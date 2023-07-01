عربي
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sputnikarabic.ae/20230701/دراسة-تشكك-في-فاعلية-أكثر-الأدوية-شيوعا-لعلاج-آلام-الظهر-والرقبة-1078649887.html
دراسة تشكك في فاعلية أكثر الأدوية شيوعا لعلاج آلام الظهر والرقبة
دراسة تشكك في فاعلية أكثر الأدوية شيوعا لعلاج آلام الظهر والرقبة
كشفت دراسة حديثة أن علاجا شائعا لآلام الظهر والرقبة قد لا يكون الحل الأمثل لتخفيف الألم المزمن، الذي يعاني الملايين منه حول العالم. 01.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-01T14:31+0000
2023-07-01T14:31+0000
مجتمع
أخبار العالم الآن
الصحة
علوم
منوعات
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/09/07/1050064966_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_f62c02fd6f7a42c29a0c08ed06fafd68.jpg
عادة ما يلجأ المرضى إلى الأطباء لتخفيف آلامهم، وعندما تكون نوبات الألم هذه حادة وغير محددة - بمعنى أنه لا يوجد سبب أو تفسير واضح - يُنصح عمومًا بالبدء بالعلاجات اليومية مثل مضادات الالتهاب التي لا تستلزم وصفة طبية، وبدائل مثل العلاج الحراري أو التدليك أو التمرين.وإذا لم يفلح ذلك، فقد يصف الأطباء جرعة قصيرة من المسكنات الأفيونية بهدف تخفيف الألم وتحسين وظائف المريض.لكن نتائج تجربة سريرية، نُشرت يوم الأربعاء، تلقي بظلال من الشك على استخدام المواد الأفيونية حتى في هذه الحالة.وجد فريق من الباحثين الأستراليين في الدراسة التي أجريت على أكثر من 340 مريضًا يعانون من آلام أسفل الظهر أو الرقبة، أنه لا يوجد فرق في شدة الألم بعد ستة أسابيع بين أولئك الذين تناولوا المواد الأفيونية مقابل حبوب المسكنات الوهمية.تم تجنيد المرضى الذين عانوا من آلام أسفل الظهر أو الرقبة لمدة 12 أسبوعًا أو أقل من أكثر من 150 عيادة للرعاية الأولية وقسم الطوارئ في سيدني، وتم تعيينهم عشوائيًا إما لمجموعة المواد الأفيونية أو مجموعة الدواء الوهمي. استغرقت الدراسة ست سنوات حتى تكتمل.لم يعرف المشاركون ما إذا كانوا يتلقون الدواء أو الدواء الوهمي. تلقت مجموعة المواد الأفيونية مزيجًا من الأوكسيكودون والنالوكسون، وهو دواء كان له تأثير في تقليل الآثار الجانبية المعدية المعوية المتعلقة بالمواد الأفيونية، وخاصة الإمساك، بحيث لا يدرك المشاركون أنهم كانوا في مجموعة العلاج.بعد ستة أسابيع، لم يكن هناك فرق كبير في درجات الألم بين المجموعتين، وظلت النتيجة على حالها أيضا بعد مرور 12 أسبوعا.يقول أندرو ماكلاشلان، عميد الصيادلة في كلية الصيدلة في سيدني ومؤلف الدراسة، التي نُشرت في The Lancet: "لقد كانت مفاجأة لنا (..) اعتقدنا أنه سيكون هناك بعض تخفيف الآلام، ولكن بشكل عام لم يكن هناك فرق".أكثر من ذلك، وجدت الدراسة أن أولئك الذين تلقوا المواد الأفيونية كان لديهم خطر متزايد من إساءة استخدام العقاقير بعد عام، مما يعزز الأضرار المحتملة للتحول إلى المواد الأفيونية لتخفيف الآلام، حتى بشكل مؤقت.يقول الدكتور مارك بيكيت، طبيب التخدير في جامعة ميشيغان ومدير الأبحاث حول المسكنات الأفيونية والألم: "سوف يثير ذلك تساؤلات حول الكثير من الإرشادات الرئيسية التي لدينا حول كيفية علاج آلام الظهر لدى الناس".ويشعر بعض الخبراء بالقلق بالفعل من أن النتائج المفاجئة قد يتم تفسيرها بشكل خاطئ للإشارة إلى أن المواد الأفيونية لا تعمل لتخفيف الألم الحاد على نطاق أوسع، كما يحذرون من أن القيود المفروضة على الدراسة يجب أخذها في الاعتبار قبل التعميم أكثر من اللازم.وفي هذا الصدد، يقول الدكتور سامر ناروز، الرئيس السابق للجمعية الأمريكية للتخدير وطب الألم: "أعتقد أن هذه ستكون دراسة تاريخية سيتم الاستشهاد بها كثيرًا (..) لكنني قلق من أنه سيتم استخدامها أو تحويلها إلى سلاح لحرمان المرضى الذين يعانون من ألم حاد من المواد الأفيونية اللازمة، مثل أولئك الذين يعانون من الألم من الإصابات الشديدة وآلام ما بعد الجراحة".
https://sputnikarabic.ae/20220307/ما-هو-الفرق-بين-آلام-أسفل-الظهر-وأعلاه-1059585489.html
https://sputnikarabic.ae/20200206/إعادة-تسمية-مسكنات-الألم-حتى-لا-تتحول-إلى-قاتلة-1044457868.html
https://sputnikarabic.ae/20210318/متى-تصبح-آلام-الرقبة-من-أعراض-الأمراض-الخطيرة-1048392674.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/09/07/1050064966_66:0:1846:1335_1920x0_80_0_0_fefb8edbfd5ae338d5608fb9a0491adb.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار العالم الآن, الصحة, علوم, منوعات, الأخبار
أخبار العالم الآن, الصحة, علوم, منوعات, الأخبار

دراسة تشكك في فاعلية أكثر الأدوية شيوعا لعلاج آلام الظهر والرقبة

14:31 GMT 01.07.2023
© Depositphotos.com / Stockassoآلام أسفل الظهر
آلام أسفل الظهر - سبوتنيك عربي, 1920, 01.07.2023
© Depositphotos.com / Stockasso
تابعنا عبرTelegramNabd
كشفت دراسة حديثة أن علاجا شائعا لآلام الظهر والرقبة قد لا يكون الحل الأمثل لتخفيف الألم المزمن، الذي يعاني الملايين منه حول العالم.
