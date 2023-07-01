عربي
https://sputnikarabic.ae/20230701/ماكرون-يؤجل-زيارة-رسمية-إلى-ألمانيا-وسط-الاحتجاجات-في-فرنسا-1078650607.html
ماكرون يؤجل زيارة رسمية إلى ألمانيا وسط الاحتجاجات في فرنسا
ماكرون يؤجل زيارة رسمية إلى ألمانيا وسط الاحتجاجات في فرنسا
قالت الرئاسة الألمانية إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أرجأ زيارة رسمية إلى ألمانيا كان من المتوقع أن تبدأ يوم غد الأحد، وذلك بعد أربعة أيام من اندلاع... 01.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-01T16:09+0000
2023-07-01T16:09+0000
أخبار فرنسا
إيمانويل ماكرون
العالم
أخبار العالم الآن
الأخبار
أخبار ألمانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/04/0c/1075813300_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a13ffb68b0761a4ec8d061b44dfd3cc9.jpg
وقالت الرئاسة في بيان إن "الرئيس الفرنسي تحدث هاتفيا اليوم مع الرئيس الألماني [فرانك فالتر] شتاينماير وأبلغه بالوضع في بلاده"، مضيفة أن ماكرون طلب "تأجيل زيارته الرسمية المزمعة إلى ألمانيا"، وفق وكالة الأنباء الفرنسية.وقال مكتب ماكرون إنه تحدث مع شتاينماير و"بالنظر إلى الوضع الأمني الداخلي، قال الرئيس إنه يرغب في البقاء في فرنسا خلال الأيام المقبلة".وكانت الرحلة ستشهد سفر ماكرون إلى برلين ومدينتين ألمانيتين أخريين.وتعتبر هذه الخطوة محرجة للغاية لماكرون الذي أجبر في وقت سابق من هذا العام على تأجيل زيارة لملك بريطانيا تشارلز الثالث إلى فرنسا بسبب الاحتجاجات على المعاشات التقاعدية، بحسب المصدر ذاته.وفي وقت سابق من اليوم السبت، أفادت قناة "بي إف إم تي"، نقلا عن بيانات وزارة الداخلية، بأن نحو ألف شخص اعتقلوا في فرنسا خلال أعمال الشغب التي اندلعت، بعد مقتل الفتى نائل المرزوقي البالغ 17 عاما من أصل جزائري على يد الشرطة.وصباح الثلاثاء الماضي، أطلق ضباط الشرطة النار وقتلوا مراهقًا يبلغ من العمر 17 عامًا، أثناء تفتيش على طريق في نانتير، والذي رفض، وفقًا لمسؤولي الأمن، الامتثال لمطالبهم.واندلعت أعمال شغب استمرت عدة أيام، في عدد من المدن الفرنسية، أضرم شبان النيران في سيارات ومباني الشرطة والسلطات. وتنتشر قوات الشرطة الخاصة في عدد من المدن وتشارك في ذلك عربات مدرعة ومروحيات.
https://sputnikarabic.ae/20230630/-ماكرون-سنحدد-من-يدعو-للاحتجاجات-عبر-وسائل-التواصل-الاجتماعي-1078626403.html
https://sputnikarabic.ae/20230701/اعتقال-نحو-ألف-شخص-في-فرنسا-خلال-أعمال-الشغب-الليلة-الماضية-فيديو-1078642120.html
أخبار فرنسا
أخبار ألمانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/04/0c/1075813300_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_2e8c457603c83ba7bb5b815333988139.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار فرنسا , إيمانويل ماكرون, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, أخبار ألمانيا
أخبار فرنسا , إيمانويل ماكرون, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, أخبار ألمانيا

ماكرون يؤجل زيارة رسمية إلى ألمانيا وسط الاحتجاجات في فرنسا

16:09 GMT 01.07.2023
© AFP 2023 / LUDOVIC MARINالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون - سبوتنيك عربي, 1920, 01.07.2023
© AFP 2023 / LUDOVIC MARIN
تابعنا عبرTelegramNabd
قالت الرئاسة الألمانية إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أرجأ زيارة رسمية إلى ألمانيا كان من المتوقع أن تبدأ يوم غد الأحد، وذلك بعد أربعة أيام من اندلاع احتجاجات في فرنسا أشعلتها وفاة شاب يبلغ من العمر 17 عامًا برصاص الشرطة.
وقالت الرئاسة في بيان إن "الرئيس الفرنسي تحدث هاتفيا اليوم مع الرئيس الألماني [فرانك فالتر] شتاينماير وأبلغه بالوضع في بلاده"، مضيفة أن ماكرون طلب "تأجيل زيارته الرسمية المزمعة إلى ألمانيا"، وفق وكالة الأنباء الفرنسية.
وقال مكتب ماكرون إنه تحدث مع شتاينماير و"بالنظر إلى الوضع الأمني الداخلي، قال الرئيس إنه يرغب في البقاء في فرنسا خلال الأيام المقبلة".
الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون - سبوتنيك عربي, 1920, 30.06.2023
ماكرون يتهم "مؤامرات ألعاب الفيديو السامة" بتأجيج العنف في بلاده
أمس, 12:40 GMT
وكانت الرحلة ستشهد سفر ماكرون إلى برلين ومدينتين ألمانيتين أخريين.
وتعتبر هذه الخطوة محرجة للغاية لماكرون الذي أجبر في وقت سابق من هذا العام على تأجيل زيارة لملك بريطانيا تشارلز الثالث إلى فرنسا بسبب الاحتجاجات على المعاشات التقاعدية، بحسب المصدر ذاته.
وفي وقت سابق من اليوم السبت، أفادت قناة "بي إف إم تي"، نقلا عن بيانات وزارة الداخلية، بأن نحو ألف شخص اعتقلوا في فرنسا خلال أعمال الشغب التي اندلعت، بعد مقتل الفتى نائل المرزوقي البالغ 17 عاما من أصل جزائري على يد الشرطة.
احتجاجات ضد الحكومة الفرنسية التي دفعت بإصلاح نظام المعاشات من خلال البرلمان بدون تصويت، نانت، غرب فرنسا، في 28 مارس 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.07.2023
اعتقال نحو ألف شخص في فرنسا خلال أعمال الشغب الليلة الماضية... فيديو
06:42 GMT
وصباح الثلاثاء الماضي، أطلق ضباط الشرطة النار وقتلوا مراهقًا يبلغ من العمر 17 عامًا، أثناء تفتيش على طريق في نانتير، والذي رفض، وفقًا لمسؤولي الأمن، الامتثال لمطالبهم.
واندلعت أعمال شغب استمرت عدة أيام، في عدد من المدن الفرنسية، أضرم شبان النيران في سيارات ومباني الشرطة والسلطات. وتنتشر قوات الشرطة الخاصة في عدد من المدن وتشارك في ذلك عربات مدرعة ومروحيات.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:46 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع06:16 GMTСамоходная артиллерийская установка (САУ) Акация ВС РФ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 14:46 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала