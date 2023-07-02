https://sputnikarabic.ae/20230702/إعلام-الجيش-الإسرائيلي-يعلن-بدء-عملية-عسكرية-واسعة-النطاق-في-جنين--عاجل-1078666641.html
إعلام: الجيش الإسرائيلي يعلن بدء عملية عسكرية واسعة النطاق في جنين -عاجل
إعلام: الجيش الإسرائيلي يعلن بدء عملية عسكرية واسعة النطاق في جنين -عاجل
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، ليل الأحد/الاثنين، بأن الجيش الإسرائيلي بدء عملية عسكرية واسعة النطاق في مخيم جنين. 02.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-02T22:57+0000
2023-07-02T22:57+0000
2023-07-02T22:57+0000
جنين
معركة جنين
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وقالت وسائل إعلام فلسطينية، إن دوي انفجارات كبيرة سمع في جنين بعد غارات إسرائيلية.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
جنين, معركة جنين
إعلام: الجيش الإسرائيلي يعلن بدء عملية عسكرية واسعة النطاق في جنين -عاجل
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أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، ليل الأحد/الاثنين، بأن الجيش الإسرائيلي بدء عملية عسكرية واسعة النطاق في مخيم جنين.
وقالت وسائل إعلام فلسطينية، إن دوي انفجارات كبيرة سمع في جنين بعد غارات إسرائيلية.