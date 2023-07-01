https://sputnikarabic.ae/20230701/دراسة-تشكك-في-فاعلية-أكثر-الأدوية-شيوعا-لعلاج-آلام-الظهر-والرقبة-1078649887.html

دراسة تشكك في فاعلية أكثر الأدوية شيوعا لعلاج آلام الظهر والرقبة

دراسة تشكك في فاعلية أكثر الأدوية شيوعا لعلاج آلام الظهر والرقبة

كشفت دراسة حديثة أن علاجا شائعا لآلام الظهر والرقبة قد لا يكون الحل الأمثل لتخفيف الألم المزمن، الذي يعاني الملايين منه حول العالم. 01.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-01T14:31+0000

2023-07-01T14:31+0000

2023-07-01T14:31+0000

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عادة ما يلجأ المرضى إلى الأطباء لتخفيف آلامهم، وعندما تكون نوبات الألم هذه حادة وغير محددة - بمعنى أنه لا يوجد سبب أو تفسير واضح - يُنصح عمومًا بالبدء بالعلاجات اليومية مثل مضادات الالتهاب التي لا تستلزم وصفة طبية، وبدائل مثل العلاج الحراري أو التدليك أو التمرين.وإذا لم يفلح ذلك، فقد يصف الأطباء جرعة قصيرة من المسكنات الأفيونية بهدف تخفيف الألم وتحسين وظائف المريض.لكن نتائج تجربة سريرية، نُشرت يوم الأربعاء، تلقي بظلال من الشك على استخدام المواد الأفيونية حتى في هذه الحالة.وجد فريق من الباحثين الأستراليين في الدراسة التي أجريت على أكثر من 340 مريضًا يعانون من آلام أسفل الظهر أو الرقبة، أنه لا يوجد فرق في شدة الألم بعد ستة أسابيع بين أولئك الذين تناولوا المواد الأفيونية مقابل حبوب المسكنات الوهمية.تم تجنيد المرضى الذين عانوا من آلام أسفل الظهر أو الرقبة لمدة 12 أسبوعًا أو أقل من أكثر من 150 عيادة للرعاية الأولية وقسم الطوارئ في سيدني، وتم تعيينهم عشوائيًا إما لمجموعة المواد الأفيونية أو مجموعة الدواء الوهمي. استغرقت الدراسة ست سنوات حتى تكتمل.لم يعرف المشاركون ما إذا كانوا يتلقون الدواء أو الدواء الوهمي. تلقت مجموعة المواد الأفيونية مزيجًا من الأوكسيكودون والنالوكسون، وهو دواء كان له تأثير في تقليل الآثار الجانبية المعدية المعوية المتعلقة بالمواد الأفيونية، وخاصة الإمساك، بحيث لا يدرك المشاركون أنهم كانوا في مجموعة العلاج.بعد ستة أسابيع، لم يكن هناك فرق كبير في درجات الألم بين المجموعتين، وظلت النتيجة على حالها أيضا بعد مرور 12 أسبوعا.يقول أندرو ماكلاشلان، عميد الصيادلة في كلية الصيدلة في سيدني ومؤلف الدراسة، التي نُشرت في The Lancet: "لقد كانت مفاجأة لنا (..) اعتقدنا أنه سيكون هناك بعض تخفيف الآلام، ولكن بشكل عام لم يكن هناك فرق".أكثر من ذلك، وجدت الدراسة أن أولئك الذين تلقوا المواد الأفيونية كان لديهم خطر متزايد من إساءة استخدام العقاقير بعد عام، مما يعزز الأضرار المحتملة للتحول إلى المواد الأفيونية لتخفيف الآلام، حتى بشكل مؤقت.يقول الدكتور مارك بيكيت، طبيب التخدير في جامعة ميشيغان ومدير الأبحاث حول المسكنات الأفيونية والألم: "سوف يثير ذلك تساؤلات حول الكثير من الإرشادات الرئيسية التي لدينا حول كيفية علاج آلام الظهر لدى الناس".ويشعر بعض الخبراء بالقلق بالفعل من أن النتائج المفاجئة قد يتم تفسيرها بشكل خاطئ للإشارة إلى أن المواد الأفيونية لا تعمل لتخفيف الألم الحاد على نطاق أوسع، كما يحذرون من أن القيود المفروضة على الدراسة يجب أخذها في الاعتبار قبل التعميم أكثر من اللازم.وفي هذا الصدد، يقول الدكتور سامر ناروز، الرئيس السابق للجمعية الأمريكية للتخدير وطب الألم: "أعتقد أن هذه ستكون دراسة تاريخية سيتم الاستشهاد بها كثيرًا (..) لكنني قلق من أنه سيتم استخدامها أو تحويلها إلى سلاح لحرمان المرضى الذين يعانون من ألم حاد من المواد الأفيونية اللازمة، مثل أولئك الذين يعانون من الألم من الإصابات الشديدة وآلام ما بعد الجراحة".

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