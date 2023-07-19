https://sputnikarabic.ae/20230719/آلام-أسفل-الظهر-ما-هي-الأسباب-والأعراض-والعلاج-عند-الرجال-والنساء-1079189132.html

آلام أسفل الظهر... ما هي الأسباب والأعراض والعلاج عند الرجال والنساء

آلام أسفل الظهر... ما هي الأسباب والأعراض والعلاج عند الرجال والنساء

يمكن أن يشعر الإنسان بآلام أسفل الظهر نتيجة الإصابة أثناء القيام بمجهود بدني أو تأدية بعض النشاطات اليومية، بالإضافة إلى بعض الحالات الطبية، ويمكن أيضا أن يصاب... 19.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-19T13:49+0000

2023-07-19T13:49+0000

2023-07-19T13:49+0000

مجتمع

منوعات

علوم

الصحة

الأخبار

تقارير سبوتنيك

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/09/07/1050064966_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_f62c02fd6f7a42c29a0c08ed06fafd68.jpg

كما تزداد احتمالية الإصابة بآلام أسفل الظهر بسبب عوامل مثل طبيعة المهنة أو أمراض القرص التنكسية (التآكل الطبيعي لأقراص العمود الفقري).وقد تكون آلام أسفل الظهر متعلقة بالعمود الفقري القطني، والأقراص الموجودة بين الفقرات، والأربطة حول العمود الفقري والأقراص، والحبل الشوكي والأعصاب، وعضلات أسفل الظهر، والأعضاء الداخلية في البطن والحوض، أو الجلد حول منطقة أسفل الظهر.وبسبب الاستخدام المكثف لهذه الأجزاء من أجسامنا، فإن العظام والعضلات والأربطة والأقراص والأعصاب الموجودة في العمود الفقري القطني معرضة تماماً للإصابة والتآكل والتمزق بمرور الوقت، مما يسبب ألماً في أسفل الظهر.ظهر الإنسان يتكون من بنية معقدة من العضلات والأربطة والأوتار والأقراص والعظام التي تعمل معا لدعم الجسم وتمكينه من الحركة.ويتم تبطين أجزاء العمود الفقري بوسادات (مادة هلامية) تسمى "الأقراص".وظهور مشاكل في أي من هذه المكونات قد يؤدي إلى آلام أسفل الظهر. ومع ذلك، في بعض الحالات، يظل السبب غير واضح.الأسباب المتكررة لآلام أسفل الظهر عند الرجال هي:- توتر العضلات أو الأربطة- تشنج عضلي- شد عضلي- الأقراص التالفة- الإصابات أو الكسور أو السقوطتشمل الأنشطة التي يمكن أن تؤدي إلى الإجهاد أو التشنجات ما يلي:- رفع شيء بشكل غير صحيح- رفع شيء ثقيل جدًا- القيام بحركة مفاجئة ومربكة- مشاكل الهيكل العظميقد يؤدي عدد من مشكلات الهيكل العظمي إلى آلام الظهر:تمزق الأقراصكل فقرة في العمود الفقري مبطنة بأقراص. إذا تمزق القرص، فسيكون هناك المزيد من الضغط على العصب، مما يؤدي إلى آلام أسفل الظهر.انتفاخ الأقراصبنفس الطريقة التي تمزق بها الأقراص، يمكن أن يؤدي انتفاخ القرص إلى مزيد من الضغط على العصب وبالتالي ينتج عنها الشعور بآلام الظهر.عرق النساألم حاد وقاتل ينتقل عبر الأرداف وأسفل الجزء الخلفي من الساق. قد يحدث هذا عندما يضغط القرص المنتفخ أو المنفتق على العصب أو عندما تضغط العضلة بشكل خاص على العصب الوركي.التهاب المفاصليمكن أن يسبب هشاشة العظام مشاكل في مفاصل الوركين وأسفل الظهر ومناطق أخرى في الجسم. في بعض الحالات، تضيق المساحة حول الحبل الشوكي. ويسمي خبراء الصحة هذا تضيق العمود الفقري.انحناء غير عادي للعمود الفقريإذا كان العمود الفقري ينحني بطريقة غير عادية، يمكن أن يحدث هذا ألم أسفل الظهر. مثال على ذلك هو الجنف، حيث ينحني العمود الفقري إلى الجانب.هشاشة العظامتصبح العظام، بما في ذلك فقرات العمود الفقري، هشة ومسامية، مما يجعل الكسور الانضغاطية أكثر احتمالا.مشاكل الكلىحصى الكلى أو عدوى الكلى يمكن أن تسبب آلام أسفل الظهر.الحركة ووضعية الجلوسيمكن أن يؤدي اتخاذ وضعية الجلوس المنحنية عند استخدام الكمبيوتر إلى زيادة مشاكل الظهر والكتف بمرور الوقت.يمكن أن ينتج ألم أسفل الظهر أيضا عن بعض الأنشطة اليوميةالأسباب تشمل:- التواء- السعال أو العطس- إرهاق- الانحناء بشكل غريب أو لفترات طويلة- دفع أو سحب أو رفع أو حمل شيء ما- الوقوف أو الجلوس لفترات طويلة- شد الرقبة للأمام، كما هو الحال عند القيادة أو استخدام الكمبيوتر- القيادة لفترات طويلة دون أخذ قسط من الراحة، حتى عندما لا يكون منحنيا- النوم على مرتبة لا تدعم الجسم أو تحافظ على العمود الفقري مستقيما.أسباب أخرىيمكن أن تؤدي بعض الحالات الطبية إلى آلم أسفل الظهر:متلازمة ذيل الفرسذيل الفرس عبارة عن حزمة من جذور الأعصاب الشوكية التي تنشأ من الطرف السفلي للحبل الشوكي. وتشمل أعراض هذه المتلازمة ألمًا خفيفًا في أسفل الظهر وأعلى الأرداف، بالإضافة إلى خدر في الأرداف والأعضاء التناسلية والفخذين. وفي بعض الأحيان، تحدث اضطرابات في وظائف الأمعاء والمثانة.سرطان العمود الفقريقد يضغط الورم الموجود في العمود الفقري على العصب، مما يؤدي إلى آلام أسفل الظهر. يمكن أن يكون الضرر الهيكلي للعظم نفسه مؤلما أيضا عند وجود أورام أو ورم خبيث في العظام.عدوى العمود الفقرييمكن أن تكون الحمى والمنطقة الدافئة من الظهر ناتجة عن التهاب في العمود الفقري.الالتهابات الأخرىقد يؤدي مرض التهاب الحوض وعدوى الكلى أو المثانة أيضا إلى آلام أسفل الظهر.اضطرابات النوممن المرجح أن يعاني الأفراد الذين يعانون من اضطرابات النوم من آلام أسفل الظهر أكثر من غيرهم.القوباء المنطقيةطفح جلدي شديد العدوى يمكن أن يصيب الأعصاب قد تؤدي إلى آلام أسفل الظهر. وبالطبع هذا يعتمد على الأعصاب التي تأثرت.الأعراضيتمثل العرض الرئيسي لآلام أسفل الظهر في وجود ألم في أي مكان في الظهر وأحيانا وصولا إلى الأرداف والساقين.يمكن أن تسبب بعض مشاكل الظهر ألما في أجزاء أخرى من الجسم، اعتمادا على الأعصاب المصابة.آلام أسفل الظهر عند النساءآلام أسفل الظهر عند النساء لها العديد من الأسباب المحتملة، حيث يرتبط بعضها بظروف خاصة بالنساء.في بعض الحالات، قد تكون آلام أسفل الظهر مرتبطة أيضا بالدورة الشهرية أو عوامل أخرى، بما في ذلك الحمل أو بطانة الرحم.متلازمة ما قبل الحيضتعاني المرأة عادة من أعراض قبل الدورة الشهرية تعرف بمتلازمة ما قبل الحيض، وتسبب هذه الأعراض انزعاجا شديدا لدى المرأة.قبل نزول الدورة الشهرية ببضعة أيام، تبدأ متلازمة ما قبل الحيض وتنتهي خلال يوم أو يومين من نزولها.الأعراض الجسدية عند النساء- آلام أسفل الظهر- صداع- تعب- انتفاخالأعراض العاطفية والسلوكية- تقلب المزاج- الرغبة الشديدة في تناول الطعام- قلق- صعوبة في التركيزبطانة الرحمالانتباذ البطاني الرحمي أحد أسباب ألم أسفل الظهر لدى النساء.وبطانة الرحم هي حالة ينمو فيها النسيج الذي يبطن الرحم من خارجه، والمعروف باسم نسيج بطانة الرحم.مع الانتباذ البطاني الرحمي، غالبا ما ينمو هذا النسيج على المبيضين وقناتي فالوب والأنسجة الأخرى المبطنة للحوض. وقد ينمو حتى حول المسالك البولية والأمعاء.أعراض الانتباذ البطاني الرحمي- تقلصات مؤلمة جدا في الدورة الشهرية- ألم أثناء أو بعد ممارسة الجنس- آلام أسفل الظهر والحوض- ألم مع حركات الأمعاء أو التبول أثناء الدورة الشهريةيمكن أن يتسبب الانتباذ البطاني الرحمي أيضا في حدوث نزيف أو بقع بين فترات الدورة الشهرية.يمكن أن تكون مشاكل الجهاز الهضمي مثل الانتفاخ والإسهال شائعة أيضا، خاصة أثناء الدورة الشهرية.عسر الطمثيعرف الحيض المؤلم جدا بعسر الطمث.على الرغم من أنه يمكن التحكم فيه عادة، إلا أنه قد يكون شديدا جدا لدى بعض الأشخاص.قد تكون أكثر عرضة للإصابة بعسر الطمث إذا كنت:- أقل من 20 عاما- مدخنة- تنزف بغزارة خلال فترات الدورة الشهرية- لديك تاريخ عائلي بهذا المرضلديك حالة أساسية، مثل:- بطانة الرحم- الأورام الليفية في الرحم- مرض التهاب الحوضعادة ما يشعر المريض بألم عسر الطمث في أسفل البطن وأسفل الظهر والوركين والساقين.يستمر عسر الطمث من يوم إلى ثلاثة أيام ويمكن أن يكون الألم خفيفا أو قد يبدو وكأنه آلام حادة.الحملتحدث تغيرات بالجسم عديدة أثناء فترة الحمل، ومع تقدم الحمل يضغط الجنين على جسم المرأة، ويشكل ضغطا على الأعصاب في الجسم.فتظهر على الأم الحامل مجموعة من الأعراض، منها:- ألم أسفل الظهر- تورم الساقين- اضطرابات في الجهاز الهضميمتى تتوجه إلى الطبيبفي بعض الحالات، من المهم المتابعة مع الطبيب لتحديد سبب آلام أسفل الظهر، إذا واجهت أيا مما يلي:- أنت غير قادر على الوقوف أو المشي- يصاحب ألم ظهرك حمى، أو أنك غير قادر على التحكم في أمعائك أو مثانتك- لديك ألم أو تنميل أو وخز في ساقيك- يمتد الألم إلى أسفل ساقيك- لديك ألم شديد في البطن- ألم ظهرك شديد ويتعارض مع حياتك اليومية- أعراض التهاب بطانة الرحم عند النساء- تعاني المرأة من ألم أثناء الحمل مع نزيف مهبلي أو حمى أو ألم أثناء التبول- لديك ألم في الظهر بعد سقوط أو حادث- لا يوجد تحسن في الألم بعد أسبوع من الرعاية المنزليةاعتمادا على التشخيص الصحيح لسبب آلام أسفل الظهر، قد يكون طبيبك قادرا على تقديم علاج يتجاوز العلاجات المنزلية أو تدابير الرعاية الذاتية.التشخيص السليمعادة ما يكون الطبيب قادرا على تشخيص آلام الظهر بشكل سليم بعد السؤال عن الأعراض وإجراء الفحص البدني.قد يكون الفحص التصويري والاختبارات الأخرى ضروريين إذا:- يبدو أن آلام الظهر ناتجة عن إصابة- هناك سبب أساسي يتطلب العلاج- استمر الألم لفترة طويلةيمكن أن توفر الأشعة السينية أو التصوير بالرنين المغناطيسي أو الأشعة المقطعية معلومات حول حالة الأنسجة الرخوة في الظهر:يمكن أن تظهر الأشعة السينية محاذاة العظام وتكشف عن علامات التهاب المفاصل أو العظام المكسورة، لكنها لا تكشف عن تلف في العضلات أو النخاع الشوكي أو الأعصاب أو الأقراص.يمكن أن يكشف التصوير بالرنين المغناطيسي أو التصوير المقطعي المحوسب عن الأقراص المنفتقة أو مشاكل الأنسجة والأوتار والأعصاب والأربطة والأوعية الدموية والعضلات والعظام.يمكن أن يكشف فحص العظام عن أورام العظام أو الكسور الانضغاطية الناتجة عن هشاشة العظام. يتم حقن مادة مشعة حيث يتجمع الكاشف في العظام ويساعد الطبيب على اكتشاف مشاكل العظام بمساعدة كاميرا خاصة، يستخدمها الأطباء لعلاج حالات العظام والكسور التي يصعب اكتشافها.قياس النبضات الكهربائية التي تنتجها الأعصاب استجابة للعضلات، يمكن أن يؤكد إذا ما كان هذا انضغاط العصب الذي قد يحدث مع الانزلاق الغضروفي أو تضيق العمود الفقري.قد يطلب الطبيب أيضا إجراء فحص دم إذا اشتبه في وجود عدوى.أنواع التشخيص الأخرىسيقوم طبيب العظام بالتشخيص من خلال اللمس أو الجس والفحص البصري. يُعرف العلاج بتقويم العمود الفقري بأنه نهج مباشر، مع التركيز القوي على ضبط مفاصل العمود الفقري. وقد يرغب المعالج اليدوي أيضا في رؤية نتائج فحوصات التصوير وأي اختبارات للدم والبول.ويشمل علاج العظام التمدد البطيء والمنتظم، والمعروف باسم التعبئة، والضغط، أو التقنيات غير المباشرة، والتلاعب بالمفاصل والعضلات.كما يركز اختصاصي العلاج الطبيعي على تشخيص مشاكل المفاصل والأنسجة الرخوة في الجسم.ألم مزمن أم حاد؟يميز خبراء الصحة بين نوعين من آلام الظهر: الحاد والمزمن.يبدأ الألم الحاد فجأة ويستمر لمدة تصل إلى 6 أسابيع.يتطور الألم المزمن أو طويل الأمد على مدى فترة أطول ويستمر لأكثر من 3 أشهر ويسبب مشاكل مستمرة.علاج آلام أسفل الظهرعادة ما يتم حل آلام الظهر بالراحة والعلاجات المنزلية، ولكن في بعض الأحيان، يكون العلاج الطبي ضروريا.العلاجات المنزليةيمكن لأدوية تخفيف الآلام المتاحة دون وصفة طبية، كاستخدام العقاقير المضادة للالتهابات، مثل الإيبوبروفين - تخفيف الشعور بعدم الراحة. وقد يؤدي أيضا وضع كمادة ساخنة أو كيس ثلج على المنطقة المؤلمة إلى تقليل الألم.يمكن أن تساعد الراحة من النشاط الشاق، لكن الحركة ستخفف من التصلب وتخفيف الألم ومنع العضلات من الضعف.العلاج الطبيإذا لم تخفف العلاجات المنزلية من آلام أسفل الظهر، فقد يوصي الطبيب بالأدوية التالية أو العلاج الطبيعي أو كليهما:دواءقد تتطلب آلام أسفل الظهر التي لا تستجيب بشكل جيد لأدوية تسكين الآلام التي تصرف بدون وصفة طبية مثل مضادات الالتهابات.يمكن وصف الكودايين أو الهيدروكودون، وهما من المواد المخدرة، لفترات قصيرة. هذه الأدوية تتطلب مراقبة دقيقة من قبل الطبيب.وفي بعض الحالات، قد يوصي الأطباء أيضا بمرخيات العضلات.كما يمكن وصف مضادات الاكتئاب، بشرط أن يكون علاج موثوق، أثبت فعاليته.علاج بدنيقد يساعد تطبيق أسلوب الحرارة والبرودة والموجات فوق الصوتية والتحفيز الكهربائي، بالإضافة إلى بعض تقنيات التي تركز على عضلات الظهر والأنسجة الرخوة في تخفيف الألم.مع تحسن الألم، قد يقدم المعالج الطبيعي بعض تمارين المرونة والقوة لعضلات الظهر والبطن. وقد تساعد أيضا بعض التمارين والتقنيات في تحسين وضع الجلوس.يُنصح بممارسة التمارين بانتظام، حتى بعد زوال الألم، لمنع تكرار آلام أسفل الظهر.حقن الكورتيزونإذا لم تكن الخيارات الأخرى فعالة، فيمكن حقنها في الحيز فوق الجافية، حول الحبل الشوكي.الكورتيزون دواء مضاد للالتهابات، يساعد في تقليل الالتهاب حول جذور الأعصاب. يمكن أيضا استخدام الحقن لتخدير المناطق التي يُعتقد أنها تسبب الألم.البوتوكسوفقا للأبحاث، يقلل البوتوكس من الألم عن طريق شل التواء العضلات في حالة التشنج. هذه الحقن فعالة لمدة 3-4 أشهر.وصفات شعبيةتستخدم البكرات والأوزان لشد الظهر. قد يؤدي هذا إلى عودة القرص الغضروفي إلى موضعه، والذي بدوره يخفف من آلام أسفل الظهر.العلاج السلوكي المعرفييمكن أن يساعد العلاج السلوكي المعرفي في إدارة آلام أسفل الظهر المزمنة من خلال تشجيع طرق التفكير الجديدة. قد يشمل تقنيات الاسترخاء وطرق الحفاظ على الموقف الإيجابي.لقد وجدت الدراسات أن الأشخاص الذين يتلقون العلاج المعرفي السلوكي يميلون إلى أن يصبحوا أكثر نشاطا ويمارسون التمارين الرياضية، مما يقلل من خطر تكرار آلام أسفل الظهر.اللجوء إلى الجراحةجراحة آلام أسفل الظهر نادرة جدا. إذا كان الفرد يعاني من انزلاق غضروفي، فقد تكون الجراحة خيارا، خاصة إذا كان هناك ألم مستمر وضغط على الأعصاب، مما قد يؤدي إلى ضعف العضلات.تشمل أمثلة الإجراءات الجراحية ما يلي:الانصهاريضم الجراح فقرتين ويُدخل طعما عظميا بينهما. يتم تجبير الفقرات مع ألواح معدنية أو أقفاص. هناك خطر أكبر بكثير للإصابة بالتهاب المفاصل لتتطور لاحقا في الفقرات المجاورة.القرص الاصطناعييقوم الجراح بإدخال قرص اصطناعي يحل محل الوسادة (المادة الهلامية) بين فقرتين.استئصال القرصقد يزيل الجراحون جزءا من القرص إذا كان يسبب تهيجا أو ضغطا على العصب.إزالة الفقرة جزئياقد يزيل الجراح جزءا صغيرا من فقرة إذا كان يضغط على الحبل الشوكي أو الأعصاب.حقن الخلايا لتجديد أقراص العمود الفقريطور علماء مواد حيوية جديدة يمكنها تقديم جرعة معززة من الخلايا التعويضية إلى النواة اللبية، مما يزيل بشكل فعال الألم الناتج عن أمراض القرص التنكسية.العلاجات التكميليةيمكن استخدام العلاجات التكميلية جنبا إلى جنب مع العلاجات التقليدية أو بمفردها.قد يساعد العلاج اليدوي وتقويم العظام والشياتسو والوخز بالإبر في تخفيف آلام أسفل الظهر وتشجيع الشخص على الشعور بالاسترخاء.طبيب العظاموهو طبيب متخصص في علاج الهيكل العظمي والعضلات.يعالج مقوم العظام مشاكل المفاصل والعضلات والعظام، لكن التركيز الرئيسي يكون على العمود الفقري.شياتسوأو علاج ضغط الإصابع، هو نوع من التدليك حيث يتم تطبيق الضغط على طول خطوط الطاقة في الجسم.يمارس معالج الشياتسو الضغط بالأصابع والإبهام والمرفقين.الوخز بالإبرالذي نشأ في الصين، يتضمن إدخال إبر دقيقة في نقاط معينة في الجسم. يمكن أن يساعد الوخز بالإبر الجسم على إطلاق مسكنات الألم الطبيعية - الإندورفين - وتحفيز الأنسجة العصبية والعضلية.اليوجاتتضمن أوضاعا جسدية وحركات وتمارين تنفس محددة. قد يساعد بعضها في تقوية عضلات الظهر وتحسين وضعية الجلوس.يجب الحرص على ألا تكون التمارين سببا في زيادة آلام الظهر مما يجعل حالة المريض تزداد سوءا.الوقاية من آلام أسفل الظهرتساعد تمارين معينة في تقوية العضلات التي تدعم أسفل الظهر لتقليل الألم ومنع الإصابة به.تقوية العضلاتجميع الدراسات أثبتت أن أجسامنا تكون في أفضل حالاتها عندما تعمل العضلات بالتزامن مع بعضها البعض.العضلات الضعيفة وخاصة في منطقة الحوض، قد تؤدي في بعض الأحيان إلى آلام أسفل الظهر.خفض الوزنأفضل طريقة لمنع آلام أسفل الظهر هي اتباع أسلوب حياة صحي.تقليل زيادة الوزن وتقوية العضلات وتجنب الأنشطة الخطرة لها تأثير إيجابي على تقليل آلام أسفل الظهر، خاصة مع التقدم في العمر.