عادة ما يلجأ المرضى إلى الأطباء لتخفيف آلامهم، وعندما تكون نوبات الألم هذه حادة وغير محددة - بمعنى أنه لا يوجد سبب أو تفسير واضح - يُنصح عمومًا بالبدء بالعلاجات اليومية مثل مضادات الالتهاب التي لا تستلزم وصفة طبية، وبدائل مثل العلاج الحراري أو التدليك أو التمرين.
وإذا لم يفلح ذلك، فقد يصف الأطباء جرعة قصيرة من المسكنات الأفيونية بهدف تخفيف الألم وتحسين وظائف المريض.
لكن نتائج تجربة سريرية، نُشرت يوم الأربعاء، تلقي بظلال من الشك على استخدام المواد الأفيونية حتى في هذه الحالة.
نصائح لتفادى آلام الظهر والرقبة - سبوتنيك عربي, 1920, 07.03.2022
ما هو الفرق بين آلام أسفل الظهر وأعلاه؟
7 مارس 2022, 16:32 GMT
وجد فريق من الباحثين الأستراليين في الدراسة التي أجريت على أكثر من 340 مريضًا يعانون من آلام أسفل الظهر أو الرقبة، أنه لا يوجد فرق في شدة الألم بعد ستة أسابيع بين أولئك الذين تناولوا المواد الأفيونية مقابل حبوب المسكنات الوهمية.
تم تجنيد المرضى الذين عانوا من آلام أسفل الظهر أو الرقبة لمدة 12 أسبوعًا أو أقل من أكثر من 150 عيادة للرعاية الأولية وقسم الطوارئ في سيدني، وتم تعيينهم عشوائيًا إما لمجموعة المواد الأفيونية أو مجموعة الدواء الوهمي. استغرقت الدراسة ست سنوات حتى تكتمل.
لم يعرف المشاركون ما إذا كانوا يتلقون الدواء أو الدواء الوهمي. تلقت مجموعة المواد الأفيونية مزيجًا من الأوكسيكودون والنالوكسون، وهو دواء كان له تأثير في تقليل الآثار الجانبية المعدية المعوية المتعلقة بالمواد الأفيونية، وخاصة الإمساك، بحيث لا يدرك المشاركون أنهم كانوا في مجموعة العلاج.
أدوية - سبوتنيك عربي, 1920, 06.02.2020
مجتمع
إعادة تسمية "مسكنات الألم" حتى لا تتحول إلى "قاتلة"
6 فبراير 2020, 16:13 GMT
بعد ستة أسابيع، لم يكن هناك فرق كبير في درجات الألم بين المجموعتين، وظلت النتيجة على حالها أيضا بعد مرور 12 أسبوعا.
يقول أندرو ماكلاشلان، عميد الصيادلة في كلية الصيدلة في سيدني ومؤلف الدراسة، التي نُشرت في The Lancet: "لقد كانت مفاجأة لنا (..) اعتقدنا أنه سيكون هناك بعض تخفيف الآلام، ولكن بشكل عام لم يكن هناك فرق".
أكثر من ذلك، وجدت الدراسة أن أولئك الذين تلقوا المواد الأفيونية كان لديهم خطر متزايد من إساءة استخدام العقاقير بعد عام، مما يعزز الأضرار المحتملة للتحول إلى المواد الأفيونية لتخفيف الآلام، حتى بشكل مؤقت.
آلام الرقبة - سبوتنيك عربي, 1920, 18.03.2021
مجتمع
متى تصبح آلام الرقبة من أعراض الأمراض الخطيرة
18 مارس 2021, 06:09 GMT
يقول الدكتور مارك بيكيت، طبيب التخدير في جامعة ميشيغان ومدير الأبحاث حول المسكنات الأفيونية والألم: "سوف يثير ذلك تساؤلات حول الكثير من الإرشادات الرئيسية التي لدينا حول كيفية علاج آلام الظهر لدى الناس".
ويشعر بعض الخبراء بالقلق بالفعل من أن النتائج المفاجئة قد يتم تفسيرها بشكل خاطئ للإشارة إلى أن المواد الأفيونية لا تعمل لتخفيف الألم الحاد على نطاق أوسع، كما يحذرون من أن القيود المفروضة على الدراسة يجب أخذها في الاعتبار قبل التعميم أكثر من اللازم.
وفي هذا الصدد، يقول الدكتور سامر ناروز، الرئيس السابق للجمعية الأمريكية للتخدير وطب الألم: "أعتقد أن هذه ستكون دراسة تاريخية سيتم الاستشهاد بها كثيرًا (..) لكنني قلق من أنه سيتم استخدامها أو تحويلها إلى سلاح لحرمان المرضى الذين يعانون من ألم حاد من المواد الأفيونية اللازمة، مثل أولئك الذين يعانون من الألم من الإصابات الشديدة وآلام ما بعد الجراحة".
ملحوظة مهمة حول المعلومات الطبية - سبوتنيك عربي
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:46 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع06:16 GMTСамоходная артиллерийская установка (САУ) Акация ВС РФ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 14:46 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала