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https://sputnikarabic.ae/20230529/مركز-المصالحة-طائرتان-مقاتلتان-إسرائيليتان-تهاجمان-أهدافًا-في-دمشق-الليلة-الماضية-1077563292.html
مركز المصالحة الروسي: مقاتلتان إسرائيليتان تهاجمان أهدافًا في محيط دمشق
مركز المصالحة الروسي: مقاتلتان إسرائيليتان تهاجمان أهدافًا في محيط دمشق
أعلن مركز المصالحة الروسي في سوريا، أن طائرتين إسرائيليتين قصفتا أهدافا في محيط مدينة دمشق في سوريا في 28 أيار/مايو الجاري دون وقوع إصابات. 29.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-29T19:26+0000
2023-05-29T19:45+0000
العالم العربي
أخبار سوريا اليوم
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وقال نائب رئيس المركز الروسي لمصالحة الأطراف المتحاربة في سوريا أوليغ غورينوف، "في 28 مايو، الساعة 23:45 بالتوقيت المحلي، (20:45 بتوقيت غرينتش) هاجمت طائرتان تكتيكيتان من طراز "إف-15"، من سلاح الجو الإسرائيلي من المجال الجوي لمرتفعات الجولان المحتلة بستة صواريخ في محيط مدينة دمشق، وأسقط الدفاع الجوي السوري صاروخين بواسطة منظومة "بوك".وفي وقت سابق، قال مصدر أمني لـ "سبوتنيك"، إن "سلاح الدفاع الجوي السوري يتصدى لعدوان إسرائيلي على محيط العاصمة دمشق".وفي ذات الصدد، قال مصدر عسكري، إنه "في حوالي الساعة 23:45 من مساء الأحد نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً بعض النقاط في محيط دمشق".وأضاف: "تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها"، مؤكدا اقتصار الخسائر على الماديات".
https://sputnikarabic.ae/20230528/الدفاعات-الجوية-السورية-تتصدى-لأهداف-معادية-في-محيط-العاصمة-دمشق-1077527484.html
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العالم العربي, أخبار سوريا اليوم
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم

مركز المصالحة الروسي: مقاتلتان إسرائيليتان تهاجمان أهدافًا في محيط دمشق

19:26 GMT 29.05.2023 (تم التحديث: 19:45 GMT 29.05.2023)
© Sputnik . ALI HASHEMالدفاعات الجوية السورية تصدت لهجوم إسرائيلي
الدفاعات الجوية السورية تصدت لهجوم إسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 29.05.2023
© Sputnik . ALI HASHEM
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أعلن مركز المصالحة الروسي في سوريا، أن طائرتين إسرائيليتين قصفتا أهدافا في محيط مدينة دمشق في سوريا في 28 أيار/مايو الجاري دون وقوع إصابات.
وقال نائب رئيس المركز الروسي لمصالحة الأطراف المتحاربة في سوريا أوليغ غورينوف، "في 28 مايو، الساعة 23:45 بالتوقيت المحلي، (20:45 بتوقيت غرينتش) هاجمت طائرتان تكتيكيتان من طراز "إف-15"، من سلاح الجو الإسرائيلي من المجال الجوي لمرتفعات الجولان المحتلة بستة صواريخ في محيط مدينة دمشق، وأسقط الدفاع الجوي السوري صاروخين بواسطة منظومة "بوك".

وأضاف: "نتيجة للغارة الجوية الإسرائيلية تضرر مستودعان، ولم تقع إصابات".

وفي وقت سابق، قال مصدر أمني لـ "سبوتنيك"، إن "سلاح الدفاع الجوي السوري يتصدى لعدوان إسرائيلي على محيط العاصمة دمشق".
الدفاعات الجوية السورية - سبوتنيك عربي, 1920, 28.05.2023
الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف إسرائيلية في محيط العاصمة دمشق.. فيديو
أمس, 21:02 GMT

ولفت المصدر الأمني إلى أن طائرات إسرائيلية أطلقت عددا من الصواريخ باتجاه أحد المواقع في محيط دمشق، مشيرا إلى أن الطائرات المعادية نفذت عدوانها من فوق أراضي الجولان السوري المحتل.

وفي ذات الصدد، قال مصدر عسكري، إنه "في حوالي الساعة 23:45 من مساء الأحد نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً بعض النقاط في محيط دمشق".
وأضاف: "تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها"، مؤكدا اقتصار الخسائر على الماديات".
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