أفضل التمارين لتقوية عضلات الظهرتمرين الكباري (Bridges)يركز على تقوية العضلة الكبيرة في الأرداف، المهمة لمفاصل الورك وأسفل الظهر أثناء الحركة مثل المشي.أداء التمرين- استلق وضع قدميك على الأرض، مع المباعدة بين الفخذين.- ضع يديك على جانبيك، ثم اضغط بقدميك على الأرض بينما ترفع أردافك ببطء عن الأرض حتى يصبح جسمك في خط مستقيم واحد.- أبق كتفيك على الأرض.- استمر لمدة 10 إلى 15 ثانية.- كرر التمرين 15 مرة.- قم بأداء 3 مجموعات.- استرح لمدة دقيقة واحدة بين كل مجموعة.تمرين المناورة (Drawing-in maneuver)يركز على تقوية العضلة التي تلتف حول الوسط، ويساعد في دعم العمود الفقري والبطن، وهو تمرين مهم لتثبيت مفاصل العمود الفقري ومنع الإصابة أثناء الحركة.أداء التمرين- استلق وضع قدميك على الأرض، مع المباعدة بين الفخذين.- خذ شهيقا عميقا ثم أخرج الزفير واضغط برفق بيديك على عضلات بطنك باتجاه العمود الفقري، دون تحريك الفخذين.- استمر لمدة 5 ثوان.- كرر 5 مرات.تمرين الاستلقاء على جنب واحد ورفع الساق (Lying lateral leg raises)تركز على تقوية عضلات الحوض، فعندما تكون هذه العضلات ضعيفة، يمكن أن تؤثر على توازن وحركة الجسم، الذي ينتج عنه أيضا آلام أسفل الظهر بسبب عدم التوازن.أداء التمرين- استلق على جانب واحد، مع الحفاظ على ثني ساقك قليلا على الأرض.- قم بشفط البطن.- قم برفع الساق العلوية دون تحريك باقي جسمك.- ثبت الساق في الهواء لمدة ثانيتين.- كرر 10 مرات.- كرر نفس التمرين على الجانب الآخر.- قم بأداء 3 مجموعات على كل جانب.تمرين سوبرمان (superman)يركز على تقوية عظام العمود الفقري والحوض.إذا أدى هذا التمرين إلى تفاقم آلام أسفل الظهر، فتوقف عن القيام به، إلى حين الحصول على مشورة وفحص الطبيب.أداء التمرين- استلق على بطنك وذراعيك وساقيك ممدودتان.- قم برفع يديك وقدميك عن الأرض حتى تشعر بانقباض في أسفل ظهرك.- اجذب عضلاتك بقوة عن طريق رفع الجزء العلوي من الجسم بعيدا عن الأرض.- أنظر إلى الأرضية أثناء التمرين لتجنب إجهاد الرقبة.- استمر لمدة 2 ثانية.- العودة إلى وضع البداية.- كرر 10 مرات.تمارين البطن (Partial curls)يركز التمرين على تقوية عضلات البطن التي تلعب دورا مهما في دعم العمود الفقري.عضلات البطن القوية تحافظ على محاذاة الأرداف بشكل صحيح، مما يساهم في القوة الأساسية الشاملة وتوازن الجسم.أداء التمرين- استلق على ظهرك وضع قدميك على الأرض مع ثني الركبتين.- ضع يديك على صدرك بشكل متقاطع.- ارفع كتفيك ببطء عن الأرض لمسافة قصيرة، مع الحفاظ على الرقبة متماشية مع العمود الفقري، لتجنب شد رقبتك لأعلى.- العودة إلى وضع البداية.- كرر 10 مرات.- قم بأداء 3 مجموعات.ملاحظة هامةيجب استشارة الطبيب دائما قبل بدء برنامج جديد لتمارين الظهر.التعرض لإصابة مؤلمة مثل السقوط أو الحوادث، يجب طلب المساعدة الطبية على الفور، لإجراء مزيد من الفحوصات لاكتشاف الحالات الخطيرة.إذا شعرت بألم أثناء أداء التمارين، توقف عن ممارستها فورا والاتصال بطبيبك المعالج، حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى زيادة آلام الظهر وإبطاء عملية الشفاء.عدم تناول أي أدوية بأي شكل كان إلا بعد مشورة وتشخيص الأطباء المتخصصين.

https://sputnikarabic.ae/20230701/دراسة-تشكك-في-فاعلية-أكثر-الأدوية-شيوعا-لعلاج-آلام-الظهر-والرقبة-1078649887.html

https://sputnikarabic.ae/20230221/دراسة-تحذر-استمرار-آلام-الظهر-لأكثر-من-3-أشهر-يزيد-من-مخاطر-الإصابة-بالخرف-1073827420.html

https://sputnikarabic.ae/20221231/طبيب-يحسم-حيرة-الاختيار-بين-الحرارة-والبرودة-لعلاج-آلام-الظهر-1071783223.html

https://sputnikarabic.ae/20230509/دراسة-جديدة-تمنح-أملا-كبيرا-لمن-يعانون-آلاما-مزمنة-أسفل-الظهر-1076818581.html

https://sputnikarabic.ae/20200722/أطباء-يكتشفون-جينا-لدى-بعض-النساء-يمنع-آلام-الولادة-1046074794.html

https://sputnikarabic.ae/20220814/4-مشروبات-لتحسين-صحة-العظام-ومقاومة-الشيخوخة-1066398246.html

https://sputnikarabic.ae/20220114/علماء-يابانيون-يختبرون-الخلايا-الجذعية-لعلاج-إصابات-العمود-الفقري-1056200674.html

https://sputnikarabic.ae/20211218/خبير-تغذية-يكشف-خطر-الشاي-على-العظام-1054292611.html

https://sputnikarabic.ae/20220307/ما-هو-الفرق-بين-آلام-أسفل-الظهر-وأعلاه-1059585489.html

https://sputnikarabic.ae/20230509/دراسة-جديدة-تمنح-أملا-كبيرا-لمن-يعانون-آلاما-مزمنة-أسفل-الظهر-1076818581.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

منوعات, علوم, الصحة, الأخبار, تقارير سبوتنيك