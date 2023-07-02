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النمسا تشدد الإجراءات الأمنية لحماية الدبلوماسيين الروس في البلاد بعد محاولة التمرد
النمسا تشدد الإجراءات الأمنية لحماية الدبلوماسيين الروس في البلاد بعد محاولة التمرد
أعلن وزير خارجية النمسا، ألكسندر شالنبرغ، أنه عقب محاولة التمرد في روسيا في 24 يونيو/ حزيران، اتخذت الحكومة النمساوية عددًا من الإجراءات لحماية البعثات... 02.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-02T16:43+0000
2023-07-02T16:43+0000
روسيا
أخبار الاتحاد الأوروبي
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وقال شالنبرغ، اليوم الأحد، في مقابلة مع تلفزيون "أو آر إف": "لقد اتخذنا عددا من الإجراءات لحماية التمثيل الروسي والأوكراني هنا في النمسا، هذه مسؤوليتنا".وأجرى الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو في 24 يونيو، بالاتفاق مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، محادثات مع رئيس مجموعة "فاغنر" يفغيني بريغوجين.وقالت الخدمة الصحفية للرئاسة البيلاروسية إن "بريغوجين قبل اقتراح لوكاشينكو بوقف حركة مجموعة فاغنر في روسيا واتخاذ مزيد من الخطوات لتهدئة التوترات".وأضاف البيان: "استمرت المفاوضات طوال اليوم ونتيجة لذلك، توصلوا إلى اتفاقيات بشأن عدم جواز شن مذبحة دموية على أراضي روسيا".وإثر ذلك، تم إجهاض محاولة التمرد في البلاد، والتي بدأت قبل ساعات من الاتفاق على الاقتراح البيلاروسي.
https://sputnikarabic.ae/20230627/بوتين-يكرم-القوات-التي-قمعت-التمرد-بالوقوف-دقيقة-صمت-1078536042.html
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روسيا, أخبار الاتحاد الأوروبي
روسيا, أخبار الاتحاد الأوروبي

النمسا تشدد الإجراءات الأمنية لحماية الدبلوماسيين الروس في البلاد بعد محاولة التمرد

16:43 GMT 02.07.2023
© Sputnik . Stringer / الانتقال إلى بنك الصوراحتجاجات ضد التطعيم الإجباري ضد فيروس كورونا في فيينا، النمسا
احتجاجات ضد التطعيم الإجباري ضد فيروس كورونا في فيينا، النمسا - سبوتنيك عربي, 1920, 02.07.2023
© Sputnik . Stringer
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أعلن وزير خارجية النمسا، ألكسندر شالنبرغ، أنه عقب محاولة التمرد في روسيا في 24 يونيو/ حزيران، اتخذت الحكومة النمساوية عددًا من الإجراءات لحماية البعثات الأوكرانية والروسية في البلاد.
وقال شالنبرغ، اليوم الأحد، في مقابلة مع تلفزيون "أو آر إف": "لقد اتخذنا عددا من الإجراءات لحماية التمثيل الروسي والأوكراني هنا في النمسا، هذه مسؤوليتنا".

وأضاف: "في أحداث مثل محاولة التمرد في دولة كبرى أخرى، من مصلحة الدولة المضيفة ضمان "الأمن والاستقرار والسلام" في النمسا".

وأجرى الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو في 24 يونيو، بالاتفاق مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، محادثات مع رئيس مجموعة "فاغنر" يفغيني بريغوجين.
وقالت الخدمة الصحفية للرئاسة البيلاروسية إن "بريغوجين قبل اقتراح لوكاشينكو بوقف حركة مجموعة فاغنر في روسيا واتخاذ مزيد من الخطوات لتهدئة التوترات".
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وأضاف البيان: "استمرت المفاوضات طوال اليوم ونتيجة لذلك، توصلوا إلى اتفاقيات بشأن عدم جواز شن مذبحة دموية على أراضي روسيا".
وأعلن بريغوجين أن "أرتال قواته عادت أدراجها".
وإثر ذلك، تم إجهاض محاولة التمرد في البلاد، والتي بدأت قبل ساعات من الاتفاق على الاقتراح البيلاروسي.
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