 من زملائنا المختطفين من وزارة الأمن تم إطلاق سراحهم هذا الصباح".
الشرطة المكسيكية - سبوتنيك عربي, 1920, 28.06.2023
اختطاف 16 شرطيا في المكسيك ونحو ألف شخص يبحثون عنهم
28 يونيو, 23:49 GMT
وعرضت القنوات التلفزيونية مشاهد حية للضحايا المختطفين وهم يتواصلون مع أسرهم.
ويوم الأربعاء الماضي، أعلنت وزيرة الأمن وحماية المدن المكسيكية، غابرييلا سيبيدا سوتو، أن 16 فردًا من أفراد الشرطة تم اختطافهم في ولاية تشياباس جنوبي المكسيك.
وأفادت الوزيرة بأن أكثر من ألف من أفراد القوات الأمنية مشاركون في عمليات البحث عنهم، وتم اعتقال شخصين يشتبه في تورطهما في هذه الجريمة.
وأشارت الوزيرة إلى أنه تم اعتقال اثنين من الرجال في عملية قرب موقع الحادث، والذين قد يكون لهم صلة بعملية الاختطاف، مؤكدة أن الوزارة على اتصال مستمر مع عائلات المختطفين، حيث يقدم فريق خاص لهم الدعم العاطفي.
وشاركت وزارة الدفاع والقوات البحرية والحرس الوطني والنيابة العامة للولاية والجمهورية في عمليات البحث عن أفراد الشرطة المختطفين، بمشاركة أكثر من ألف شخص بدعم من خبراء من العاصمة.
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