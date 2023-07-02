عربي
https://sputnikarabic.ae/20230702/السعودية-تعلن-عن-المخطط-الزمني-لآلية-حج-العام-المقبل-1078656415.html
السعودية تعلن عن المخطط الزمني لآلية حج العام المقبل
السعودية تعلن عن المخطط الزمني لآلية حج العام المقبل
أعلنت المملكة العربية السعودية عن الترتيبات المبكرة لحج العام القادم 1445 هـ/ 2024 م، لافتة إلى تسليم وثيقة الترتيبات الأولية والمتضمنة حصة كل دولة. 02.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-02T07:40+0000
2023-07-02T07:40+0000
السعودية
أخبار السعودية اليوم
أخبار الحج
العالم العربي
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/06/1a/1078500892_71:0:1010:528_1920x0_80_0_0_a4cd688d130d2aff8ac09daf5cb92290.jpg
وقال وزير الحج والعمرة السعودي، الدكتور توفيق الربيعة، في بيان أمس السبت، إن البرنامج الزمني الجديد يعد تحولا مهما سيسهم في الاستعداد المبكر، ودعا الدول إلى الاستعداد لحج العام المقبل من الآن، لضمان تقديم خدمات متميزة تليق بضيوف الرحمن.وأضاف الوزير السعودي أن المخطط الزمني لآلية حج العام المقبل، وهو كالتالي: - 12 ذي الحجة الموافق 30 يونيو/ حزيران 2023 تسليم الوثيقة.- 1 ربيع الأول 1445 الموافق 16 سبتمبر/ أيلول 2023 بدء الاجتماعات التحضيرية وفتح المسار الإلكتروني لإدخال البيانات وإعلان قائمة الشركات المرخصة، وكذلك التعاقد مع الهيئة العامة للطيران المدني وتفعيل المحفظة المالية في المسار الإلكتروني.- 20 ربيع الآخر 1445 الموافق 4 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023 إتاحة باقات الخدمات للحجاج.- 26 جمادى الآخر 1445 الموافق 8 يناير/ كانون الثاني 2024، سيتم إطلاق معرض ومؤتمر خدمات الحج والعمرة، والذي سيكون بمثابة المعرض المتكامل لجميع الخدمات المتاحة التي ستقدم للحجاج.- في حين سيتم إنهاء التعاقدات في السكن والمشاعر بتاريخ 15 شعبان 1445 الموافق 25 فبراير/ شباط 2024.- 20 شعبان 1445 الموافق 1 مارس/ آذار 2024، سيتم البدء بإصدار التأشيرات و20 شوال 1445 الموافق 29 أبريل/ نيسان 2024، إغلاق المسار لإصدار التأشيرات.- في حين سيكون تاريخ 1 ذي القعدة الموافق 9 مايو/ أيار 2024 موعد وصول الحجاج إلى المملكة.وأكد الربيعة أن "الدولة التي تنهي تعاقداتها مبكرا ستكون لها الأولوية في اختيار الأماكن المناسبة لها في المشاعر، بهدف ضمان الاستعدادات المبكرة من الجميع، حتى نستطيع تقديم خدمة مميزة وأفضل لضيوف الرحمن".
https://sputnikarabic.ae/20230624/وكيل-وزارة-الحج-للتحول-الرقمي-يكشف-لـ-سبوتنيك-دور-البطاقات-الذكية-في-خدمة-الحجاج-1078456448.html
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/06/1a/1078500892_188:0:892:528_1920x0_80_0_0_8d7df0c039b81aacfa6a7e867ac13cc4.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار الحج, العالم العربي, الأخبار
السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار الحج, العالم العربي, الأخبار

السعودية تعلن عن المخطط الزمني لآلية حج العام المقبل

07:40 GMT 02.07.2023
© Photo / Saudi ministry of Hajj and Umrahموسم الحج 2023
موسم الحج 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.07.2023
© Photo / Saudi ministry of Hajj and Umrah
تابعنا عبرTelegramNabd
أعلنت المملكة العربية السعودية عن الترتيبات المبكرة لحج العام القادم 1445 هـ/ 2024 م، لافتة إلى تسليم وثيقة الترتيبات الأولية والمتضمنة حصة كل دولة.
وقال وزير الحج والعمرة السعودي، الدكتور توفيق الربيعة، في بيان أمس السبت، إن البرنامج الزمني الجديد يعد تحولا مهما سيسهم في الاستعداد المبكر، ودعا الدول إلى الاستعداد لحج العام المقبل من الآن، لضمان تقديم خدمات متميزة تليق بضيوف الرحمن.

وأضاف الوزير السعودي أن المخطط الزمني لآلية حج العام المقبل، وهو كالتالي:

- 12 ذي الحجة الموافق 30 يونيو/ حزيران 2023 تسليم الوثيقة.
- 1 ربيع الأول 1445 الموافق 16 سبتمبر/ أيلول 2023 بدء الاجتماعات التحضيرية وفتح المسار الإلكتروني لإدخال البيانات وإعلان قائمة الشركات المرخصة، وكذلك التعاقد مع الهيئة العامة للطيران المدني وتفعيل المحفظة المالية في المسار الإلكتروني.
- 20 ربيع الآخر 1445 الموافق 4 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023 إتاحة باقات الخدمات للحجاج.
عبد العزيز بن سليمان المتحمي، وكيل وزارة الحج والعمرة المساعد للتخطيط والتحول الرقمي - سبوتنيك عربي, 1920, 24.06.2023
مجتمع
وكيل وزارة الحج للتحول الرقمي يكشف لـ "سبوتنيك" دور البطاقات الذكية في خدمة الحجاج
24 يونيو, 15:19 GMT
- 26 جمادى الآخر 1445 الموافق 8 يناير/ كانون الثاني 2024، سيتم إطلاق معرض ومؤتمر خدمات الحج والعمرة، والذي سيكون بمثابة المعرض المتكامل لجميع الخدمات المتاحة التي ستقدم للحجاج.
- في حين سيتم إنهاء التعاقدات في السكن والمشاعر بتاريخ 15 شعبان 1445 الموافق 25 فبراير/ شباط 2024.
- 20 شعبان 1445 الموافق 1 مارس/ آذار 2024، سيتم البدء بإصدار التأشيرات و20 شوال 1445 الموافق 29 أبريل/ نيسان 2024، إغلاق المسار لإصدار التأشيرات.
- في حين سيكون تاريخ 1 ذي القعدة الموافق 9 مايو/ أيار 2024 موعد وصول الحجاج إلى المملكة.
وأكد الربيعة أن "الدولة التي تنهي تعاقداتها مبكرا ستكون لها الأولوية في اختيار الأماكن المناسبة لها في المشاعر، بهدف ضمان الاستعدادات المبكرة من الجميع، حتى نستطيع تقديم خدمة مميزة وأفضل لضيوف الرحمن".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:27 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 10:46 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريعأمس, 06:16 GMTСамоходная артиллерийская установка (САУ) Акация ВС РФ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة30 يونيو, 14:46 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала